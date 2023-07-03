Suomen riistakeskus – Satakunta

Sudenmetsästys päättynyt Köyliön kiintiöalueella

9.1.2026 12:40:00 EET | Suomen riistakeskus – Satakunta | Tiedote

Suomen riistakeskus on päättänyt sudenmetsästyksen Köyliön kiintiöalueella 9.1.2026. Alueella saatiin saaliiksi kolme sutta.

Suden metsästys Köyliön alueella on päättynyt, koska metsästysvuoden 2025–2026 alueellinen suden kiintiö on tullut täyteen. Suden metsästys on lopetettava alueella välittömästi.

Suden kiintiömetsästys on toteutettu 16 alueellisen kiintiön puitteissa. Reviirikohtaiset kiintiöt on pyritty mitoittamaan siten, että alueelta voidaan poistaa kaikki sudet.

Köyliön kiintiöalueella saatiin saaliiksi kolme eläintä, joista kaksi naarasta ja yksi uros. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.

Suden pyynti kohdennettiin Köyliön kiintiöalueelle erityisesti turvallisuusperusteella.

Lisää tietoa suden kiintiöpyynnistä (riista.fi).

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

