Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 13.1. kokouksen ennakkotiedote

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävää maksua esitetään nostettavaksi

Lautakunnalle esitetään, että käyttämättä jätetystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta peritään 1.3.2026 alkaen 73,70 euron maksu. Maksu on tällä hetkellä 56,70 euroa. Asiakasmaksulaki muuttui siten, että tämän vuoden alusta alkaen maksu voi olla enintään 73,70 euroa.

Asiakkaalta peritään maksu osassa palveluista, jos hän ei tule hänelle varatulle vastaanotolle eikä hän peru aikaa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta eikä jos sen periminen asiakkaalta on kohtuutonta tai poisjäännille on esitetty hyväksyttävä syy.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluissa jäi vuonna 2024 käyttämättä yhteensä 177 000 varattua aikaa. Näistä osa kuului palveluihin, joista voidaan periä maksu, jos aika jää käyttämättä. Sakkomaksu peritään myös sellaisista terveydenhuollon vastaanottoajoista, jotka ovat muutoin maksuttomia, kuten terveysaseman lääkärin ja hoitajan vastaanottokäynnit.

Vuonna 2024 perittiin maksu 12 000 peruuttamatta jätetystä käynnistä. Nämä kaikki käyttämättä ja peruuttamatta jätetyt käynnit aiheuttavat resurssihukkaa, kun aikoja ei pystytä tarjoamaan muille niitä tarvitseville asiakkaille.

Maksun toivotaan osaltaan kannustavan asiakkaita perumaan vastaanottoajan, jos he eivät pääse vastaanotolle. Tämä on kaikkien asiakkaiden etu.

Lisätietoa: erityissuunnittelija Saara Matsi, p. 09 310 34353, saara.matsi@hel.fi

Linkit