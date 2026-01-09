Jätkäsaaren Bunkkerin purku jatkuu
Helsingin kaupunki jatkaa Jätkäsaaren Bunkkerin (Länsisatamankuja 1) purku-urakkaa lyhyen tauon jälkeen maanantaina 12. tammikuuta. Purkutyön arvioidaan valmistuvan elokuussa 2026.
Bunkkerin (Länsisatamankuja 1) maanpäälliset kerrokset on purettu, ja jäljellä on kellarikerroksien purku. Ensin käynnistetään maaperän tukeminen paaluilla ja ponttiseinillä, jotta työmaa ympäristöineen pysyy turvallisena.
Purkutyöstä ja maaperän tuennasta aiheutuu melua
Maaperän tuennasta ja purkutyöstä syntyy väistämättä melua, mutta äänen voimakkuus vaihtelee työvaiheiden mukaan. Maaperän tuennan äänekkäimpiä vaiheita ovat ponttien lyönti, porapaalutus ja kallioankkureiden poraus. Meluisin purkutyö on pylväiden piikkaaminen.
Kellarikerroksia ympäröivä maaseinämä toimii luonnollisena ääniesteenä, joten purkamisesta kantautuva ääni voi vaimentua edellisiin työvaiheisiin verrattuna.
Työmaan haittoja pyritään vähentämään
Piikkaustyötä ei tehdä iltapäivisin kello 15–17. Tauko ajoittuu vieressä sijaitsevan päiväkodin ulkoiluaikaan. Tuona aikana työmaalla tehdään muita töitä.
Pölynhallintaa jatketaan tehokkaasti kastelemalla purettavaa materiaalia ja siirrettäviä purkuosia, jotta pöly ei pääse leviämään ympäristöön.
Ensi viikolla käynnistyvän purkuvaiheen toteuttaa Uudenmaan Infrapalvelut Oy.
