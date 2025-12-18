VR FleetCare kehitti siirtotelit – uusi ratkaisu helpottaa raidekaluston siirtoa Ruotsista Suomeen kunnossapitoa varten

Kyseessä on merkittävä askel Suomen rautateiden historiassa. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan matkustajajuna siirtyy nyt raiteita pitkin Suomen puolelle, vaikkakin ilman matkustajia. Ratkaisu vie kohti kestävämpää ja tehokkaampaa logistiikkaa. Aiemmin raidekaluston siirtokuljetukset on hoidettu maanteitse Suomen puolella eri raideleveyksien vuoksi.



"Kaluston sujuva kuljettaminen muista Pohjoismaista Suomeen vahvistaa asemaamme kunnossapidon toimialalla. Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat myös heidän kilpailukykyään yhdistäen huippuosaamisen ja innovatiivisen teknologian vastuullisiksi palveluiksi. Siirtoteliprojekti osoittaa, että hallitsemme vaativat tekniset toteutukset ja kehitämme uusia konsepteja, jotka vievät raideliikenteen kehitystä eteenpäin", sanoo VR FleetCaren myynnistä ja projekteista vastaava johtaja Peter Guldbrand.

Innovatiivinen ratkaisu kunnossapidon kalustosiirtoihin

VR FleetCare ja ruotsalainen rautatieoperaattori SJ AB toteuttavat laajaa X40-junien modernisointiprojektia, jossa 27 kaksikerroksista sähköjunaa kunnostetaan VR FleetCaren Oulun projektikeskuksessa. Modernisointi pidentää junien elinkaarta 15–20 vuodella ja parantaa matkustusmukavuutta. Viimeiset uudistetut junat palaavat liikenteeseen alkuvuodesta 2028.

"Suomen ja Ruotsin raideleveyseron vuoksi kehitimme uudenlaiset siirtotelit, jotka on suunniteltu nimenomaan ulkomaisen raidekaluston siirtämiseen huoltoa ja modernisointia varten Suomessa. Siirtotelien avulla SJ:n modernisoitavat junat voidaan siirtää Torniossa Suomen raideleveyden mukaisille erikoisteleille ja kuljettaa kiskoja pitkin koko matkan Ouluun saakka. Innovaatio vähentää kuljetusten ympäristökuormaa ja tukee kestävyyssirtymää raideliikenteessä", Guldbrand kertoo.

"Pieni ympäristöjalanjälki on tärkeä osa kaikkea SJ:n toimintaa, mukaan lukien kaluston kunnostaminen. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun, joka poistaa tarpeen erillisille ylisuurille rekkakuljetuksille Suomen puolella. Lisäksi junayksikköä ei enää tarvitse purkaa ja koota uudelleen varikoiden ulkopuolella, mikä vähentää jatkossa liitosongelmien riskiä", sanoo Jakob Wingren, SJ:n X40-kaluston johtaja.

VR FleetCare on investoinut lähes 10 miljoonaa euroa Oulun projektikeskuksen kehittämiseen – uusi maalaamo ja parannetut tilat luovat erinomaiset puitteet erilaisille kaluston modernisointiprojekteille. Ratkaisu tekee jatkossa ulkomaisen raidekaluston siirroista Suomeen sujuvampia, tehokkaampia ja vähäpäästöisempiä.