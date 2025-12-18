Kesätyöhaku käynnissä – Arina tarjoaa nuorille turvallisen ja mielekkään startin työelämään
Tuhannet nuoret valmistautuvat ensimmäisiin työelämäkokemuksiin, kun Osuuskauppa Arinan kesätyöhaku käynnistyy. Tulevana kesänä Arina työllistää noin 1400 nuorta monipuolisiin tehtäviin eri toimialoille. Eniten kesätyöpaikkoja löytyy Prismoista, S-marketeista, Saleista, ABC-asemilta, Sokoksista sekä ravintoloista, kahviloista ja hotelleista. Yli 18-vuotiaiden haku päättyy 8.2.2026, ja 14–17-vuotiaiden kesä-ässien haku on 9.2.–8.3.2026
Noin 1400 nuorta kesätöihin – mukana myös satoja kesä-ässiä
Arina tarjoaa kesätyöpaikkoja noin 360 täysi-ikäiselle sekä 2–3 viikon tutustumisjaksoja noin tuhannelle kesä-ässälle. Viime kesänä Arina työllisti noin 1500 nuorta eri puolilla Pohjois-Suomea – 391 täysi-ikäistä ja 1112 kesä-ässiä. Hakemuksia tuli yli 8200. Työtehtäviä on tarjolla laajasti marketkaupassa, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa ja ABC-liikennemyymälöissä.
– Meille on tärkeää, että nuoren ensimmäiset askeleet työelämässä ovat onnistuneita ja antavat eväitä tulevaisuuteen. Panostamme siihen, että kesätyö on mielekästä, ohjaaminen laadukasta ja työympäristö turvallinen. Haluamme, että jokainen nuori voi aloittaa työuransa luottavaisin mielin ja kokea, että häntä tuetaan ja arvostetaan, sanoo henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.
– Arina panostaa kesätyöntekijöiden perehdytykseen ja ohjaukseen. Jokainen kesätyöntekijä osallistuu sekä toimipaikkakohtaiseen, että keskitettyyn perehdytykseen. Lisäksi varmistamme, että arjen tuki ja ohjaus on laadukasta. Nuorten toiveiden mukaisesti palautetta annetaan säännöllisesti, jotta onnistumisen kokemukset vahvistuvat, Salonen jatkaa
Arina mittaa kesätyön onnistumista vuosittain puolueettoman yhteistyökumppanin tekemän kyselyn avulla. Lähes jokainen kesätyöntekijä vastaa kyselyyn, ja palautteen perusteella kehitetään prosesseja – haastatteluista perehdytykseen ja työn arkeen. Tänä vuonna rekrytointia on sujuvoitettu palautteen pohjalta: hakijat haastattelee suoraan mahdollinen esihenkilö, ja yhteiset haastattelutilaisuudet järjestetään vain suurimmissa yksiköissä.
– Paras palaute on nuorilta itseltään. Kun kuulemme, että työ oli mielekästä ja he kokivat tulleensa osaksi työyhteisöä. Se kertoo, että olemme oikealla tiellä, Salonen summaa.
Hakemisen helppoutta rekrytointiprosessiin – kesätöihin kotoa, mökiltä tai mummolasta
Kesätyöntekijät työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä eri puolilla Arinan laajaa toimialuetta, Inarista Pyhäjoelle. Tyypillisin kesätyö löytyy myyjän, liikennemyymälätyöntekijän tai tarjoilijan työtehtävistä. Osaan tehtävistä, kuten parturikampaajan tai kokin kesätöihin, etsimme alaa opiskelevia tai aiemmin alaa opiskelleita hakijoita. Suurin osa kesätyöpaikoista sijaitsee suurimmilla paikkakunnilla, kuten Oulussa ja Rovaniemellä, mutta työntekijöitä tarvitaan myös pienemmillä paikkakunnilla. Eli jos kesän viettäminen vaikkapa mummolassa tai mökillä yhdistettynä työntekoon kuulostaa hyvältä, kannattaa harkita myös näitä vaihtoehtoja.
