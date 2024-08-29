Vapaamuurarit avaavat toimintaansa uudella podcastilla

Podcast-sarjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja oikaista vapaamuurariuteen liittyviä huhuja, mystiikkaa ja salaliittoteorioita. Jaksoissa käsitellään muun muassa vapaamuurariuden historiaa ja tarkoitusta, jäseneksi liittymistä, rituaaleja ja symboliikkaa, uskomuksia, kustannuksia sekä hyväntekeväisyyttä.

Sarjan aikana kuulijat saavat vastauksia myös usein esitettyihin kysymyksiin:

Miten vapaamuurariksi tullaan? Voiko mukaan hakea ilman tuttavia? Miksi rituaalit ovat salaisia? Mitä salaliittoteoriat väittävät – ja mikä niissä ei pidä paikkaansa? Entä mitä vapaamuurarius on opettanut sen jäsenille?

Vapaamuurarit-podcast tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden kuulla vapaamuurariudesta suoraan veljeskunnan jäseniltä – avoimesti ja myyttejä purkaen.

Podcast on katsottavissa YouTubessa osoitteessa: www.youtube.com/@vapaamuurarius