Kesätyöhaku käynnissä – Arina tarjoaa nuorille turvallisen ja mielekkään startin työelämään

Noin 1400 nuorta kesätöihin – mukana myös satoja kesä-ässiä

Arina tarjoaa kesätyöpaikkoja noin 360 täysi-ikäiselle sekä 2–3 viikon tutustumisjaksoja noin tuhannelle kesä-ässälle. Viime kesänä Arina työllisti noin 1500 nuorta eri puolilla Pohjois-Suomea – 391 täysi-ikäistä ja 1112 kesä-ässiä. Hakemuksia tuli yli 8200. Työtehtäviä on tarjolla laajasti marketkaupassa, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa ja ABC-liikennemyymälöissä.

– Meille on tärkeää, että nuoren ensimmäiset askeleet työelämässä ovat onnistuneita ja antavat eväitä tulevaisuuteen. Panostamme siihen, että kesätyö on mielekästä, ohjaaminen laadukasta ja työympäristö turvallinen. Haluamme, että jokainen nuori voi aloittaa työuransa luottavaisin mielin ja kokea, että häntä tuetaan ja arvostetaan, sanoo henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.

– Arina panostaa kesätyöntekijöiden perehdytykseen ja ohjaukseen. Jokainen kesätyöntekijä osallistuu sekä toimipaikkakohtaiseen, että keskitettyyn perehdytykseen. Lisäksi varmistamme, että arjen tuki ja ohjaus on laadukasta. Nuorten toiveiden mukaisesti palautetta annetaan säännöllisesti, jotta onnistumisen kokemukset vahvistuvat, Salonen jatkaa

Arina mittaa kesätyön onnistumista vuosittain puolueettoman yhteistyökumppanin tekemän kyselyn avulla. Lähes jokainen kesätyöntekijä vastaa kyselyyn, ja palautteen perusteella kehitetään prosesseja – haastatteluista perehdytykseen ja työn arkeen. Tänä vuonna rekrytointia on sujuvoitettu palautteen pohjalta: hakijat haastattelee suoraan mahdollinen esihenkilö, ja yhteiset haastattelutilaisuudet järjestetään vain suurimmissa yksiköissä.

– Paras palaute on nuorilta itseltään. Kun kuulemme, että työ oli mielekästä ja he kokivat tulleensa osaksi työyhteisöä. Se kertoo, että olemme oikealla tiellä, Salonen summaa.

Hakemisen helppoutta rekrytointiprosessiin – kesätöihin kotoa, mökiltä tai mummolasta

Kesätyöntekijät työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä eri puolilla Arinan laajaa toimialuetta, Inarista Pyhäjoelle. Tyypillisin kesätyö löytyy myyjän, liikennemyymälätyöntekijän tai tarjoilijan työtehtävistä. Osaan tehtävistä, kuten parturikampaajan tai kokin kesätöihin, etsimme alaa opiskelevia tai aiemmin alaa opiskelleita hakijoita. Suurin osa kesätyöpaikoista sijaitsee suurimmilla paikkakunnilla, kuten Oulussa ja Rovaniemellä, mutta työntekijöitä tarvitaan myös pienemmillä paikkakunnilla. Eli jos kesän viettäminen vaikkapa mummolassa tai mökillä yhdistettynä työntekoon kuulostaa hyvältä, kannattaa harkita myös näitä vaihtoehtoja.

– Hakemuksen täyttäminen on helppoa ja kannustamme myös jättämään lyhyen videotervehdyksen osana hakemusta. Tämä ei ole pakollista, mutta sen avulla pääsemme tutustumaan hakijaan helpommin jo ennen mahdollista haastattelua. Yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan Arinan toimipaikkaan ja suosittelemmekin valitsemaan noin neljä paikkaa, joissa haluaa työskennellä, Arinan rekrytointiasiantuntija Aino Saksio toteaa.

– Moni nuori jännittää ensimmäisen kesätyön hakemista ja työhaastattelua, mutta jälkeenpäin kuulemme usein, että kokemus olikin paljon rennompi kuin etukäteen ajateltiin. Meille tärkeintä on hakemuksen takaa löytyvä ihminen, se millainen juuri sinä olet. Asiakaspalvelutehtävissä pitkälle vievät myönteinen asenne, yhteistyökyky, reippaus ja ystävällisyys. Jos työkokemusta ei vielä ole kertynyt, hakemuksessa voi tuoda esiin esimerkiksi harrastuksiaan, sillä niiden kautta on usein opittu yhdessä tekemistä ja vastuunkantoa. Me todella toivomme hakijoiden onnistuvan, eli turha jännittäminen pois ja rohkeasti hakemus sisään, Saksio kannustaa.

Lisätietoa Arinan kesätyöpaikoista ja sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta https://arina.fi/kesatyo. Sivustolta löydät myös tarkempaa tietoa avoinna olevista tehtävistä, palkkauksesta ja henkilöstöeduista, vinkkejä työnhakuun sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.