– Hakemuksen täyttäminen on helppoa ja kannustamme myös jättämään lyhyen videotervehdyksen osana hakemusta. Tämä ei ole pakollista, mutta sen avulla pääsemme tutustumaan hakijaan helpommin jo ennen mahdollista haastattelua. Yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan Arinan toimipaikkaan ja suosittelemmekin valitsemaan noin neljä paikkaa, joissa haluaa työskennellä, Arinan rekrytointiasiantuntija Aino Saksio toteaa.
– Moni nuori jännittää ensimmäisen kesätyön hakemista ja työhaastattelua, mutta jälkeenpäin kuulemme usein, että kokemus olikin paljon rennompi kuin etukäteen ajateltiin. Meille tärkeintä on hakemuksen takaa löytyvä ihminen, se millainen juuri sinä olet. Asiakaspalvelutehtävissä pitkälle vievät myönteinen asenne, yhteistyökyky, reippaus ja ystävällisyys. Jos työkokemusta ei vielä ole kertynyt, hakemuksessa voi tuoda esiin esimerkiksi harrastuksiaan, sillä niiden kautta on usein opittu yhdessä tekemistä ja vastuunkantoa. Me todella toivomme hakijoiden onnistuvan, eli turha jännittäminen pois ja rohkeasti hakemus sisään, Saksio kannustaa.
Lisätietoa Arinan kesätyöpaikoista ja sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta https://arina.fi/kesatyo. Sivustolta löydät myös tarkempaa tietoa avoinna olevista tehtävistä, palkkauksesta ja henkilöstöeduista, vinkkejä työnhakuun sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Salonenhenkilöstö- ja viestintäjohtajaPuh:+358 40 569 0980minna.l.salonen@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Arina
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen kaupunginvaltuuston asemakaavaa koskevan päätöksen – Rovaniemen tornihotellihankkeen eteneminen keskeytyy18.12.2025 13:46:11 EET | Tiedote
Hallinto-oikeus on tänään julkaissut tiedotteen, jossa kerrotaan hallinto-oikeuden kumonneen Rovaniemen kaupunginvaltuuston asemakaavan muuttamista koskevan päätöksen. Päätös olisi mahdollistanut hotellin rakentamisen Lapinmaa-kortteliin. Päätös tarkoittaa, että Osuuskauppa Arinan suunnittelema hanke ei etene alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Päätöksellä on vaikutuksia myös korttelikokonaisuuden osaksi suunnitellun uuden Sale-myymälän uudistamiseen.
Arinan hallinnon syyskokouksissa päätettiin keskeisistä henkilövalinnoista vuodelle 202610.12.2025 10:53:10 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arinan edustajisto ja hallintoneuvosto kokoontuivat sääntömääräisiin kokouksiinsa päättämään vuoden 2026 henkilövalinnoista hallintoneuvostoon, hallitukseen sekä Arinan edustajiksi SOK:n osuuskunnan kokoukseen huhtikuussa 2026.
Uusi Prismakeskus avautuu kasitien varrelle Raaheen – monipuolinen palvelukeskittymä palvelee asiakkaita 12.11.2025 alkaen11.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arina avaa kauan odotetun Prismakeskuksen Raahen Mettalanmäelle keskiviikkona 12.11.2025 klo 8:45. Avausnauhaa ovat leikkaamassa paikalliset esikoululaiset yhdessä arinalaisten kanssa.
Frans & Chérie uudistui – rovaniemeläisille oma pala Ranskaa4.11.2025 14:07:55 EET | Tiedote
Frans & Chérie -ravintola Rovaniemen sydämessä on kokenut täydellisen uudistuksen. Ravintola on toiminut nykyisessä osoitteessa Original Sokos Hotel Rovaniemen Vaakunan yhteydessä jo vuodesta 1992 lähtien ensin Fransmannina ja viimeiset yhdeksän vuotta Frans & Chérienä. Kauan odotettu uudistus on valmis ja ravintola on saanut täysin uuden upean ilmeen.
Arina sulkee Sale Piippolan31.10.2025 14:35:45 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arina on päättänyt sulkea Sale Piippolan. Myymälän sulkemista selvitettäessä Piippolan Salessa käytiin muutosneuvottelut, joiden lopputuloksena myymälä on päätetty sulkea viikolla 51. Sale Piippolan henkilökunnalle pyritään tarjoamaan töitä Arinan muista toimipaikoista alueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme