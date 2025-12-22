HONOR Magic8 -sarja saapuu Eurooppaan – lippulaivaluokan kestävyyttä ja poikkeuksellista akunkestoa
Globaali teknologiabrändi HONOR tuo Euroopan markkinoille uuden HONOR Magic8 -sarjan, joka sisältää lippulaivamalli HONOR Magic8 Pron sekä erittäin kestävän keskihintaluokan HONOR Magic8 Liten. Sarja asettaa uuden standardin älypuhelinten kestävyydelle ja akunkestolle.
HONOR Magic8 Pro – Huippuluokan suojaus ja suorituskyky
Sarjan lippulaivamalli HONOR Magic8 Pro tarjoaa tinkimätöntä tehoa ja kestävyyttä hienostuneessa paketissa. Puhelimen voimanlähteenä toimii Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -mobiilialusta, joka takaa erittäin nopean ja tehokkaan suorituskyvyn sekä pelaamiseen että vaativaan työkäyttöön. Kirkas 6,71 tuuman LTPO OLED -näyttö tukee adaptiivista 120 hertsin virkistystaajuutta ja yltää jopa 6 000 nitin huippukirkkauteen, mikä takaa erinomaisen näkyvyyden myös kirkkaassa auringonvalossa.
Kestävyyden takeena on markkinoiden johtava IP68-, IP69- ja IP69K-luokitusten mukainen suojaus pölyä, vettä ja korkeapaineisia vesisuihkuja vastaan. Intensiivistä käyttöä tukee suurikokoinen 6 270 mAh:n pii-hiili-akku, joka latautuu nopeasti 100 W:n langallisella ja 80 W:n langattomalla HONOR SuperCharge -pikalatauksella.
Kamerajärjestelmänä toimii edistynyt AiMAGE-kamerajärjestelmä, joka koostuu 200 megapikselin ultratehokkaasta yötelekamerasta, 50 megapikselin ultrayöpääkamerasta sekä 50 megapikselin ultralaajakuvakamerasta. Tekoälypohjaiset muokkaustyökalut, kuten AI Pyyhekumi ja AI Väri, mahdollistavat laadukkaiden kuvien ottamisen ja viimeistelyn suoraan laitteella.
HONOR Magic8 Lite – Äärimmäistä kestävyyttä ja jopa kolmen päivän akunkesto
HONOR Magic8 Lite tuo lippulaivaluokan kestävyyden keskihintaluokkaan. Puhelin on vahvistettu HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop -teknologialla, ja se on saanut alan ensimmäisen SGS Triple-resistant Premium Performance -sertifikaatin. Laite on testattu kestämään pudotuksia jopa 2,5 metrin korkeudesta, ja se on suojattu vedeltä ja pölyltä IP68- ja IP69K-luokitusten mukaisesti.
Poikkeuksellisen akunkeston ytimessä on alan johtava 7 500 mAh:n pii-hiili-akku, joka tarjoaa käyttöaikaa jopa kolmeksi päiväksi yhdellä latauksella. HONORin itse kehittämät ikääntymistä estävät algoritmit varmistavat, että akku säilyttää erinomaisen kuntonsa jopa kuuden vuoden käytön ajan. Laite toimii luotettavasti myös äärimmäisissä lämpötiloissa (–30 °C – +55 °C).
Laitteen 6,79 tuuman silmäystävällinen OLED-näyttö tukee 1,5K-resoluutiota ja 120 hertsin virkistystaajuutta. Edistyneet silmien suojausominaisuudet, kuten 3 840 hertsin PWM-himmennys, vähentävät silmien rasitusta pitkäaikaisessa käytössä. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 6 Gen 4 -alusta, jota tukee HONOR RAM Turbo -teknologia.
Saatavuus
HONOR Magic8 Pro ja HONOR Magic8 Lite tulevat saataville Suomessa 19. tammikuuta, 2026.
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys.
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
