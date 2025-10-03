Museokortti

Tässä ovat vuoden 2025 suosikkimuseot – suomalaiset vierailivat eniten näissä 50 museossa

9.1.2026 17:15:58 EET | Museokortti | Tiedote

Museokortin 10-vuotisjuhlavuotena saavutettiin historiallisia lukemia. Kymmenen vuoden aikana Museokortilla on vierailtu yli 14,5 miljoonaa kertaa museoissa ja tuotettu suomalaisille museoille lähes 120 miljoonaa euroa. Listasimme 50 suosituinta kohdetta, joissa museokorttilaiset vierailivat eniten vuonna 2025.

Museokortin suosio jatkui vahvana vuonna 2025 – museokäyntejä kertyi miljoonia ympäri Suomen.
Museokortin suosio jatkui vahvana vuonna 2025 – museokäyntejä kertyi miljoonia ympäri Suomen. Krista Ylinen / Museokortti

Museokortin ja museoiden suosio ei ole pysähtynyt. Vuonna 2025 Museokortilla tehtiin 2,5 miljoonaa museokäyntiä. Museokorttia on käytetty yhtä ahkerasti kuin aiempina vuosina. 

Tällä hetkellä 363 000 suomalaista käyttää Museokorttia. Museokorttien määrä on lisääntynyt, ja kiinnostus korttia kohtaan on kasvanut. Viime vuoden aikana korttien määrä kasvoi 6 prosenttia.

Museokortin 10-vuotisjuhlavuotta vietettiin viime vuonna. Kaiken kaikkiaan Museokortilla on tehty vuosien 2015–2025 aikana yli 14,5 miljoonaa museokäyntiä, ja kortti on tuottanut lähes 120 miljoonaa euroa museoille. 

– Museokortilla on vielä tilaa kasvaa Suomessa. Tavoitteenamme on, että viimeistään vuoteen 2030 mennessä puolella miljoonalla suomalaisella on Museokortti, kertoo Museokortti-toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.

Reidar Särestöniemen 100-vuotisjuhlavuoden näyttelyt herättivät suuren kiinnostuksen. Kittilän Särestöniemi-museo rikkoi kävijäennätyksen. Krista Ylinen / Museokortti

Viime vuoden hiteiksi nousi Särestöniemen juhlavuosi ja muut taidenäyttelyt

Suuret taidemuseot, kuten Ateneum, Kiasma, Amos Rex ja HAM Helsingin taidemuseo, olivat myös viime vuonna listan kärkisijoilla.

Viiden suosituimman museon joukkoon ylsi viime vuonna myös Didrichsenin taidemuseo 4. vierailluimpana Museokortti-kohteena. Reidar Särestöniemen 100-vuotisjuhlavuosi sai aikaan yleisöryntäyksen Särestöniemi-aiheisiin näyttelyihin ympäri Suomen. Didrichsenin taidemuseon Särestöniemi-näyttely rikkoi museon kaikkien aikojen kävijäennätyksen. Myös Kittilän Särestöniemi-museossa vierailtiin kaksi kertaa enemmän kuin normaalisti.

Koko perheen museokohteet vetivät yleisöä myös vuonna 2025. LUOMUS Luonnontieteellinen museo kuuluu vuodesta toiseen Museokortti-kävijöiden kestosuosikkeihin. Ella Karttunen / Museokortti

Koko perheen kohteet kasvattivat suosiotaan

Viime vuoden suosituimpien kohteiden joukosta löytyi myös kattava valikoima koko perheen suosikkikohteita. Heureka, LUOMUS Luonnontieteellinen museo ja Museokeskus Vapriikki kuuluvat perinteisesti 10 suosituimman museon joukkoon ja vetävät kaikenikäisiä vierailijoita vuodesta toiseen.

Muumimuseo nosti listalla sijoitustaan aiemmilta vuosilta ja oli nyt 25 suosituimman museon joukossa. Vuonna 2025 vietettiin Muumi 80 -juhlavuotta, ja museossa rikottiin kaikkien aikojen kävijäennätys.

Myös Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHDOSSA tehtiin kävijäennätys. Jari Litmanen -näyttely keräsi erityisen paljon kiitosta kaikenikäisiltä museovierailta.

Historialliset linnat kiehtovat suomalaisia – Turun linna on yksi Museokortin suosituimmista kulttuurikohteista. Mirkka Pihlajamaa / Museokortti

Suosituimpien kohteiden listalla näkyy museotarjonnan monipuolisuus

Suosituimpien Museokortti-kohteiden listalla näkyy museovalikoiman monipuolinen kirjo. Joukosta löytyy historiallisia linnoja, taiteilijakoteja, kasvitieteellisiä puutarhoja kuin myös erikoismuseoita, kuten Teatterimuseo, Tekniikan museo ja Suomen Ilmailumuseo. Myös merelliset kohteet, kuten Forum Marinum ja Merikeskus Vellamo, ovat kiinnostaneet yleisöä.

Museovuodesta 2026 on tulossa ennennäkemättömän monipuolinen ja runsas. Tulevat näyttelyt hemmottelevat yleisöä laajasti kuvataiteesta designiin ja urheiluhistoriaan. Esillä on muun muassa muotoilija Timo Sarpanevan ja taidemaalari Eero Nelimarkan laajat näyttelyt sekä legendaarisen tekstiilitaiteilijan William Morrisin ensimmäinen suurnäyttely Suomessa. Kooste vuoden 2026 kiinnostavimmista näyttelyistä >

Vuoden 2025 suosituimmat Museokortti-kohteet

  1. Ateneumin taidemuseo, Helsinki
  2. Amos Rex, Helsinki
  3. Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki
  4. Didrichsenin taidemuseo, Helsinki
  5. HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki
  6. Museokeskus Vapriikki, Tampere
  7. Heureka, suomalainen tiedekeskus , Vantaa
  8. LUOMUS Luonnontieteellinen museo, Helsinki
  9. Näyttelykeskus WeeGee, Espoo
  10. Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsinki
  11. Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki
  12. Tampereen taidemuseo, Tampere
  13. Turun taidemuseo, Turku
  14. Helsingin Taidehalli, Helsinki
  15. Hakasalmen huvila, Helsinki
  16. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti
  17. Sara Hildénin taidemuseo, Tampere
  18. Ars Nova, Turku
  19. LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Helsinki
  20. Serlachius Kartano, Mänttä
  21. Aboa Vetus, Turku
  22. Muumimuseo, Tampere
  23. Turun linna, Turku
  24. Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki
  25. Villa Gyllenberg, Helsinki
  26. Suomen lasimuseo, Riihimäki
  27. Gallen-Kallelan Museo, Espoo
  28. Merikeskus Vellamo, Kotka
  29. Museo Leikki, Espoo
  30. Museo Milavida, Tampere
  31. Halosenniemi, Tuusula
  32. Chappe, Raasepori
  33. Forum Marinum, Turku
  34. Aalto2, Jyväskylä
  35. Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO, Helsinki
  36. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä
  37. Hämeen linna, Hämeenlinna
  38. Salon taidemuseo Veturitalli, Salo
  39. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Turku
  40. Ainola, Järvenpää
  41. Kuopion museo, Kuopio
  42. KUMMA, Kuopio
  43. Teatterimuseo, Helsinki
  44. Tekniikan museo, Helsinki
  45. Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkeli
  46. Suomen Ilmailumuseo, Vantaa
  47. Serlachius Pääkonttori, Mänttä
  48. Suomen käsityön museo, Jyväskylä
  49. Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna
  50. Satakunnan Museo, Pori

Museokortti on pääsylippu yli 360 museoon ympäri Suomen. Kymmenen vuoden aikana Museokortilla on vierailtu yli 14 miljoonaa kertaa museoissa. Krista Ylinen / Museokortti

Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.

