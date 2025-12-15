Vapriikki

Museocon tutustuttaa coni-kulttuuriin Vapriikissa

9.1.2026 09:45:25 EET | Vapriikki | Tiedote

Koko perheen tapahtumassa, Museoconissa, Vapriikissa lauantaina 17.1. kello 10–19, pääsee kokeilemaan pöytäroolipelejä, larppia, osallistumaan työpajoihin ja teemaopastuksille sekä tekemään löytöjä taidekujalla. Luvassa on lisäksi peluutuksia figuuripelistä kiinalaiseen shakkiin ja VR-peleihin, esitelmiä sekä cosplay-teemaista ohjelmaa. Päivä huipentuu musiikkiesitykseen.

Ryhmällinen ihmisiä istuu pöydän ääressä ja pelaa roolipeliä.
Museoconissa pääsee kokeilemaan erilaisia pelejä. Voisiko sinusta tulla roolipelaaja? Saarni Säilynoja/Vapriikin kuva-arkisto

Museocon on matalan kynnyksen tutustumista coni-harrastukseen. Pukeutuminen on sallittua ja toivottavaa, ja oman tyylin voi ikuistaa kuvauspisteellä. Rohkeimmat nousevat lavalle cosplay-muotinäytöksessä esittelemään hahmonsa muille osallistujille. Lavalla nähdään myös tanssiesityksiä ja idoleita. Auditoriossa kuullaan mm. supersankarisarjakuvista, kirjepalstoista ja demoskenestä. Siellä pääsee osallistumaan myös joukkoroolipeliin ja tietovisaan.  

Työpajoissa askarrellaan hamahelmistä suosikkihahmoja ja pinssejä. Ohjelmassa näkyy myös Supersankarit-näyttely, joka on esillä viimeistä viikonloppua. 

Ilta päättyy Nörttikuoro Pikselien musiikkiesitykseen, jossa kuullaan tuttuja säveliä elokuvista, peleistä, tv-sarjoista ja animesta moniäänisin sovituksin. 

Tapahtuman järjestävät Vapriikki, Suomen pelimuseo ja Postimuseo yhteistyössä Tampereen nuorisopalveluiden ja kaupunginkirjaston kanssa. 

Sisäänpääsy ja ohjelma sisältyvät Vapriikin pääsylipun hintaan, ellei toisin mainita. Taidekujan, tapahtumatilan ja museoravintolan ohjelmat sijaitsevat maksuttomalla alueella. 

Ohjelma Vapriikin sivuilla: https://www.vapriikki.fi/tapahtuu/museocon/ 

Yhteyshenkilöt

Emilia Laulainen, tuottaja, Museocon
Puh. 050 406 1570
emilia.laulainen(at)postimuseo.fi

Alt text: Ihmiset kerääntyneet myyntikojuille taidekujan sisätiloissa, joissa on ripustettu koristevaloja ja -köynnöksiä.
Taidekujalla harrastajataiteilijat ja käsityöläiset myyvät teoksiaan ja tuotteitaan.
Saarni Säilynoja/Vapriikin kuva-arkisto
Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

