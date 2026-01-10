SB-Pro jatkaa kärjessä, Janella Järvinen hurjasteli TPS:lle yhdeksän pistettä

Emilia Kaartoahon osumat ensimmäisessä ja toisessa erässä pohjustivat SB-Prolle kahden maalin etumatkan, jota SaiPa kykeni kaventamaan vain Lotta Lindin laukoessa tilanteeksi 1-2. Jenni Rautanen vei Pron vielä toisessa erässä 3–1-johtoon, ja ottelun lopussa Jenni Torkki sekä Laura Hietamäki komistelivat vielä lukemia tyhjään verkkoon.

Janella Järvinen laukoi viisi maalia ja syötti neljä, kun TPS murskasi vieraissa PSS:n 22-0. Jenna Saarion tehot olivat 3+3 ja Olivia Pietilän sekä Aada Heikkisen 2+3. Sarjassa toiseksi viimeisenä oleva PSS piti verkkonsa puhtaana seitsemän minuuttia, mutta Jenna Saarion avausosuma avasi hanat, ja ensimmäiseen taukoon mennessä turkulaiset olivat ehtineet jo 7–0-johtoon. Maria Viitalan nollapeli irtosi kuudella torjunnalla.

Henkilökohtaisia ennätyksiä ei Janella Järvinen vielä aivan uhannut, sillä kaikkien aikojen kärkinoteeraukset yhdessä ottelussa ovat Mira Wickmanin 10 maalia (2014), Miisa Turusen yhdeksän syöttöpistettä (2023) ja Nina Rantalan 12 tehopistettä (2016).

Murskatahtia jatkoi myös hallitseva mestari Classic, joka kaatoi vieraissa sarjanousija Northern Starsin 13-2. Heti avauserässä ropisi Espoossakin, sillä Veera Vilenius aloitti maalinteon jo 11 sekunnin pelin jälkeen, ja avauserän Classic vei TPS:n tavoin 7-0. Kotijoukkueen avausmaalin osui Ilona Mäkelä kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla Classicin johdettua 11-0. Suvi Hämäläinen työllisti kirjureita tehoilla 4+1, Sofia Lahti 1+4 ja Alma Laitila 1+3.

Kärkikolmikon takana ottivat myös seuraavat kolme joukkuetta voitot, kun EräViikingit kaatoi vieraissa ÅIF:n 6-2, SSRA kotonaan Kooveen 7-3 ja FBC Loisto vieraissa Pirkkalan Pirkat jatkoajalla 6-5.

Matilda Rytkönen laukoi kaksi osumaa EräViikinkien kaataessa vieraissa ÅIF:n. Vapaasti keskeltä sekä läpiajosta syntyneet osumat nähtiin heti avauserässä, jonka helsinkiläiset veivät 3-0. ÅIF nousi toisessa Sandra Ojasen sekä 300. liigaotteluaan pelanneen Noona Björkmanin onnistumisilla kahdesti kahden maalin päähän, mutta sitä pienemmäksi ei ero suostunut kuroutumaan. Maura Paajanen vei EräViikingit toisen erän lopulla 5–2-johtoon, ja kolmannessa Matilda Holmström naulasi päätösnumerot.

SSRA karkasi heti avauserässä, jonka se vei Henna Kuukasjärven, Josefiina Nissilän, Liinu Koiviston ja Pinja Pesosen maaleilla 4-1. Toisella tauolla Rankat Ankat johti 6-2, ja Emmiina Hapuojan kolmannen erän 6–3-kavennuksen kuittasi vielä Linda Holpainen.

Pirkkalan Pirkat johti runsaat kuusi minuuttia ennen ottelun loppua 4-3, mutta FBC Loisto nousi Tuulia Lahden vain puolentoista minuutin välein iskemillä maaleilla rinnalle ja ohi. Pirkkain Pinja Ryömän osuma nosti Pirkat vielä rinnalle ja lopulta yhteen pisteeseen, mutta jatkoajalla iski FBC Loisto. Leea Kaisti katkaisi Pirkka-vahdin avausheiton ja syötti vasemmalle, josta Tuulia Lahti päätti pelin illan kolmannella maalillaan.

Sen jälkeen sarja jatkuu lauantaina 17.1. otteluilla SaiPa–EräViikingit, FBC Loisto–TPS, PSS-SB-Pro, SSRA–Pirkat ja Northern Stars–Koovee.