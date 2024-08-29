Vapaamuurarit avaavat toimintaansa uudella podcastilla
Suomalaiset vapaamuurarit astuvat avoimesti esiin uudessa Vapaamuurarit-podcastissa. Podcastissa vapaamuurariveljet kertovat omin sanoin harrastuksestaan, elämäntavastaan ja vastaavat kysymyksiin, joita vapaamuurariuden ympärillä on esitetty kautta aikojen.
Podcast-sarjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja oikaista vapaamuurariuteen liittyviä huhuja, mystiikkaa ja salaliittoteorioita. Jaksoissa käsitellään muun muassa vapaamuurariuden historiaa ja tarkoitusta, jäseneksi liittymistä, rituaaleja ja symboliikkaa, uskomuksia, kustannuksia sekä hyväntekeväisyyttä.
Sarjan aikana kuulijat saavat vastauksia myös usein esitettyihin kysymyksiin:
Miten vapaamuurariksi tullaan? Voiko mukaan hakea ilman tuttavia? Miksi rituaalit ovat salaisia? Mitä salaliittoteoriat väittävät – ja mikä niissä ei pidä paikkaansa? Entä mitä vapaamuurarius on opettanut sen jäsenille?
Vapaamuurarit-podcast tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden kuulla vapaamuurariudesta suoraan veljeskunnan jäseniltä – avoimesti ja myyttejä purkaen.
Podcast on katsottavissa YouTubessa osoitteessa: www.youtube.com/@vapaamuurarius
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Suomen Suurloosi
Toiminnanjohtaja Juha Lauritsalo
050 3745 590
juha.lauritsalo@suurloosi.fi
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Suomen suurloosi
Kasarmikatu 16 D
00130 HELSINKI
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen suurloosi
Suomalaisista vapaamuurareista kertova uutuuskirja ilmestyy syyskuussa – veljeskunnan suljetut arkistot avautuivat ensimmäistä kertaa ulkopuoliselle historiantutkijalle29.8.2024 15:45:15 EEST | Tiedote
Ensimmäistä kertaa ulkopuoliselle historiantutkijalle avautuneet vapaamuurarien arkistot tarjosivat Samu Nyströmille ainutlaatuisen kurkistuksen suomalaisten vapaamuurarien historiaan. Hänen kirjansa Enemmän valoa – Suomalaisten vapaamuurarien historia julkaistaan 5. syyskuuta.
Mitä vapaamuurarius on -näyttely on avoinna marraskuun alkuun saakka Kansallisarkistossa8.2.2024 09:51:20 EET | Tiedote
Vuonna 2024 Suomalainen vapaamuurarius täyttää 100 vuotta. Sen kunniaksi Suomen Suurloosi tuottaa Kansallisarkiston kryptassa näyttelyn, jonka otsikko on Mitä vapaamuurarius on? Näyttely on avoinna 7.2.2024-1.11.2024. Näyttelyyn liittyy Studia Masonica -yleisöluentosarja: Kohtaa vapaamuurarius, joka toteutetaan joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa. Näyttely ja yleisöluennot ovat ilmaisia ja avoinna kaikille kiinnostuneille.
MUISTUTUSKUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN: Suomalainen vapaamuurarius täyttää 100 vuotta 20245.2.2024 13:28:24 EET | Kutsu
Juhlavuoden merkeissä avaamme vapaamuurariutta esittelevän näyttelyn ja järjestämme Studia Masonica -luentosarjan Kansallisarkistossa. Esittelemme näyttelyn ja luentosarjan tiedotusvälineiden edustajille 7.2.2024 klo 14 Kansallisarkistossa, Rauhankatu 17.
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN: Suomalainen vapaamuurarius täyttää 100 vuotta 202431.1.2024 09:03:13 EET | Kutsu
Juhlavuoden merkeissä avaamme vapaamuurariutta esittelevän näyttelyn ja järjestämme Studia Masonica -luentosarjan Kansallisarkistossa. Esittelemme näyttelyn ja luentosarjan tiedotusvälineiden edustajille 7.2.2024 klo 14 Kansallisarkistossa, Rauhankatu 17.
Miltä vapaamuurarius kuulostaa19.8.2022 10:04:56 EEST | Tiedote
Suomalaisen vapaamuurariuden 100-vuotisen toiminnan juhlakausi käynnistyy viihdekonsertissa, joka pidetään lauantaina 27. elokuuta 2022 klo 17 Helsingin Musiikkitalossa. Konserttiin voi ostaa lippuja Ticketmasterista.