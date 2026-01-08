Helsinki selvittää talviolosuhteiden vaikutusta koirien tassuihin
Asukkaita pyydetään kertomaan kokemuksiaan kyselyn kautta.
Helsingin kaupunki tutkii liukkaudentorjunnan ja talviolosuhteiden vaikutuksia koirien tassuihin. Kaupunki kerää kokemuksia helsinkiläisiltä koiranomistajilta sekä alan asiantuntijoilta, kuten koirayhdistyksiltä ja eläinlääkäreiltä.
Kaupunkilaiset pääsevät kertomaan kokemuksiaan kaikille avoimessa karttakyselyssä, joka on auki helmikuun 2026 loppuun saakka. Lisäksi tietoa kerätään ryhmältä aktiivisia koiranomistajia, jotka raportoivat lenkkikokemuksistaan talvikaudella viikoittain.
Projektin aikana koottujen tietojen perusteella pyritään saamaan hyvä käsitys parhaasta mahdollisesta liukkaudentorjunnan tavasta, jolla voidaan varmistaa turvallinen ja sujuva kulku kaikille kaupunkilaisille – myös koirille.
Selvityksessä konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.
Vastaa kyselyyn helmikuun loppuun mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja Myller
projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 38538
tarja.myller@hel.fi
Jalkakäytävien ja pyöräteiden talvihoito:
Antti Takkunen
projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 6872414
antti.takkunen@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
