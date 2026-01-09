Vaasan kaupunki - Vasa stad

Öjbergetin ensilumenlatu on nyt auki

9.1.2026 15:22:14 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Öjbergetillä sijaitseva ensilumenlatu on avattu perjantaina 9.1. Öjbergetin laskettelurinteet pyritään avaamaan viikolla 4.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Ensilumenlatu on 1,2 kilometrin pituinen ja sillä voi hiihtää vapaalla ja perinteisellä tyylillä.

Öjbergetin laskettelurinteitä tykitetään myös parhaillaan. Lumetus on loppusuoralla, ja niiden jälkeen aloitetaan rinteiden muokkaustyöt. Rinteet on tavoitteena saada auki viikolla 4.

Muita kaupungin hiihtolatuja ei ole vielä päästy työstämään luonnonlumen vähyyden vuoksi.

Ajantasaisen tiedon Vaasan kaikkien luistelualueiden, latujen ja rinteiden kunnosta voi tarkistaa kaupungin latu-, jää- ja rinneinfosta osoitteesta www.vaasa.fi/jaa-latu-ja-rinnetilanne.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

