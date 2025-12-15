Vaasan yliopisto sai 2,5 miljoonaa euroa tutkimuksen strategiseen profiloitumiseen – kansainvälisen huippuosaajan rekrytointi vahvistaa kestävän rahoituksen ja liiketoiminnan tutkimusta
Suomen Akatemia on myöntänyt Vaasan yliopistolle 2,5 miljoonaa euroa tutkimuksen strategiseen profiloitumiseen. Rahoitus mahdollistaa kansainvälisen korkean tason tutkijan rekrytoinnin sekä jatkaa ja vahvistaa tutkimusta kestävän rahoituksen ja liiketoiminnan alueella. Toteutettavan tutkimuskokonaisuuden keskeisimpänä tavoitteena on nopeuttaa energiasiirtymää sekä edistää kestävää ja resilienttiä taloutta.
Rahoituksen avulla Vaasan yliopisto rekrytoi kansainvälisesti arvostetun professorin rakentamaan monitieteisen tutkimusryhmän, joka tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kanssa. Tutkimus keskittyy siihen, miten rahoitusmarkkinat, investointivirrat ja liiketoimintamallit voivat nopeuttaa vihreää siirtymää ja edistää kestävää taloutta. Energiasiirtymä edellyttää merkittävää investointien uudelleenohjausta sekä uusia vihreän rahoituksen käytäntöjä huomioiden digitaalisuuden nopea ja merkittävä kehittyminen.
– Olen erittäin iloinen Suomen Akatemian myöntämästä rahoituksesta, sillä panostus tutkimukseen on investointi tulevaisuuteen. Tämä tukee Vaasan yliopiston roolia kestävän tulevaisuuden rakentajana. Energiasiirtymä ja kestävä rahoitus ovat teemoja, joilla kehitämme ratkaisuja investointien, kilpailukyvyn ja päätöksenteon tueksi sekä kansallisesti että EU-tasolla. Tavoitteena on nopeuttaa vihreää siirtymää ja varmistaa, että yhteiskunta ja talous kestävät tulevaisuuden kriisejä, sanoo rehtori Minna Martikainen.
Suomen Akatemian myöntämän yliopistojen profiloitumisrahoituksen tavoitteena on tukea ja kehittää suomalaisten yliopistojen strategista profilointia. Tällä kertaa profiloitumista tuetaan mahdollistamalla kansainvälisten korkean tason tutkijoiden rekrytoiminen suomalaisiin yliopistoihin.
Minna MartikainenRehtoriVaasan yliopistoPuh:029 449 8611minna.martikainen@uwasa.fi
