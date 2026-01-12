EMMA – Espoon modernin taiteen museo etsii avoimella portfoliohaulla taiteilijoita kahteen julkisen taiteen hankkeeseen vuodelle 2026
EMMAn portfoliohaussa etsitään Suomessa toimivia ammattitaiteilijoita ja taiteilijaryhmiä Espoon keskuksen Kannusaliin ja Suvelan asuinalueelle toteutettaviin hankkeisiin. EMMA toimii hankkeiden sisällöllisenä asiantuntijana ja Espoon kaupunki teosten tilaajana.
Espoon julkisen taiteen hankkeiden tavoitteena on rikastuttaa kaupunkikulttuuria ja rakentaa taiteen avulla merkityksellisiä kohtaamisia, kiinnostavaa taidetarjontaa ja yhteisöllisyyttä. EMMAn järjestämässä portfoliohaussa etsitään tekijöitä Espoon keskuksen Kannusaliin ja Suvelaan totetutettaviin hankkeisiin. Haussa ei pyydetä valmiita teosehdotuksia vaan kartoitetaan taiteiijoiden aikaisempaa taiteellista tuotantoa. Kokemusta nimenomaan julkiseen tilaan toteutetuista taideteoksista ei edellytetä. Portfoliohakuun voivat osallistua eri taustaiset ja uran vaiheissa olevat Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja taiteilijaryhmät.
“Portfoliohaku on museon uusi avaus julkisesta taiteesta kiinnostuneiden taiteilijoiden kartoittamiseksi. Toivomme, että haku herättää kiinnostusta ja tavoittaa Suomessa toimivia taiteilijoita mahdollisimman monipuolisesti”, EMMAn kokoelmakoordinaattori Lotta Hannuksela kertoo.
Lisätietoa hankkeista:
1) Muraali Espoon keskuksen Kannusaliin
Kannusali on monipuolinen tapahtumatila, jossa järjestetään konsertteja, teatteriesityksiä, elokuvia ja seminaareja ympäri vuoden. Tilat sijaitsevat maanalaisen Kannusillanmäen väestönsuojassa Espoon keskuksen juna-aseman läheisyydessä. Teoksen toteutustapa on muraali ja se toteutetaan Kannusalin sisääntuloaulaan. Taiteilijapalkkio on 10 000 €, joka sisältää luonnospalkkion.
2) Teos Suvelan asuinalueelle
Suvela on monikulttuurinen ja nopeasti kasvava asuinalue Espoon keskuksen kaupunginosassa. Alueen ulkotiloihin toteutetaan pysyvä taideteos, jonka tuottamiseen tulee sisällyttää osallistavaa työskentelyä. Hankkeen toteutusaikataulu, tapa ja budjetti laaditaan valitun taiteilijan kanssa.
Haku on avoinna 12.2. klo 15.00 asti. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät EMMAn verkkosivuilta.
Iris Suomivastaava markkinointiviestinnän asiantuntijaEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
EMMA – Esbo moderna konstmuseum letar genom en portfolioansökan efter konstnärer för två projekt för offentlig konst år 202612.1.2026 11:30:00 EET | Pressmeddelande
Genom EMMAs portfolioansökan letar vi efter professionella konstnärer och konstnärsgrupper verksamma i Finland för projekt som ska genomföras i Kannusali i Esbo centrum och i bostadsområdet Södrik. EMMA fungerar som innehållslig sakkunnig för projektet och Esbo stad som beställare av verken.
EMMA – Espoo Museum of Modern Art invites artists to apply through an open portfolio call for two public art projects in 202612.1.2026 11:30:00 EET | Press release
Through its new open portfolio call, EMMA is seeking professional artists and artist groups based in Finland for two public art projects to be realised in Espoo’s administrative centre Espoon keskus, one at the Kannusali event venue, and one in the Suvela residential area. EMMA will act as the content expert for the projects, with the City of Espoo commissioning the artworks.
