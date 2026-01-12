EMMA – Espoon modernin taiteen museo etsii avoimella portfoliohaulla taiteilijoita kahteen julkisen taiteen hankkeeseen vuodelle 2026

Espoon julkisen taiteen hankkeiden tavoitteena on rikastuttaa kaupunkikulttuuria ja rakentaa taiteen avulla merkityksellisiä kohtaamisia, kiinnostavaa taidetarjontaa ja yhteisöllisyyttä. EMMAn järjestämässä portfoliohaussa etsitään tekijöitä Espoon keskuksen Kannusaliin ja Suvelaan totetutettaviin hankkeisiin. Haussa ei pyydetä valmiita teosehdotuksia vaan kartoitetaan taiteiijoiden aikaisempaa taiteellista tuotantoa. Kokemusta nimenomaan julkiseen tilaan toteutetuista taideteoksista ei edellytetä. Portfoliohakuun voivat osallistua eri taustaiset ja uran vaiheissa olevat Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja taiteilijaryhmät.

“Portfoliohaku on museon uusi avaus julkisesta taiteesta kiinnostuneiden taiteilijoiden kartoittamiseksi. Toivomme, että haku herättää kiinnostusta ja tavoittaa Suomessa toimivia taiteilijoita mahdollisimman monipuolisesti”, EMMAn kokoelmakoordinaattori Lotta Hannuksela kertoo.

Lisätietoa hankkeista:

1) Muraali Espoon keskuksen Kannusaliin

Kannusali on monipuolinen tapahtumatila, jossa järjestetään konsertteja, teatteriesityksiä, elokuvia ja seminaareja ympäri vuoden. Tilat sijaitsevat maanalaisen Kannusillanmäen väestönsuojassa Espoon keskuksen juna-aseman läheisyydessä. Teoksen toteutustapa on muraali ja se toteutetaan Kannusalin sisääntuloaulaan. Taiteilijapalkkio on 10 000 €, joka sisältää luonnospalkkion.

2) Teos Suvelan asuinalueelle

Suvela on monikulttuurinen ja nopeasti kasvava asuinalue Espoon keskuksen kaupunginosassa. Alueen ulkotiloihin toteutetaan pysyvä taideteos, jonka tuottamiseen tulee sisällyttää osallistavaa työskentelyä. Hankkeen toteutusaikataulu, tapa ja budjetti laaditaan valitun taiteilijan kanssa.

Haku on avoinna 12.2. klo 15.00 asti. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät EMMAn verkkosivuilta.