Taitojen talon päivä- ja työtoiminta Laukaassa uusiin tiloihin

Toiminta jatkuu kuten ennenkin

Päivä- ja työtoiminta jatkuu uusissa tiloissa kuten ennenkin eli toiminnan sisältö, asiakkaat ja henkilöstö säilyvät samana kuin ennen muuttoa. Muuttoon on valmistauduttu yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Odotamme muuttoa, koska pääsemme nyt lähemmäs palveluja, kuten kirjastoa, sataman puistoa ja kauppoja, sanoo palveluvastaava Anne Koukka tyytyväisenä.

Laukaan kunta on ilmoittanut, että se tarvitsee Taitojen talon nykyiset tilat omaan käyttöönsä. Uudet tilat Taitojen talon toiminnalle on etsitty yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa, joka on myös vastannut uusien tilojen remontoinnista päivä- ja työtoiminnan tarpeisiin. Hyvinvointialue on vuokralla Taitojen talon nykyisissä ja uusissa toimitiloissa.

Taitojen talo tarjoaa päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille henkilöille.

Asiakkaille ja läheisille on tiedotettu asiasta.