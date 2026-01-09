Kutsu Duell Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen 2026 taloudellisen katsauksen syyskuu 2025–marraskuu 2025 webcast-lähetykseen 14.1.2026

Duell Oyj julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen 2026 taloudellisen katsauksen, syyskuu 2025–marraskuu 2025, keskiviikkona 14.1.2026 noin kello 8.30. Webcast sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä kello 10.30.

Lähetyksessä liiketoimintakatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Magnus Miemois, talousjohtaja Caj Malmsten sekä viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Pellervo Hämäläinen. Tilaisuus järjestetään englanniksi. Webcast-lähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä sekä suomeksi että englanniksi ja kysymyksiin vastataan suorassa webcast-lähetyksessä.

Tervetuloa seuraamaan webcast-lähetystä verkossa tämän linkin kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa: https://sijoittajat.duell.eu/fi/raportit_ja_esitykset

Lisätiedot:

Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö

Duell Oyj

+358 40 674 5257

pellervo.hamalainen@duell.eu

Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 000 tuotetta yli 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyn, pyöräilyn, ATV/UTV ajoneuvojen, moottorikelkkailun, veneilyn sekä puutarha- ja metsäpienkoneiden kategorioille. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Ranskassa. Duellin liikevaihto vuonna 2025 oli 127 miljoonaa euroa ja se työllistää 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.duell.eu.