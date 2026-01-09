Vaasa on saanut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Viisi konkreettista tavoitetta saavutettu

Vaasalla oli Lapsiystävällinen kunta -työssään viisi konkreettista tavoitetta:

Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko.

Kunnan henkilöstö ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin osana perehdytysohjelmia.

Kunta edistää kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin ja nauttia mielekkäästä vapaa-ajasta.

Julkisen liikenteen reittejä, aikatauluja ja pyöräteiden kunnossapitoa kehitetään.

Kunnassa on monipuolisia osallisuutta tukevia rakenteita, jotka huomioivat lasten ja nuorten näkemykset eri ikäkausina palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tunnustus myönnetään, kun kaikki toimintasuunnitelmassa mainitut tavoitteet on saavutettu.

Lapsiystävällinen kunta -työ on kytketty vahvasti kaupungin strategiaan

Suomen UNICEF kiittää Vaasaa erityisesti seuraavista asioista kunnan Lapsiystävällinen kunta -työssä:

“Olette kytkeneet Lapsiystävällinen kunta -työn kuntanne strategiaan 2026–2030. Upea saavutus, joka kertoo vahvasta poliittisesta tahtotilasta ja yhteistyöstä.”

“Vaasa on pilotoinut lapsivaikutusarviointi-mallia, tehnyt siihen liittyen yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa, tiedottanut ja kouluttanut kunnan toimijoita sekä juurruttanut mallin osaksi kunnan toimintaa.”

“Vaasa on mahdollistanut monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia eri taustoista tuleville lapsille. Työn painopiste haavoittuvassa asemassa olevissa lapsissa näkyy hienosti.”

“Vaasa on tarttunut lasten esiin nostamaan joukkoliikenteen epäkohtaan. Erityiskiitos toteuttamastamme yhteistyöstä sivistystoimen ja kuntatekniikan välillä.”

“Vaasa on onnistunut juurruttamaan toimintaansa lasten ja nuorten osallistumista vahvistavia toimintamalleja, kuten lasten raadin, lasten vaikuttamispäivän ja osallistuvan budjetoinnin.”

Lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan entistä paremmin

Työssä tiiviisti alusta asti mukana ollut, juuri eläkkeelle jäänyt sivistystoimenjohtaja Christina Knookala on todella iloinen kaupungin saamasta tunnustuksesta.

- On ollut mahtava nähdä kuinka innostuneesti kaupungin eri toimialat ja yksiköt ovat olleet mukana tässä kehittämistyössä. Kehittäminen koskee koko kaupunkia ja kaikkia toimialoja, aina kaupunki- ja liikennesuunnittelusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Myös Vaasan nuorisovaltuusto on ollut työssä tiiviisti mukana, Knookala kuvailee.

Knookalan mukaan lapsiystävällinen kunta on samalla myös ihmisystävällinen kunta.

- Olemme kunta, joka huomioi eri ikäisten tarpeet. Lapsiystävällinen kunta -työn myötä myös lasten ja nuorten mielipiteet tulevat entistä paremmin huomioiduiksi jo asioiden suunnitteluvaiheessa. Vaasasta tulee entistä parempi paikka kasvaa ja elää.

Työ jatkuu

Vaasan kaupunki aloitti Lapsiystävällinen kunta -työn vuonna 2022. Nyt myönnetty tunnustus on voimassa kaksi vuotta.

- Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Vaasassa valmis, vaan sitoudumme jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä ja lapsen oikeuksien toteuttamista. Jatkamme Lapsiystävällinen kunta -työtä toiseen kaksivuotiseen toimintasuunnitelmakauteen nykytilan kartoituksen päivityksellä. Jatkamme myös ensimmäisen kauden tavoitteiden edistämistä, kertoo koordinaattori Hanna-Mari Joutsen.