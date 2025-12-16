FHRAFHRA

Mäntsälän Autopalvelu ja FHRA yhteistyöhön - “Tukemassa positiivista kierrettä”

13.1.2026 09:54:44 EET | FHRA | Tiedote

Kaudella 2026 Mäntsälän Autopalvelu on S/SS-ryhmän yhteistyökumppani. Kilpailuryhmän nimi on Mäntsälän Autopalvelu Stock/Super Stock.

Kiihdytysajon SM-sarjan yhteistyökumppanuuksien tarkoitus on mahdollistaa harrastajille matalammat kilpailukustannukset.

“Olemme ilolla mukana tukemassa positiivista kierrettä – jos panoksemme auttaa harrastuksen jatkuvuutta, koemme sen kunniatehtävänä. Olemme myös kiitollisia siitä, että FHRA on tarjonnut mahdollisuuden harrastaa kiihdytysajoa vaikeinakin hetkinä, ja nyt on hienoa antaa takaisinpäin. Olen ollut mukana yli neljä vuosikymmentä, ja sinä aikana FHRA on luonut vahvan perustan amerikanautoharrastukselle sekä sen ympärille syntyneille liiketoimintamalleille. Myös Mäntsälän Autopalvelu on pitkälti nykyinen itsensä kilpailutoiminnan kautta syntyneiden verkostojen ansiosta. FHRA:n tapahtumat tarjoavat edelleen arvokasta näkyvyyttä – kohderyhmää löytyy lapsista eläkeläisiin. Toivon, että esimerkkimme kannustaa muitakin tarttumaan tähän edulliseen ja tehokkaaseen markkinointikeinoon”, Arto Sulopuisto Mäntsälän Autopalvelusta kommentoi. 

“Yhteistyökumppanuudet ovat elinehto kehittyvälle Kiihdytysajon SM-sarjalle. Kiihdytysajossa meillä on 10-15 eri kilparyhmää, joista jokaisen nimen voi tulevalle kaudelle ostaa edulliseen 1500€ hintaan. Kuten viimevuonnakin, tulemme käyttämään sponsorimyynneistä saadut tuotot suoraan kilpailumaksujen alentamiseen, ja yhteistyö Mäntsälän Autopalvelun kanssa on yksi askel tällä polulla. Pienellä kustannuksella voi kauttamme saada laajaa näkyvyyttä kotimaassa ja samalla yritykset ovat mukana mahdollistamassa kiihdytysurheilua Suomessa”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola iloitsee. 

Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2026 yhteensä neljä osakilpailua. Blåkläder Drag Racing Series 2026 -kilpailupaikkakunnat ovat Kauhava ja Pieksämäki.

***   


Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja

15.-17.5. / LSK Business Park, Kauhava
12.-14.6. / Motopark , Pieksämäki
17.-19.7. / LSK Business Park, Kauhava
4.-6.9. / Motopark , Pieksämäki

***

Stock/Super Stock -ryhmässä on yhdistetty kaksi ryhmää, Stock- ja Super  Stock -ryhmät. Lajitteluissa vedetään täysillä ja haetaan ennätyksiä sekä dial-in -aikaa (tavoiteaika) pudotuskisaa  varten. Pudotuskisa ajetaan bracket racingina, jolloin hitaampi auto saa tasoitusta ja ovat laskennallisesti yhtä aikaa maalissa. Tasaisuuden vuoksi  reaktioajat ovat erityisen merkittävässä osassa ja siksi myös kokemus on valttia. Stock- ja Super Stock -kilpurit perustuvat tuotantoautoihin ja virittäminen on hyvin rajattua.


 

Yhteyshenkilöt

Arto Sulopuisto, Mäntsälän Autopalvelu, arto@sulopuisto.fi
Anssi Pinola, FHRA Marketing Oy, anssi.pinola@fhra.fi

Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

