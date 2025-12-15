Museocon tutustuttaa coni-kulttuuriin Vapriikissa

Museocon on matalan kynnyksen tutustumista coni-harrastukseen. Pukeutuminen on sallittua ja toivottavaa, ja oman tyylin voi ikuistaa kuvauspisteellä. Rohkeimmat nousevat lavalle cosplay-muotinäytöksessä esittelemään hahmonsa muille osallistujille. Lavalla nähdään myös tanssiesityksiä ja idoleita. Auditoriossa kuullaan mm. supersankarisarjakuvista, kirjepalstoista ja demoskenestä. Siellä pääsee osallistumaan myös joukkoroolipeliin ja tietovisaan.

Työpajoissa askarrellaan hamahelmistä suosikkihahmoja ja pinssejä. Ohjelmassa näkyy myös Supersankarit-näyttely, joka on esillä viimeistä viikonloppua.

Ilta päättyy Nörttikuoro Pikselien musiikkiesitykseen, jossa kuullaan tuttuja säveliä elokuvista, peleistä, tv-sarjoista ja animesta moniäänisin sovituksin.

Tapahtuman järjestävät Vapriikki, Suomen pelimuseo ja Postimuseo yhteistyössä Tampereen nuorisopalveluiden ja kaupunginkirjaston kanssa.

Sisäänpääsy ja ohjelma sisältyvät Vapriikin pääsylipun hintaan, ellei toisin mainita. Taidekujan, tapahtumatilan ja museoravintolan ohjelmat sijaitsevat maksuttomalla alueella.

Ohjelma Vapriikin sivuilla: https://www.vapriikki.fi/tapahtuu/museocon/