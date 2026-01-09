Öjbergetin ensilumenlatu on nyt auki
Öjbergetillä sijaitseva ensilumenlatu on avattu perjantaina 9.1. Öjbergetin laskettelurinteet pyritään avaamaan viikolla 4.
Ensilumenlatu on 1,2 kilometrin pituinen ja sillä voi hiihtää vapaalla ja perinteisellä tyylillä.
Öjbergetin laskettelurinteitä tykitetään myös parhaillaan. Lumetus on loppusuoralla, ja niiden jälkeen aloitetaan rinteiden muokkaustyöt. Rinteet on tavoitteena saada auki viikolla 4.
Muita kaupungin hiihtolatuja ei ole vielä päästy työstämään luonnonlumen vähyyden vuoksi.
Ajantasaisen tiedon Vaasan kaikkien luistelualueiden, latujen ja rinteiden kunnosta voi tarkistaa kaupungin latu-, jää- ja rinneinfosta osoitteesta www.vaasa.fi/jaa-latu-ja-rinnetilanne.
