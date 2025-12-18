VR FleetCare kehitti siirtotelit – uusi ratkaisu helpottaa raidekaluston siirtoa Ruotsista Suomeen kunnossapitoa varten
Ensimmäinen SJ:n X40-sähköjuna saapui raiteita pitkin Ruotsista Haaparannan ja Tornion kautta Ouluun 9.1.2026 VR FleetCaren kehittämien siirtotelien avulla. Ratkaisu mahdollistaa jatkossa ulkomaisen raidekaluston siirtämisen kiskoja pitkin Ruotsin kautta aina Suomeen saakka VR FleetCaren toimipisteisiin kunnossapitoa, modernisointia tai huoltoa varten. Innovaatio tukee kestävää kehitystä ja tekee kalustosiirroista tehokkaampia
Kyseessä on merkittävä askel Suomen rautateiden historiassa. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan matkustajajuna siirtyy nyt raiteita pitkin Suomen puolelle, vaikkakin ilman matkustajia. Ratkaisu vie kohti kestävämpää ja tehokkaampaa logistiikkaa. Aiemmin raidekaluston siirtokuljetukset on hoidettu maanteitse Suomen puolella eri raideleveyksien vuoksi.
"Kaluston sujuva kuljettaminen muista Pohjoismaista Suomeen vahvistaa asemaamme kunnossapidon toimialalla. Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat myös heidän kilpailukykyään yhdistäen huippuosaamisen ja innovatiivisen teknologian vastuullisiksi palveluiksi. Siirtoteliprojekti osoittaa, että hallitsemme vaativat tekniset toteutukset ja kehitämme uusia konsepteja, jotka vievät raideliikenteen kehitystä eteenpäin", sanoo VR FleetCaren myynnistä ja projekteista vastaava johtaja Peter Guldbrand.
Innovatiivinen ratkaisu kunnossapidon kalustosiirtoihin
VR FleetCare ja ruotsalainen rautatieoperaattori SJ AB toteuttavat laajaa X40-junien modernisointiprojektia, jossa 27 kaksikerroksista sähköjunaa kunnostetaan VR FleetCaren Oulun projektikeskuksessa. Modernisointi pidentää junien elinkaarta 15–20 vuodella ja parantaa matkustusmukavuutta. Viimeiset uudistetut junat palaavat liikenteeseen alkuvuodesta 2028.
"Suomen ja Ruotsin raideleveyseron vuoksi kehitimme uudenlaiset siirtotelit, jotka on suunniteltu nimenomaan ulkomaisen raidekaluston siirtämiseen huoltoa ja modernisointia varten Suomessa. Siirtotelien avulla SJ:n modernisoitavat junat voidaan siirtää Torniossa Suomen raideleveyden mukaisille erikoisteleille ja kuljettaa kiskoja pitkin koko matkan Ouluun saakka. Innovaatio vähentää kuljetusten ympäristökuormaa ja tukee kestävyyssirtymää raideliikenteessä", Guldbrand kertoo.
"Pieni ympäristöjalanjälki on tärkeä osa kaikkea SJ:n toimintaa, mukaan lukien kaluston kunnostaminen. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun, joka poistaa tarpeen erillisille ylisuurille rekkakuljetuksille Suomen puolella. Lisäksi junayksikköä ei enää tarvitse purkaa ja koota uudelleen varikoiden ulkopuolella, mikä vähentää jatkossa liitosongelmien riskiä", sanoo Jakob Wingren, SJ:n X40-kaluston johtaja.
VR FleetCare on investoinut lähes 10 miljoonaa euroa Oulun projektikeskuksen kehittämiseen – uusi maalaamo ja parannetut tilat luovat erinomaiset puitteet erilaisille kaluston modernisointiprojekteille. Ratkaisu tekee jatkossa ulkomaisen raidekaluston siirroista Suomeen sujuvampia, tehokkaampia ja vähäpäästöisempiä.
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.
Kuvat
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa vähäpäästöisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2024 kyydissämme tehtiin 15,3 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 23,2 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 294,7 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 8 400 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta VR-Yhtymä Oyj
Joulun junaliikenne jakautuu usealle päivälle – uutuutena on jouluaattona pohjoiseen matkaava yöjuna18.12.2025 12:10:50 EET | Tiedote
Joulun ajan junaliikenne jakautuu tänä vuonna useammalle päivälle. VR on lisännyt kalustoa ja vuoroja varmistaakseen, että mahdollisimman moni voisi valita mukavan ja vähäpäästöisen junan joulun matkoilleen. Asiakkaiden toiveesta pohjoiseen pääsee nyt ensimmäistä kertaa yöjunalla myös jouluaattona.
Pendolino Plus -junat liikennöivät nyt myös Ouluun – uudet junat saivat nimet Oiva ja Aurora15.12.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Uudet Pendolino Plus -junat on otettu innostuneesti vastaan Helsingin ja Turun välisessä liikenteessä ja nyt myös liikennöinti Helsingin ja Oulun välillä on käynnistynyt. Pendolino Plus -junan myötä VR tuo raiteille entistä palvelevamman ja korkealaatuisemman matkustuskokemuksen. Kaksi yleisöäänestyksellä nimettyä Pendolino Plus -junaa saivat nimikseen Oiva ja Aurora.
Kotimainen kalustotuotanto vahvistaa huoltovarmuutta – VR FleetCare ja UPM solmivat merkittävän vaunukaupan8.12.2025 10:00:17 EET | Tiedote
Raidekaluston kunnossapitäjä ja vaunuvalmistaja VR FleetCare ja UPM Metsä ovat solmineet sopimuksen yli 150 kappaleen raakapuuvaunutoimituksesta. Ensimmäiset vaunut tulevat liikenteeseen vuoden 2026 loppuun mennessä, ja koko vaunusarjan toimitus on valmis vuonna 2028.
VR:n lähiliikenteen aikatauluihin parannuksia idän reiteille 14.12. alkaen – uudistukset sujuvoittavat liikennettä ja parantavat vaihtoyhteyksiä5.12.2025 13:15:00 EET | Tiedote
VR on suunnittelut yhdessä kuntien kanssa parannuksia lähiliikenteen aikatauluihin Helsingin ja Kotkan väliseen liikenteeseen. Aikataulumuutokset parantavat jatkoyhteyksiä ja sujuvoittavat matkustamista palvellen kuntien asukkaita erityisesti Helsinki-Lahti-Kouvola-Kotka-akselilla. Uudet aikataulut tulevat voimaan 14.12.2025.
Uusia junavuoroja Ouluun joulukuussa3.12.2025 14:44:06 EET | Tiedote
VR lisää kaukoliikenteen junavuorojen tarjontaa eri puolilla Suomea merkittävästi vuodelle 2026. Uudet vuorot vahvistavat yhteyksiä Oulusta Helsinkiin ja väliasemille sekä Oulusta pohjoiseen. Vuorot on suunniteltu täydentämään aukkoja junaliikenteen aikatauluissa viikon kysytyimmille matkustuspäiville, ja niiden liikennöinti aloitetaan 14.12.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme