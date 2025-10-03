Tässä ovat vuoden 2025 suosikkimuseot – suomalaiset vierailivat eniten näissä 50 museossa

Museokortin ja museoiden suosio ei ole pysähtynyt. Vuonna 2025 Museokortilla tehtiin 2,5 miljoonaa museokäyntiä. Museokorttia on käytetty yhtä ahkerasti kuin aiempina vuosina.

Tällä hetkellä 363 000 suomalaista käyttää Museokorttia. Museokorttien määrä on lisääntynyt, ja kiinnostus korttia kohtaan on kasvanut. Viime vuoden aikana korttien määrä kasvoi 6 prosenttia.

Museokortin 10-vuotisjuhlavuotta vietettiin viime vuonna. Kaiken kaikkiaan Museokortilla on tehty vuosien 2015–2025 aikana yli 14,5 miljoonaa museokäyntiä, ja kortti on tuottanut lähes 120 miljoonaa euroa museoille.

– Museokortilla on vielä tilaa kasvaa Suomessa. Tavoitteenamme on, että viimeistään vuoteen 2030 mennessä puolella miljoonalla suomalaisella on Museokortti, kertoo Museokortti-toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.

Reidar Särestöniemen 100-vuotisjuhlavuoden näyttelyt herättivät suuren kiinnostuksen. Kittilän Särestöniemi-museo rikkoi kävijäennätyksen. Krista Ylinen / Museokortti

Viime vuoden hiteiksi nousi Särestöniemen juhlavuosi ja muut taidenäyttelyt

Suuret taidemuseot, kuten Ateneum, Kiasma, Amos Rex ja HAM Helsingin taidemuseo, olivat myös viime vuonna listan kärkisijoilla.

Viiden suosituimman museon joukkoon ylsi viime vuonna myös Didrichsenin taidemuseo 4. vierailluimpana Museokortti-kohteena. Reidar Särestöniemen 100-vuotisjuhlavuosi sai aikaan yleisöryntäyksen Särestöniemi-aiheisiin näyttelyihin ympäri Suomen. Didrichsenin taidemuseon Särestöniemi-näyttely rikkoi museon kaikkien aikojen kävijäennätyksen. Myös Kittilän Särestöniemi-museossa vierailtiin kaksi kertaa enemmän kuin normaalisti.

Koko perheen museokohteet vetivät yleisöä myös vuonna 2025. LUOMUS Luonnontieteellinen museo kuuluu vuodesta toiseen Museokortti-kävijöiden kestosuosikkeihin. Ella Karttunen / Museokortti

Koko perheen kohteet kasvattivat suosiotaan

Viime vuoden suosituimpien kohteiden joukosta löytyi myös kattava valikoima koko perheen suosikkikohteita. Heureka, LUOMUS Luonnontieteellinen museo ja Museokeskus Vapriikki kuuluvat perinteisesti 10 suosituimman museon joukkoon ja vetävät kaikenikäisiä vierailijoita vuodesta toiseen.

Muumimuseo nosti listalla sijoitustaan aiemmilta vuosilta ja oli nyt 25 suosituimman museon joukossa. Vuonna 2025 vietettiin Muumi 80 -juhlavuotta, ja museossa rikottiin kaikkien aikojen kävijäennätys.

Myös Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHDOSSA tehtiin kävijäennätys. Jari Litmanen -näyttely keräsi erityisen paljon kiitosta kaikenikäisiltä museovierailta.

Historialliset linnat kiehtovat suomalaisia – Turun linna on yksi Museokortin suosituimmista kulttuurikohteista. Mirkka Pihlajamaa / Museokortti

Suosituimpien kohteiden listalla näkyy museotarjonnan monipuolisuus

Suosituimpien Museokortti-kohteiden listalla näkyy museovalikoiman monipuolinen kirjo. Joukosta löytyy historiallisia linnoja, taiteilijakoteja, kasvitieteellisiä puutarhoja kuin myös erikoismuseoita, kuten Teatterimuseo, Tekniikan museo ja Suomen Ilmailumuseo. Myös merelliset kohteet, kuten Forum Marinum ja Merikeskus Vellamo, ovat kiinnostaneet yleisöä.

Museovuodesta 2026 on tulossa ennennäkemättömän monipuolinen ja runsas. Tulevat näyttelyt hemmottelevat yleisöä laajasti kuvataiteesta designiin ja urheiluhistoriaan. Esillä on muun muassa muotoilija Timo Sarpanevan ja taidemaalari Eero Nelimarkan laajat näyttelyt sekä legendaarisen tekstiilitaiteilijan William Morrisin ensimmäinen suurnäyttely Suomessa. Kooste vuoden 2026 kiinnostavimmista näyttelyistä >

Vuoden 2025 suosituimmat Museokortti-kohteet

Ateneumin taidemuseo, Helsinki Amos Rex, Helsinki Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki Didrichsenin taidemuseo, Helsinki HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki Museokeskus Vapriikki, Tampere Heureka, suomalainen tiedekeskus , Vantaa LUOMUS Luonnontieteellinen museo, Helsinki Näyttelykeskus WeeGee, Espoo Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsinki Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki Tampereen taidemuseo, Tampere Turun taidemuseo, Turku Helsingin Taidehalli, Helsinki Hakasalmen huvila, Helsinki Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti Sara Hildénin taidemuseo, Tampere Ars Nova, Turku LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Helsinki Serlachius Kartano, Mänttä Aboa Vetus, Turku Muumimuseo, Tampere Turun linna, Turku Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki Villa Gyllenberg, Helsinki Suomen lasimuseo, Riihimäki Gallen-Kallelan Museo, Espoo Merikeskus Vellamo, Kotka Museo Leikki, Espoo Museo Milavida, Tampere Halosenniemi, Tuusula Chappe, Raasepori Forum Marinum, Turku Aalto2, Jyväskylä Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO, Helsinki Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä Hämeen linna, Hämeenlinna Salon taidemuseo Veturitalli, Salo Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Turku Ainola, Järvenpää Kuopion museo, Kuopio KUMMA, Kuopio Teatterimuseo, Helsinki Tekniikan museo, Helsinki Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkeli Suomen Ilmailumuseo, Vantaa Serlachius Pääkonttori, Mänttä Suomen käsityön museo, Jyväskylä Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna Satakunnan Museo, Pori

Museokortti on pääsylippu yli 360 museoon ympäri Suomen. Kymmenen vuoden aikana Museokortilla on vierailtu yli 14 miljoonaa kertaa museoissa. Krista Ylinen / Museokortti

Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.