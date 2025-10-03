Tässä ovat vuoden 2025 suosikkimuseot – suomalaiset vierailivat eniten näissä 50 museossa
Museokortin 10-vuotisjuhlavuotena saavutettiin historiallisia lukemia. Kymmenen vuoden aikana Museokortilla on vierailtu yli 14,5 miljoonaa kertaa museoissa ja tuotettu suomalaisille museoille lähes 120 miljoonaa euroa. Listasimme 50 suosituinta kohdetta, joissa museokorttilaiset vierailivat eniten vuonna 2025.
Museokortin ja museoiden suosio ei ole pysähtynyt. Vuonna 2025 Museokortilla tehtiin 2,5 miljoonaa museokäyntiä. Museokorttia on käytetty yhtä ahkerasti kuin aiempina vuosina.
Tällä hetkellä 363 000 suomalaista käyttää Museokorttia. Museokorttien määrä on lisääntynyt, ja kiinnostus korttia kohtaan on kasvanut. Viime vuoden aikana korttien määrä kasvoi 6 prosenttia.
Museokortin 10-vuotisjuhlavuotta vietettiin viime vuonna. Kaiken kaikkiaan Museokortilla on tehty vuosien 2015–2025 aikana yli 14,5 miljoonaa museokäyntiä, ja kortti on tuottanut lähes 120 miljoonaa euroa museoille.
– Museokortilla on vielä tilaa kasvaa Suomessa. Tavoitteenamme on, että viimeistään vuoteen 2030 mennessä puolella miljoonalla suomalaisella on Museokortti, kertoo Museokortti-toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.
Viime vuoden hiteiksi nousi Särestöniemen juhlavuosi ja muut taidenäyttelyt
Suuret taidemuseot, kuten Ateneum, Kiasma, Amos Rex ja HAM Helsingin taidemuseo, olivat myös viime vuonna listan kärkisijoilla.
Viiden suosituimman museon joukkoon ylsi viime vuonna myös Didrichsenin taidemuseo 4. vierailluimpana Museokortti-kohteena. Reidar Särestöniemen 100-vuotisjuhlavuosi sai aikaan yleisöryntäyksen Särestöniemi-aiheisiin näyttelyihin ympäri Suomen. Didrichsenin taidemuseon Särestöniemi-näyttely rikkoi museon kaikkien aikojen kävijäennätyksen. Myös Kittilän Särestöniemi-museossa vierailtiin kaksi kertaa enemmän kuin normaalisti.
Koko perheen kohteet kasvattivat suosiotaan
Viime vuoden suosituimpien kohteiden joukosta löytyi myös kattava valikoima koko perheen suosikkikohteita. Heureka, LUOMUS Luonnontieteellinen museo ja Museokeskus Vapriikki kuuluvat perinteisesti 10 suosituimman museon joukkoon ja vetävät kaikenikäisiä vierailijoita vuodesta toiseen.
Muumimuseo nosti listalla sijoitustaan aiemmilta vuosilta ja oli nyt 25 suosituimman museon joukossa. Vuonna 2025 vietettiin Muumi 80 -juhlavuotta, ja museossa rikottiin kaikkien aikojen kävijäennätys.
Myös Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHDOSSA tehtiin kävijäennätys. Jari Litmanen -näyttely keräsi erityisen paljon kiitosta kaikenikäisiltä museovierailta.
Suosituimpien kohteiden listalla näkyy museotarjonnan monipuolisuus
Suosituimpien Museokortti-kohteiden listalla näkyy museovalikoiman monipuolinen kirjo. Joukosta löytyy historiallisia linnoja, taiteilijakoteja, kasvitieteellisiä puutarhoja kuin myös erikoismuseoita, kuten Teatterimuseo, Tekniikan museo ja Suomen Ilmailumuseo. Myös merelliset kohteet, kuten Forum Marinum ja Merikeskus Vellamo, ovat kiinnostaneet yleisöä.
Museovuodesta 2026 on tulossa ennennäkemättömän monipuolinen ja runsas. Tulevat näyttelyt hemmottelevat yleisöä laajasti kuvataiteesta designiin ja urheiluhistoriaan. Esillä on muun muassa muotoilija Timo Sarpanevan ja taidemaalari Eero Nelimarkan laajat näyttelyt sekä legendaarisen tekstiilitaiteilijan William Morrisin ensimmäinen suurnäyttely Suomessa. Kooste vuoden 2026 kiinnostavimmista näyttelyistä >
Vuoden 2025 suosituimmat Museokortti-kohteet
- Ateneumin taidemuseo, Helsinki
- Amos Rex, Helsinki
- Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki
- Didrichsenin taidemuseo, Helsinki
- HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki
- Museokeskus Vapriikki, Tampere
- Heureka, suomalainen tiedekeskus , Vantaa
- LUOMUS Luonnontieteellinen museo, Helsinki
- Näyttelykeskus WeeGee, Espoo
- Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsinki
- Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki
- Tampereen taidemuseo, Tampere
- Turun taidemuseo, Turku
- Helsingin Taidehalli, Helsinki
- Hakasalmen huvila, Helsinki
- Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti
- Sara Hildénin taidemuseo, Tampere
- Ars Nova, Turku
- LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Helsinki
- Serlachius Kartano, Mänttä
- Aboa Vetus, Turku
- Muumimuseo, Tampere
- Turun linna, Turku
- Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki
- Villa Gyllenberg, Helsinki
- Suomen lasimuseo, Riihimäki
- Gallen-Kallelan Museo, Espoo
- Merikeskus Vellamo, Kotka
- Museo Leikki, Espoo
- Museo Milavida, Tampere
- Halosenniemi, Tuusula
- Chappe, Raasepori
- Forum Marinum, Turku
- Aalto2, Jyväskylä
- Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO, Helsinki
- Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä
- Hämeen linna, Hämeenlinna
- Salon taidemuseo Veturitalli, Salo
- Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Turku
- Ainola, Järvenpää
- Kuopion museo, Kuopio
- KUMMA, Kuopio
- Teatterimuseo, Helsinki
- Tekniikan museo, Helsinki
- Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkeli
- Suomen Ilmailumuseo, Vantaa
- Serlachius Pääkonttori, Mänttä
- Suomen käsityön museo, Jyväskylä
- Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna
- Satakunnan Museo, Pori
Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.
Yhteyshenkilöt
Pekka Impiö
Toimitusjohtaja
Susanna Seppälä
Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija
Kuvat
