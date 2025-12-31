SDP:n Harakka ja Skinnari: Milloin ja miten Suomen hallitus aikoo tuomita USAn asettaman viisumikiellon entiselle EU-komissaarille Thierry Bretonille?
Kansanedustajat Timo Harakka ja Ville Skinnari (sd) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Yhdysvaltain hallituksen ulkoministeri Marco Rubion 23.12.2025 ilmoittamasta viisumikiellosta EU:n komission entiselle jäsenelle Thierry Bretonille sekä neljälle muulle Britannian ja Saksan kansalaiselle. — Suomen ja EU:n on reagoitava viipymättä, kansanedustajat vaativat.
Yhdysvaltain yllättävä päätös liittyy EU:n digipalvelusäädökseen (DSA), jota Yhdysvallat vastustaa. Säädöksen tarkoituksena on torjua vihapuhetta, väärää tietoa ja disinformaatiota. Thierry Breton oli Von der Leyenin ensimmäisen komission sisämarkkinoista vastaava komissaari.
— On ennenkuulumatonta, että EU:n korkealle toimihenkilölle asetetaan pakotteita, ja että EU:n suvereniteetti lainsäätäjänä kiistetään, sanoo Timo Harakka (sd), joka toimi liikenne- ja viestintäministerinä DSA-säädöksen valmisteluaikana ja tuntee siis aiheen hyvin.
— Digipalveluasetuksesta ovat asiallisesti vastuussa 27 EU-jäsenmaan ministeriä, jotka hyväksyivät säädöksen, samoin Euroopan parlamentin ylivoimainen enemmistö. Kaikki demokraattisesti vaaleilla valittuja. Tässä maailmantilanteessa Euroopan on nyt tai ei koskaan noustava puolustamaan itsemääräämisoikeuttaan, sanoo Ville Skinnari (sd).
Esimerkiksi Ranska ja Saksa ovat jo tuominneet teon. Bryssel valmistelee jo päättäväistä ja nopeaa vastatoimipakettia. Harkittavana ovat Yhdysvaltain virkamiehille asetettujen vastavuoroisten viisumikieltojen asettaminen ja amerikkalaisten teknologiajohtajien nopeutettujen ESTA-etuuksien keskeyttäminen. Myös Suomen hallituksen olisi tärkeää ottaa kantaa.
— Trumpin hallinnon perustelut ovat kauttaaltaan vääristeltyjä. Digipalveluasetus suojelee eurooppalaisia kuluttajia laittomuuksilta — se ei rajoita digitaalisia sisältöjä, ei edes vihapuhetta tai disinformaatiota, toteaa Timo Harakka.
— Leimaamalla Bretonin digitaalisten palveluiden lain pääsuunnittelijaksi, jota ei tule päästää maahan, on USAn ulkoministeriö on käytännössä kriminalisoinut eurooppalaisen lainsäätämisen, toteaa Ville Skinnari.
— Tällaiseen toimintaan tulee reagoida välittömästi ja selkeästi.
Harakka nostaa esiin myös USAn kaksoisstandardit:
— Ironista on, että Trumpin hallinto perustelee röyhkeää toimintaansa sananvapaudella ja sensuurin vastustamisella. Samaan aikaan se valmistelee rajakäytäntöjä, jotka velvoittaisivat maahan pyrkijät esittelemään sosiaalisen median syötteitään viiden vuoden ajalta. Tavoitteena on tietenkin näin kiristämällä rajoittaa Trumpin hallintoon kohdistuvaa arvostelua.
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
Ville SkinnariKansanedustajaPuh:040 504 8187ville.skinnari@eduskunta.fi
