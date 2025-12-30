EVA: EU:n yhteisvelka kääntyi vastatuuleen, vaikka EU-myönteisyys pysyy vahvana
Suomalaiset suhtautuvat selvän myönteisesti EU-jäsenyyteen ja euroon, mutta aiempaa harvempi on valmis hyväksymään EU:n rahoituksen kasvattamista tai EU:n yhteisvelkaa, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EU-jäsenyyteen suhtautuu myönteisesti 61 prosenttia suomalaisista, neutraalisti 22 prosenttia ja kielteisesti 16 prosenttia. EU-myönteisyys on säilynyt viime vuosien korkealla tasolla, eikä EU-kielteisyys ole kääntynyt kasvuun.
Suomalaisten valmius määritellä itsensä identiteetiltään eurooppalaiseksi on kuitenkin melko rajalliinen. Vajaa puolet (48 %) ilmoittaa tuntevansa itsensä paitsi suomalaiseksi myös eurooppalaiseksi, kun taas 33 prosenttia ei tunne itseään eurooppalaiseksi ja 19 prosenttia ei ota kantaa.
Myös euro nauttii laajaa kannatusta: 56 prosenttia suhtautuu euroon myönteisesti, 21 prosenttia neutraalisti ja 21 prosenttia kielteisesti.
EU:n rahoituksen lisääminen jakaa suomalaisia. Vajaa kolmasosa (31 %) katsoo, että EU:n rahoitusta on lisättävä, jos halutaan Euroopalle vahva asema maailmassa, mutta 30 prosenttia on eri mieltä. Huomattavan suuri osuus (38 %) ei osaa ottaa asiaan kantaa.
Sen sijaan EU:n yhteisvelka herättää selkeämpää vastustusta. 44 prosenttia katsoo, että Suomen pitää asettua vastustamaan hanketta, jos EU aikoo ottaa lisää yhteisvelkaa. Vain 21 prosenttia suhtautuu yhteisvelan ottamiseen sallivasti, ja 36 prosenttia ei ota kantaa.
Yhteisvelan vastustamista vaativat selkeimmin perussuomalaisten (79 %), kristillisdemokraattien (67 %) ja keskustan (59 %) äänestäjät, mutta myös puolet (50 %) kokoomuksen kannattajista.
”Suomalaisille EU ja euro ovat yhä tärkeitä, mutta yhteisvelassa näkyy kasvava varovaisuus. EU:n rooli tunnustetaan, mutta velkavastuun laajentamiseen suhtaudutaan epäluuloisesti – ja samalla EU:n lisärahoituksen tarpeesta ollaan aiempaa epävarmempia”, toteaa analyysin kirjoittanut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.
Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7.10.-20.10.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilkka HaavistoTutkimuspäällikköPuh:+358 50 331 3823ilkka.haavisto@eva.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry
EVA: Suomalaisten velkahuoli kasvussa – useampi haluaa jatkoa menoleikkauslinjalle kuin veronkiristyksiä30.12.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Suomalaisten huoli valtion velkaantumisesta on kasvanut vuodentakaiseen nähden, ja enemmistö haluaa jatkaa julkisen talouden tasapainottamista myös tällä vaalikaudella. Kansalaisten keinovalinta painottuu aiempaa selvemmin menojen sopeutukseen: veronkiristyksiä kannattaa aiempaa harvempi, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Keskituloisen kokonaisverotus kevenee hieman ensi vuonna17.12.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Keskituloisen palkansaajan kokonaisveroprosentti alenee ensi vuonna 43,2 prosenttiin, selviää EVAn laskelmista.
EVA: Suhtautuminen kansalaistottelemattomuuteen jakaa suomalaisia – enemmistö kielteisiä Elokapinaa ja Suomen Sisua kohtaan4.12.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Suomalaiset hyväksyvät rauhanomaisen vaikuttamisen laajasti, mutta suhtautuvat jyrkän kielteisesti lain rikkomiseen ja erityisesti väkivaltaan, selviää EVAn syksyn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Inhouse-yritykset toimivat lain harmaalla alueella – kilpailuttamatta jättäminen maksaa veronmaksajille satoja miljoonia euroja26.11.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Kunnat ja hyvinvointialueet kiertävät kilpailutusvelvoitettaan ostamalla palveluja omistamiltaan inhouse-yhtiöiltä. Kilpailuttamisen välttäminen aiheuttaa vuosittain satojen miljoonien eurojen menetykset veronmaksajille ja paisuttaa inhouse-yhtiöitä, todetaan EVAn tuoreessa analyysissä Maan tapa. Analyysin on kirjoittanut EVAn johtava veroasiantuntija, juristi Emmiliina Kujanpää.
EVA: Suomalaiset tyytyväisiä ulkopolitiikkansa hoitoon – presidentit Niinistö ja Stubb saavat parhaat arvosanat18.11.2025 06:01:00 EET | Tiedote
Selvä enemmistö suomalaisista katsoo, että Suomen ulkopolitiikkaa on hoidettu nykyisen valtiojohdon aikana kokonaisuudessaan hyvin. Erityisen laajasti hyviä arvosanoja kerää presidentti Alexander Stubb. Sen sijaan Petteri Orpon hallituksen toiminta ulkopolitiikan hoidossa saa enemmistöltä huonon arvosanan, selviää EVAn syksyn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme