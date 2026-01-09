Kutsu Duell Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen 2026 taloudellisen katsauksen syyskuu 2025–marraskuu 2025 webcast-lähetykseen 14.1.2026
Duell Oyj julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen 2026 taloudellisen katsauksen, syyskuu 2025–marraskuu 2025, keskiviikkona 14.1.2026 noin kello 8.30. Webcast sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä kello 10.30.
Lähetyksessä liiketoimintakatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Magnus Miemois, talousjohtaja Caj Malmsten sekä viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Pellervo Hämäläinen. Tilaisuus järjestetään englanniksi. Webcast-lähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä sekä suomeksi että englanniksi ja kysymyksiin vastataan suorassa webcast-lähetyksessä.
Tervetuloa seuraamaan webcast-lähetystä verkossa tämän linkin kautta.
Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa: https://sijoittajat.duell.eu/fi/raportit_ja_esitykset
Lisätiedot:
Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Duell Oyj
+358 40 674 5257
pellervo.hamalainen@duell.eu
Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 000 tuotetta yli 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyn, pyöräilyn, ATV/UTV ajoneuvojen, moottorikelkkailun, veneilyn sekä puutarha- ja metsäpienkoneiden kategorioille. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Ranskassa. Duellin liikevaihto vuonna 2025 oli 127 miljoonaa euroa ja se työllistää 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Duell Oyj
Invitation to Duell Corporation's webcast on first quarter 2026 financial report for September 2025–November 2025 on January 14, 20269.1.2026 16:20:00 EET | Press invitation
Duell Corporation will publish its first quarter 2026 financial report for September 2025–November 2025 on Wednesday, January 14, 2026, at approximately 8:30 am (EET). Webcast for investors, analysts and media will be held on the same day at 10:30 am (EET). In the webcast, the financial report will be presented by Magnus Miemois, CEO, Caj Malmsten, CFO, and Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager. The event will be held in English. During the webcast, questions can be submitted in writing via chat in both Finnish and English and will be answered in a live webcast. You are welcome to join the webcast from this link. The presentation material and the webcast recording will be available on the company’s website during the same day at: https://investors.duell.eu/en/reports_and_presentations Further information: Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager Duell Corporation +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Corporation (Duell) is an import and wholesale co
Invitation to Duell Corporation's webcast on full-year 2025 financial report for September 2024–August 2025 on October 16, 202510.10.2025 09:00:00 EEST | Press invitation
Duell Corporation will publish its full-year 2025 financial report for September 2024–August 2025 on Thursday, October 16, 2025, at approximately 8:30 am (EET). Webcast for investors, analysts and media will be held on the same day at 10:30 am (EET). In the webcast, the financial report will be presented by Magnus Miemois, CEO, Caj Malmsten, CFO, and Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager. The event will be held in English. During the webcast, questions can be submitted in writing via chat in both Finnish and English and will be answered in a live webcast. You are welcome to join the webcast from this link. The presentation material and the webcast recording will be available on the company’s website during the same day at: https://investors.duell.eu/en/reports_and_presentations Further information: Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager Duell Corporation +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Corporation (Duell) is an import and wholesale company b
Kutsu Duell Oyj:n tilikauden 2025 taloudellisen katsauksen syyskuu 2024–elokuu 2025 webcast-lähetykseen 16.10.202510.10.2025 09:00:00 EEST | Kutsu
Duell Oyj julkistaa tilikauden 2025 taloudellisen katsauksen, syyskuu 2024–elokuu 2025, torstaina 16.10.2025 noin kello 8.30. Webcast sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä kello 10.30. Lähetyksessä liiketoimintakatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Magnus Miemois, talousjohtaja Caj Malmsten sekä viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Pellervo Hämäläinen. Tilaisuus järjestetään englanniksi. Webcast-lähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä sekä suomeksi että englanniksi ja kysymyksiin vastataan suorassa webcast-lähetyksessä. Tervetuloa seuraamaan webcast-lähetystä verkossa tästä linkistä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa: https://sijoittajat.duell.eu/fi/raportit_ja_esitykset Lisätiedot: Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Duell Oyj +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Oyj (Duell) on mustasaarelainen maahantuont
Duell: Tuotteen takaisinveto / Återkallande av produkt26.9.2025 14:18:27 EEST | Tiedote
TUOTTEEN TAKAISINVETO Vedämme moottoripyörän renkaita pois markkinoilta. Tuotteen takaisinveto koskee vain tiettyjä renkaita. Huom! Katso alla olevasta taulukosta kyseisten renkaiden tiedot. Renkaat voivat kulua epätasaisesti, mikä voi aiheuttaa renkaan kudoksen pettämisen. Tämä voi johtaa renkaiden kulutuspinnan irtoamiseen ja/tai ilmanpaineen äkilliseen menetykseen. Tämä voi johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ajon aikana, mikä lisää onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä. Pyydämme loppuasiakkaita poistamaan tuotteet käytöstä ja palauttamaan ne ostopaikkaan. Asiakas saa korvaavan tuotteen tilalle. Korvaavan tuotteen asennus on asiakkaalle maksuton. Duell tuotekoodi Valmistajan tuotekoodi Rengasmalli Valmistus ajankohta Tunnistetiedot 53-28032 2803200 Pirelli Scorpion Trail II 150/70 R 18 M/C 70V TL 01.01.2017 - 30.09.2024 (1)EB 2M X032 34-28033 2803300 Metzeler Tourance Next 150/70 R 18 M/C 70V TL 28.11.2016 - 10.06.2024 (1)EB 0M X033 34-3961400 3961400 Metzeler Touranc
Invitation to Duell Corporation's webcast on nine months 2025 financial report for September 2024-May 2025 on July 3, 202526.6.2025 11:15:00 EEST | Press invitation
Duell Corporation will publish its nine months 2025 financial report for September 2024-May 2025 on Thursday, July 3, 2025, at approximately 8:30 am (EET). Webcast for investors, analysts and media will be held on the same day at 10:30 am (EET). In the webcast, the financial report will be presented by Magnus Miemois, CEO, Caj Malmsten, CFO, and Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager. The event will be held in English. During the webcast, questions can be submitted in writing via chat in both Finnish and English and will be answered in a live webcast. You are welcome to join the webcast from this link. The presentation material and the webcast recording will be available on the company’s website during the same day at: https://investors.duell.eu/en/reports_and_presentations Further information: Pellervo Hämäläinen, Communications and IR Manager Duell Corporation +358 40 674 5257 pellervo.hamalainen@duell.eu Duell Corporation (Duell) is an import and wholesale company based
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme