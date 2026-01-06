Eurojackpotin potti kipuaa 23 miljoonaan – Suomeen poikkeuksellisia voittoja
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi tiistaina tarjolla on noin 23 miljoonan euron päävoitto. Myös Suomeen osui suurvoittoja illan arvonnassa.
Eurojackpotin kierroksen 2/2026 perjantai-illan oikea rivi on 1, 17, 19, 25, 41 sekä tähtinumerot 6 ja 12.
Arvonnan suurimmat voitot menivät kolmelle 5+1 tulokselle, jolla tällä kierroksella voitti hieman yli miljoona euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Tanskaan.
5+0-tuloksia löytyi peräti 17 kappaletta ja kolme näistä tuli meille Suomeen. Yksi 59 410,60 euron suuruinen voitto matkasi Nummelan Prismassa rivinsä sisään laittaneelle pelaajalle.
Kaksi muuta voittoa osuivat onnekkaasti samaan porukkapeliin.
- Helsinkiläisen nettipelaajan laatimassa 50 osuuden porukkapeliin osui kunnon onnenkantamoinen, sillä pelattujen rivien joukossa oli kaksi kertaa sama viisi oikeaa päänumeroa sisältänyttä riviä. Näin porukkapelin voitoksi tuli yhteensä 118 876,70 euroa. Onnekas peli oli julkisessa myynnissä veikkaus.fi:ssä, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Muut 5+0 voitot menivät Kroatiaan (6 kpl), Tanskaan (3 kpl), Saksaan (2 kpl) ja Ruotsiin (3 kpl)
Millin perjantaisen arvonnan oikea rivi on 4, 11, 16, 20, 33, 40 ja lisänumero 32. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti jakoon 19 960 kappaletta.
Perjantai-Jokerin voittorivi on 9 5 5 6 3 6 6. Jokerista ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Perjantain Lomatonnin voittorivi on Varsova 8. Lomatonneja lähti jakoon seitsemän kappaletta.
