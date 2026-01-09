Hyvinvointialuejohtajan haussa kolme henkilöä etenee soveltuvuusarviointeihin
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee haastatteluvaiheen jälkeen soveltuvuusarviointeihin. Valintaryhmä on haastatellut kuusi henkilöä 8.1.
Jatkoon etenevät hakijat ovat:
- lääketieteen tohtori Piia Aarnisalo
- kauppatieteiden maisteri Kirsi Leväpelto
- lääketieteen tohtori, dosentti Piia Vuorela
Soveltuvuusarviointeja toteutetaan tammikuun aikana.
Aluevaltuuston on tarkoitus päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta kokouksessaan 17. helmikuussa.
Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Keski-Suomen hyvinvointialueen budjetti on noin 1,4 miljardia euroa ja hyvinvointialueella työskentelee noin 12 500 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden ammattilaista.
Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu valmisteluryhmä, johon kuuluvat aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, varapuheenjohtajat Lotta Ahola ja Riikka Rantanen sekä aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville ja varapuheenjohtajat Mauno Vanhala ja Eila Tiainen sekä aluevaltuutetut Marika Visakorpi-Kemppainen (kd.), Elma Hyöky (vihr.) ja Joni Parkkonen (ps.). Valmisteluryhmän valmistelijana toimii HR-johtaja Eija Heikkilä.
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
