Museocon tutustuttaa coni-kulttuuriin Vapriikissa
Koko perheen tapahtumassa, Museoconissa, Vapriikissa lauantaina 17.1. kello 10–19, pääsee kokeilemaan pöytäroolipelejä, larppia, osallistumaan työpajoihin ja teemaopastuksille sekä tekemään löytöjä taidekujalla. Luvassa on lisäksi peluutuksia figuuripelistä kiinalaiseen shakkiin ja VR-peleihin, esitelmiä sekä cosplay-teemaista ohjelmaa. Päivä huipentuu musiikkiesitykseen.
Museocon on matalan kynnyksen tutustumista coni-harrastukseen. Pukeutuminen on sallittua ja toivottavaa, ja oman tyylin voi ikuistaa kuvauspisteellä. Rohkeimmat nousevat lavalle cosplay-muotinäytöksessä esittelemään hahmonsa muille osallistujille. Lavalla nähdään myös tanssiesityksiä ja idoleita. Auditoriossa kuullaan mm. supersankarisarjakuvista, kirjepalstoista ja demoskenestä. Siellä pääsee osallistumaan myös joukkoroolipeliin ja tietovisaan.
Työpajoissa askarrellaan hamahelmistä suosikkihahmoja ja pinssejä. Ohjelmassa näkyy myös Supersankarit-näyttely, joka on esillä viimeistä viikonloppua.
Ilta päättyy Nörttikuoro Pikselien musiikkiesitykseen, jossa kuullaan tuttuja säveliä elokuvista, peleistä, tv-sarjoista ja animesta moniäänisin sovituksin.
Tapahtuman järjestävät Vapriikki, Suomen pelimuseo ja Postimuseo yhteistyössä Tampereen nuorisopalveluiden ja kaupunginkirjaston kanssa.
Sisäänpääsy ja ohjelma sisältyvät Vapriikin pääsylipun hintaan, ellei toisin mainita. Taidekujan, tapahtumatilan ja museoravintolan ohjelmat sijaitsevat maksuttomalla alueella.
Ohjelma Vapriikin sivuilla: https://www.vapriikki.fi/tapahtuu/museocon/
Yhteyshenkilöt
Emilia Laulainen, tuottaja, Museocon
Puh. 050 406 1570
emilia.laulainen(at)postimuseo.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vapriikki
Maailmantalouden murroksessa – Tampereen historia V, 1990–2025 ilmestyy 16.12.202515.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Suomi syöksyi 1990-luvun alussa lamaan. Teollisuuden rakennemuutos oli Tampereella alkanut kuitenkin jo aikaisemmin, esimerkiksi tekstiiliteollisuus oli henkitoreissaan ja monialayhtiö Tampella horjui kuilun partaalla. Kaupungin väkilukukin polki paikoillaan. Päättäjien oli kiireesti etsittävä uutta suuntaa. Kasvu-uralle päästiin viemällä läpi suuria kaupunkikehityshankkeita, panostamalla palveluihin, koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin tamperelaisuutta unohtamatta. Tiistaina 16.12. ilmestyvä uusi teos Maailmantalouden murroksessa avaa Tampereen historian viimeisimpiä vuosikymmeniä. Kirjaa voi ostaa Vapriikin museokaupasta.
Ajankohtaisia kuvia Ukrainasta esille Vapriikkiin27.11.2025 10:10:20 EET | Tiedote
Vapriikin Kanavagalleriaan avautuu 4.12.2025 kansainvälinen valokuvanäyttely Metro – murtumattoman Ukrainan maanalainen sydän. Näyttelyn yli 30 valokuvaa kertovat paitsi ukrainalaisten sisukkuudesta ja voittamattomasta elämänhalusta myös siitä, ettei Ukrainan-sota ole pelkkiä uutisotsikoita rintamalta, vaan jokapäiväistä todellisuutta miljoonille rauhaa haluaville ukrainalaisille, jotka joutuvat elämään arkeaan maan alla.
Tutut valokuviot nähtävillä Vapriikin pihassa26.11.2025 08:59:33 EET | Tiedote
Vapriikin seinä sai tiistaina 25.11. uutta, jouluista tunnelmaa Valoviikkojen vanhoilla kuvioilla. Luonnontieteellistä museota juhlistavat metsän eläimet valaisevat nyt museokeskuksen pihaa asiakkaiden ilona.
Finlayson 200 – tehtaasta brändiksi -näyttely päättyy Vapriikissa13.11.2025 13:36:20 EET | Tiedote
Finlaysonin 200-vuotista taivalta juhlistava vuonna 2020 avautunut näyttely Finlayson 200 – tehtaasta brändiksi päättyy 23.11.2025. Näyttely seuraa Tammerkosken rannalle syntyneen tehtaan kehittymistä Pohjoismaiden suurimmaksi teollisuusyritykseksi ja lopulta sen sopeutumista uuteen, savupiipputeollisuuden jälkeiseen aikaan. Esillä on runsaasti esineistöä ja etenkin tekstiilejä Tampereen historiallisten museoiden laajasta Finlayson-kokoelmasta. Näyttelylle voi jättää jäähyväiset 19.–23.11., jolloin tarjolla on teemaopastuksia sekä mielenkiintoisia luentoja.
Muinais-DNA-tapahtumapäivä Vapriikissa 16.11.10.11.2025 10:29:30 EET | Tiedote
Sunnuntaina 16.11. Vapriikissa vietetään Muinais-DNA: Avain menneisyyteen -näyttelyn tapahtumapäivää. Nyt voi ottaa selvää siitä, miten on perinyt isän leuan tai äidin silmät. Entä mikä tekee saimaannorpasta erityisen? Sekin selviää, mikä on Suomen kansallisloinen!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme