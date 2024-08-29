Suomen suurloosi

Vapaamuurarit avaavat toimintaansa uudella podcastilla

9.1.2026 13:01:35 EET | Suomen suurloosi | Tiedote

Jaa

Suomalaiset vapaamuurarit astuvat avoimesti esiin uudessa Vapaamuurarit-podcastissa. Podcastissa vapaamuurariveljet kertovat omin sanoin harrastuksestaan, elämäntavastaan ja vastaavat kysymyksiin, joita vapaamuurariuden ympärillä on esitetty kautta aikojen.

Podcast-sarjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja oikaista vapaamuurariuteen liittyviä huhuja, mystiikkaa ja salaliittoteorioita. Jaksoissa käsitellään muun muassa vapaamuurariuden historiaa ja tarkoitusta, jäseneksi liittymistä, rituaaleja ja symboliikkaa, uskomuksia, kustannuksia sekä hyväntekeväisyyttä.

Sarjan aikana kuulijat saavat vastauksia myös usein esitettyihin kysymyksiin:

Miten vapaamuurariksi tullaan? Voiko mukaan hakea ilman tuttavia? Miksi rituaalit ovat salaisia? Mitä salaliittoteoriat väittävät – ja mikä niissä ei pidä paikkaansa? Entä mitä vapaamuurarius on opettanut sen jäsenille?

Vapaamuurarit-podcast tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden kuulla vapaamuurariudesta suoraan veljeskunnan jäseniltä – avoimesti ja myyttejä purkaen.

Podcast on katsottavissa YouTubessa osoitteessa: www.youtube.com/@vapaamuurarius

Avainsanat

suomen suurloosivapaamuuraritpodcast

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Suomen Suurloosi
Toiminnanjohtaja Juha Lauritsalo
050 3745 590
juha.lauritsalo@suurloosi.fi

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen suurloosi
Kasarmikatu 16 D
00130 HELSINKI

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen suurloosi

Mitä vapaamuurarius on -näyttely on avoinna marraskuun alkuun saakka Kansallisarkistossa8.2.2024 09:51:20 EET | Tiedote

Vuonna 2024 Suomalainen vapaamuurarius täyttää 100 vuotta. Sen kunniaksi Suomen Suurloosi tuottaa Kansallisarkiston kryptassa näyttelyn, jonka otsikko on Mitä vapaamuurarius on? Näyttely on avoinna 7.2.2024-1.11.2024. Näyttelyyn liittyy Studia Masonica -yleisöluentosarja: Kohtaa vapaamuurarius, joka toteutetaan joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa. Näyttely ja yleisöluennot ovat ilmaisia ja avoinna kaikille kiinnostuneille.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye