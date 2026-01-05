Sähkön kulutusennätyksen lisäksi myös sähkön tuotantoennätys rikki torstaina
Torstaina 8.1. alkuillasta sähköä tuotettiin suuremmalla teholla kuin koskaan aikaisemmin. Samana päivänä myös sähkön kulutusennätys rikkoutui pariinkin kertaan. Hyvät tuuliolosuhteet, sähkön tuonti ja yhteistuotanto pitävät hintaa maltillisena, vaikka kulutus on edelleen korkealla tasolla.
Suomen sähköntuotannossa tehtiin kaikkien aikojen ennätys torstaina 8.1. kello 17–17.15, kun sähköä tuotettiin 14 327 MW vartin keskiteholla. Tuotetusta sähköstä tuulivoiman osuus oli 5 804 MW, ydinvoiman 4 232 MW, sähkön ja lämmön yhteistuotannon 2252 MW, vesivoiman 1 822 MW, muun tuotannon 254 MW ja akkujen 6 MW. Tuotantolukemat ovat tilastoituneet kello 17.06.
Kaikkien aikojen kulutusennätys syntyi samana päivänä. Ensin aamupäivällä sähkön keskikulutus nousi tunnin jaksolla 15 110 megawattiin. Edellinen ennätys oli vuodelta 2016. Ennätys rikkoutui jo alkuillasta, kun korkein tunnin keskikulutus oli 17–18 välillä 15 459 MW. Samalla syntyi myös uusi varttiennätys, kun sähkön kulutukseksi mitattiin 15 553 MW.
- Tuotantoennätys syntyi hyvissä tuuliolosuhteissa, kun samalla sekä ydinvoimaa, että vesivoimaa tuotettiin korkealla volyymilla. Lämmön ja sähkön yhdistelmätuotantoa olisi saatu tarvittaessa lisääkin, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. - Tehty kulutusennätys kertoo paitsi pakkasista, myös yhteiskunnan sähköistymisestä. Sähkön osuus on kasvanut sekä lämmityksen että liikenteen energialähteenä.
Sähkön riittävyyden suhteen ei ilmennyt haasteita ja hinnat pysyivät kohtuullisina historiallisen korkeasta kulutuksesta huolimatta. Ongelmia ei olisi tullut, vaikka tuulivoimaa olisi ollut tarjolla vain niukasti. Sähköä olisi voitu tuottaa lisää, tuoda lisää ja sähkön kulutuksessa oli paljon joustovaraa, mm. kaukolämmössä 1000 MW:n verran. Hinnat olisivat luultavasti kuitenkin olleet ilman tuulivoimaa hyvin paljon korkeammat.
- Uudella Suomen ja Ruotsin välisellä siirtoyhteydellä Aurora Linella on huomattava vaikutus sähkön hintaan ja saatavuuteen erityisesti huippukulutustilanteissa, ja toisena tärkeänä palasena on syytä nostaa lämmön ja sähkön yhteistuotanto, joka on vesivoiman ohella tärkein jouston lähde tuotannossa, Leskelä toteaa. – Nämä pakkaset ovat olleet hyvä stressitesti sähköjärjestelmälle ja -markkinoille aiempaa korkeamman kulutuksen olosuhteissa. Molemmat ovat selvinneet testistä hyvin.
Energiateollisuus ry julkaisee sähkön ja kaukolämmön vuoden 2025 21.1.
Yhteyshenkilöt
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Linkit
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry
Hanneksen aiheuttama suurhäiriö ohi, jälkityöt jatkuvat pitkään5.1.2026 14:50:42 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn tuhot olivat mittavia ja sähköt on pääosin palautettu. Ilman investointeja sähköverkon säävarmuuteen Hannes olisi ollut katastrofi. Katkoja on edelleen lähinnä vapaa-ajan asunnoissa. Energiateollisuus kiittää organisaatioita, jotka ovat auttaneet sähköttä jääneitä.
Hannes-myrsky sähkönjakelulle vaikein kymmeneen vuoteen31.12.2025 09:22:31 EET | Tiedote
Hannes oli sähkökatkoiltaan yksi 2000-luvun pahimmista myrskyistä. Lämpimän alkutalven vuoksi maa oli sulana, jolloin puita on kaatunut helpommin. Vaikeat sääolosuhteet ovat hidastaneet korjauksia. Kaatuneita puita ei saa poistaa sähkölinjoilta oma-aloitteisesti. Säävarmoihin verkkoihin on investoitava lisää vastaavien häiriöiden vähentämiseksi jatkossa.
Leskelä vuoden 2025 hintatilastoista: Edullinen sähkö tukee teollisuuden kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa, asiakkaiden kannattaa silti seurata sähkön hintaa30.12.2025 16:18:12 EET | Tiedote
Suomalaisen sähkön keskihinta vuonna 2025 oli neljä senttiä kilowattitunnilta. Suomen hinta on Euroopan halvin. Samalla negatiivisten hintojen määrä on kääntynyt laskuun akkujen ja sähkökattiloiden tasapainottaessa kysyntää.
Lähes kaikki sähköverkkoyhtiöt valittavat korkeimpaan hallinto-oikeuteen Energiaviraston valvontamenetelmien muutoksista23.12.2025 11:59:34 EET | Tiedote
Energiaviraston verkkoyhtiöiden valvontamenetelmät vuosille 2024–2031 heikentävät merkittävästi sähköverkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä. Valvontamenetelmät vaarantavat verkkoinvestointien toteuttamisen pitkällä aikavälillä, mikä on ristiriidassa Suomen kilpailukyvyn varmistamisen sekä puhtaan siirtymän toteuttamisen kanssa.
Ydinvoiman suosio vahvistuu, tuuli ja vesi säilyttäneet asemansa ja datakeskusten lämpö kelpaa ihmisille11.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Energia-asenteissa tapahtuneet muutokset ovat maltillisia. Ydinvoiman suosio on kasvanut, tuulen ja veden säilynyt hyvällä tasolla. Kansalaiset ovat valmiita maksamaan sähkönsiirrosta hieman nykyistä enemmän, kunhan katkot pysyvät lyhyinä, kaukolämpöön kaivataan hukkalämpöjä, joita saadaan datakeskuksista ja teollisuudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme