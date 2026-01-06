LASB yllätti Indiansin, KrP kukisti mestarit
F-liigassa pelattiin perjantaina neljä ottelua, joista yllätyksellisimmässä toiseksi viimeisenä oleva LASB kukisti vieraissa sarjaviitonen Westend Indiansin jatkoajalla 3-2. Illan kärkiottelussa Nokian KrP puolestaan kaatoi kotonaan mestari Oilersin selvästi 6-2.
Nousuvireinen LASB pelasi alusta asti vahvasti ja avasi maalinteon toisessa erässä, jossa Pietari Porttikivi ja Niklas Kuisma laukoivat 42 sekunnissa lahtelaisille kahden maalin etumatkan. Indiansin illan molemmat maalit iski Anton Roth, joka kavensi toisessa erässä eron yhteen ja tasoitti pelin kolmannessa. Ratkaisumaali nähtiin jatkoajan viimeisellä minuutilla LASBin päästessä hyökkäämään kahdella yhtä vastaan: Roni Laasonen syötti millintarkasti ja Pietari Porttikivi sivalsi pallon ohi Juuso Jokisalon.
Oilersin viikonloppuna Suomen Cupista pudottanut Nokian KrP oli tänään vielä avauserän jälkeen tappiolla 0-1 mutta nousi toisessa johtoon, kun Joona Rantala ensin syötti Mikko Laakson tasoituksen ja sitten nosti joukkueensa johtoon. Oilersin Eetu Sorvali kuitenkin tasoitti vielä 17 sekuntia ennen taukosummeria, ja tasalukemissa mentiin vielä neljä minuuttia ennen ottelun loppua. Sitten iski Kim Hyrkkönen oikeasta laidasta pikkukantilla voittomaaliksi jääneen 3–2-osuman, ja Öljymiesten koettaessa ilman maalivahtia lukemat repesivät, kun Joonatan Kovanen, Valtteri Viitakoski ja vielä Mikko Laaksokin komistelivat lukemia tyhjään verkkoon. Kovasen osuman syötti maalivahti Aki Karjalainen, joka toisessa erässä oli torjunut näyttävästi Oilersin rangaistuslaukauksen.
Pudotuspeliviivalla kasvatti kahdeksantena oleva TPS eroa yhdeksäntenä vaanivaan Hawksiin kaataessaan helsinkiläiset kotonaan jatkoajalla 3-2. Hawks johti avauserässä Luukas Huolmanin maalilla 1-0 ja toisessa Emil Kallion osumalla 2-1, mutta ensin Alvar Jauria ja toisen erän lopussa Elias Haataja nostivat Palloseuran taas rinnalle. Ratkaisu nähtiin jatkoajan kolmannella minuutilla, kun Joonas Koskinen syötti Aatu Koivistolle puolustuksen sisään ja Koiviston matala laukaus painui Toni Wuorenjuuren verkkoon.
TPS:n edellä seitsemäntenä on EräViikingit, joka tänään otti jo viidennen perättäisen voittonsa lyömällä vieraissa Nurmon Jymyn 7-4. Vielä toisen erän seitsemännellä minuutilla tahkottiin tasalukemissa 1-1, mutta sitten vieraat repivät viidessä minuutissa eroa kaksi maalia mieheen osuneiden Juuso Möttösen ja Miko Vaarimon onnistumisilla. Päätösjakson alussa Ilmari Aarela laukoi EräViikingit jo 6–1-johtoon, mutta Jymy yltyi vielä kiriin nousten Julius Koiton kahdella ja Oskari Tenhon yhdellä maalilla tilanteeseen 4-6. Siihen nousu kuitenkin kuivui, ja kaksi minuuttia ennen loppua Elmeri Haveri laukoi loppunumerot ylivoimalla. Jymyn 1–0-maali avauserässä oli Jonatan Leskiselle liigauran ensimmäinen.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla OLS–FBC Turku ja SPV–Classic.
