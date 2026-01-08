Suomen Keskusta r.p.

Keskustan varapuheenjohtaja Tuomas Kettunen: Perussuomalaiset ummistaneet silmänsä bensan hinnan nousulle

10.1.2026 14:39:01 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tuomas Kettunen syyttää valtiovarainministeripuolue perussuomalaisia bensan hinnan korottamisesta, ja silmien ummistamisesta bensan korkeasta hinnasta.

Kuvaaja: Jouni Harala

– Perussuomalaiset petti tavallisille autoilijoille annetut lupaukset. Bensan hinta on kaukana perussuomalaisten lupaamasta eurosta litralta. Se on tosiasia jokaisella huoltoasemalla kaikkialla Suomessa, Kettunen toteaa. 

Reilu vuosi sitten perussuomalaiset jakoivat sosiaalisessa mediassa kuvia polttoaineiden pumppuhinnoista tekstillä ”reilusti halvemmat polttoaineet”, vaikka hinta ei ollut lähelläkään euroa litralta. Nyt polttoaineiden pumppuhinnat ovat nousseet tuosta vielä useita kymmeniä senttejä. 

Kettunen muistuttaa, että kehitys on ollut täysin päinvastaista kuin mitä perussuomalaiset ovat luvanneet.  

– Linja on ollut johdonmukainen vain yhdessä asiassa: kun hinnat nousevat, perussuomalaiset vaikenevat. Hallitusvastuussa ei enää puolusteta tavallista autoilijaa, vaan hyväksytään kalliimpi arki, jatkaa Kettunen.  

Tavallisten suomalaisten arki on kallistunut hallituksen päätöksillä. Bensan korkea hinta näkyy suoraan ihmisten lompakoissa, sillä auto on välttämättömyys monelle suomalaiselle työn ja arjen hoitamiseksi. 

Keskustan mielestä tavalliset ihmiset on asetettava etusijalle. Rahan on riitettävä arjessa paremmin. 

– Tarvitaan päätöksiä, jotka keventävät autoilun kustannuksia ja turvaavat liikkumisen koko Suomessa, päättää Kettunen.

