Mäntsälän Autopalvelu ja FHRA yhteistyöhön - “Tukemassa positiivista kierrettä”
Kaudella 2026 Mäntsälän Autopalvelu on S/SS-ryhmän yhteistyökumppani. Kilpailuryhmän nimi on Mäntsälän Autopalvelu Stock/Super Stock.
Kiihdytysajon SM-sarjan yhteistyökumppanuuksien tarkoitus on mahdollistaa harrastajille matalammat kilpailukustannukset.
“Olemme ilolla mukana tukemassa positiivista kierrettä – jos panoksemme auttaa harrastuksen jatkuvuutta, koemme sen kunniatehtävänä. Olemme myös kiitollisia siitä, että FHRA on tarjonnut mahdollisuuden harrastaa kiihdytysajoa vaikeinakin hetkinä, ja nyt on hienoa antaa takaisinpäin. Olen ollut mukana yli neljä vuosikymmentä, ja sinä aikana FHRA on luonut vahvan perustan amerikanautoharrastukselle sekä sen ympärille syntyneille liiketoimintamalleille. Myös Mäntsälän Autopalvelu on pitkälti nykyinen itsensä kilpailutoiminnan kautta syntyneiden verkostojen ansiosta. FHRA:n tapahtumat tarjoavat edelleen arvokasta näkyvyyttä – kohderyhmää löytyy lapsista eläkeläisiin. Toivon, että esimerkkimme kannustaa muitakin tarttumaan tähän edulliseen ja tehokkaaseen markkinointikeinoon”, Arto Sulopuisto Mäntsälän Autopalvelusta kommentoi.
“Yhteistyökumppanuudet ovat elinehto kehittyvälle Kiihdytysajon SM-sarjalle. Kiihdytysajossa meillä on 10-15 eri kilparyhmää, joista jokaisen nimen voi tulevalle kaudelle ostaa edulliseen 1500€ hintaan. Kuten viimevuonnakin, tulemme käyttämään sponsorimyynneistä saadut tuotot suoraan kilpailumaksujen alentamiseen, ja yhteistyö Mäntsälän Autopalvelun kanssa on yksi askel tällä polulla. Pienellä kustannuksella voi kauttamme saada laajaa näkyvyyttä kotimaassa ja samalla yritykset ovat mukana mahdollistamassa kiihdytysurheilua Suomessa”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola iloitsee.
Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2026 yhteensä neljä osakilpailua. Blåkläder Drag Racing Series 2026 -kilpailupaikkakunnat ovat Kauhava ja Pieksämäki.
***
Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja
15.-17.5. / LSK Business Park, Kauhava
12.-14.6. / Motopark , Pieksämäki
17.-19.7. / LSK Business Park, Kauhava
4.-6.9. / Motopark , Pieksämäki
***
Stock/Super Stock -ryhmässä on yhdistetty kaksi ryhmää, Stock- ja Super Stock -ryhmät. Lajitteluissa vedetään täysillä ja haetaan ennätyksiä sekä dial-in -aikaa (tavoiteaika) pudotuskisaa varten. Pudotuskisa ajetaan bracket racingina, jolloin hitaampi auto saa tasoitusta ja ovat laskennallisesti yhtä aikaa maalissa. Tasaisuuden vuoksi reaktioajat ovat erityisen merkittävässä osassa ja siksi myös kokemus on valttia. Stock- ja Super Stock -kilpurit perustuvat tuotantoautoihin ja virittäminen on hyvin rajattua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto Sulopuisto, Mäntsälän Autopalvelu, arto@sulopuisto.fi
Anssi Pinola, FHRA Marketing Oy, anssi.pinola@fhra.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FHRA
Hobbyfactory ja FHRA yhteistyöhön - “Keimola-teemainen rata sopii mitä parhaiten”16.12.2025 12:41:54 EET | Tiedote
Hobbyfactory Oy ja Fullspeed RC rakentavat ACS26-tapahtumaan Keimolan radan, jossa kävijät pääsevät pitämään hauskaa RC-autoilla.
Blåkläder jatkaa yhteistyökumppanina - Tässä Kiihdytysajon SM-osakilpailut 202628.11.2025 11:27:07 EET | Tiedote
Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2026 yhteensä neljä osakilpailua. Blåkläder Drag Racing Series 2026 -kilpailupaikkakunnat ovat Kauhava ja Pieksämäki.
Nuoret saavat tehdä uuden näyttelyosion ACS26-tapahtumaan - “Haluamme auttaa nuoria etenemään urallaan”28.11.2025 06:44:00 EET | Tiedote
Täysin uusi näyttelyosio on nimeltään Stanced World, johon tulee noin viisikymmentä tuningalakulttuurin autoa. Näyttelyosion toteutuksesta vastaa Nurmijärven Klaukkalasta lähtöisin oleva J-HAKA Crew -ajoneuvoharrastusyhteisö.
NeniTony, Joe L ja Sonia mukana ACS26’ssa14.11.2025 06:42:00 EET | Tiedote
Pääsiäisenä Helsingin Messukeskuksessa ACS26-tapahtumassa nähdään ikärajattomia keikkoja. Original American Car Show on avoinna Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisviikonloppuna 3.-5.4.2026 päivittäin klo 10-18.
"Jos ajat - otat alkoholitonta" - Kopparberg Finland Oy Ab ja FHRA yhteistyöhön7.11.2025 16:00:00 EET | Tiedote
Kopparberg Finland Oy Ab hyökkää rattijuoppoutta vastaan vahvalla ”Jos ajat - otat alkoholitonta” kampanjalla vuonna 2026. Kampanjan pääyhteistyökumppani on FHRA (Finnish Hot Rod Association), jonka lukuisissa tapahtumissa tullaan näkemään kampanjan pisteitä, sisältäen alkoholittomien tuotteiden esittelyn lisäksi tietoiskuja ja valistusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme