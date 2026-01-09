Kokoomuksen Autto: Jalkaväkimiinojen käyttöönotto vahvistaa Suomen puolustusta entisestään
Ottawan sopimuksesta irtautumisen kuuden kuukauden siirtymäaika päättyi eilen ja jalkaväkimiinat ovat jälleen käytettävissä Suomen puolustuksen vahvistamiseen. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto korostaa irtaantumisen merkitystä Suomen kansalliselle turvallisuudelle ja puolustukselle.
– Jalkaväkimiinat vahvistavat Suomen puolustusta ja lisäävät pidäkettä merkittävällä tavalla. Suomella on varmistettavanaan yli 1300 kilometriä Venäjän vastaista rajaa, joka on samalla myös Naton itärajaa. Mahdollisimman vahva pidäke varmistaa, että raja säilyy rauhallisena jatkossakin, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Autto kuvaa.
Autton mukaan muuttunut turvallisuustilanne edellyttää kykyä turvata alueellista koskemattomuutta yhä useammin keinoin.
– Itänaapurimme on valitettavasti piittaamaton kansainvälisistä sopimuksista tai naapurivaltioiden suvereniteetista. Ei ole olemassa perusteita sille, että rajoittaisimme omaa kykyämme puolustautua mahdolliselta aggressiolta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on osoittanut, että moderni taistelukenttä on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi, mikä edellyttää myös puolustukselta yhä enemmän, painottaa Autto.
Päätös jalkaväkimiinojen palauttamisesta Suomelle tehtiin huolellisen virka-arvion pohjalta.
– Päätös Ottawan sopimuksesta irtaantumisesta perustui puolustushallinnon ja ulkoministeriön huolelliseen arvioon muuttuneesta toimintaympäristöstä ja sodankäynnin tavoista. Isänmaan etu on ollut etusijalla koko prosessin ajan. Kokoomus on ollut kaukaa viisas ja kannattanut sopimuksesta irtaantumista jo pitkään, kuvaa Autto.
Autto muistuttaa, että Suomi on vahvasti sitoutunut miinojen turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön.
– Suomi on sitoutunut kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän puolustamiseen. Ottawan sopimuksen humanitäärisiin päämääriin, kuten miinojen haittojen vähentämiseen olemme täysin sitoutuneita jatkossakin. Lisäksi, jos miinoja jouduttaisiin käyttämään, olisi niiden käyttö tarkoin suunniteltua ja vastuullista ja esimerkiksi jokaisen miinan sijainti kirjattaisiin tarkkaan ylös niiden tehokkaan raivauksen mahdollistamiseksi, vakuuttaa Autto.
Autto korostaa sitä, kuinka jalkaväkimiinojen käyttöönotto on vain yksi mutta tärkeä osa hallituksen toimia kansallisen turvallisuuden vahvistamiseksi.
– Suomen turvallisuuden varmistaminen on eduskunnan tärkein tehtävä. Jalkaväkimiinojen käyttöönotto on jatkumoa Orpon hallituksen puolustuspanostusten pitkälle listalle. Hallitus teki keväällä 2025 päätöksen kasvattaa Suomen puolustuspanostuksia 3 prosenttiin suhteessa bkt:hen vuoteen 2029 mennessä ja lisäksi tämän vuoden talousarviossa Puolustusvoimille myönnettiin historiallisen suuri kuuden miljardin euron tilausvaltuus puolustusmateriaalihankintoihin, päättää Autto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Sammallahti: ”Oras Tynkkysen vihjailu saimaannorppien metsästyksestä on härskiyden huippu”9.1.2026 17:12:55 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Tere Sammallahti (kok.) oikoo vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkysen julkisuudessa esittämiä virheellisiä väittämiä koskien saimaannorpan suojelua.
Kokoomuksen Sarkomaa: Ajankohtaiskeskustelu vauhdittamaan lasten suojelua sosiaalisen median vaaroilta3.1.2026 07:06:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa esittää, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun lasten ja nuorten sosiaalisen median käytön rajoittamisesta ja digitaalisen kasvurauhan turvaamisesta. Sarkomaa jättää ajankohtaiskeskustelualoitteen valtiopäivien alkaessa helmikuussa.
Kokoomuksen Sirén: Suomen tavoite on yksiselitteinen – Ukrainan tuki on varmistettava22.12.2025 14:44:30 EET | Tiedote
Suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén korostaa, että Suomen lähtökohta Ukrainan rahoituksesta on ollut koko ajan selvä: tuki Ukrainalle on turvattava. Sirénin mukaan paras ja oikeudenmukaisin ratkaisu olisi ollut Venäjän jäädytettyjen varojen käyttö, mutta Suomi on ollut valmis myös muihin ratkaisuihin, jotta Ukrainan tukeminen ei vaarannu.
Kokoomuksen Kaunisto: EU:n päätös tukea Ukrainaa on huono uutinen Venäjälle22.12.2025 14:09:12 EET | Tiedote
EU on päättänyt turvata Ukrainan rahoituksen seuraavalle kahdelle vuodelle 90 miljardin euron suuruisella tukipaketilla. Päätös syntyi vaikeiden neuvottelujen jälkeen, mutta lopputulos selvä: Ukrainan kyky puolustautua ja ylläpitää valtion perustoimintoja on turvattu. Ukrainan taistellessa itsenäisyydestään ei käytännössä ole väliä, tulevatko rahat lainasta vai Venäjän jäädytetyistä varoista.
Kokoomuksen Valtola: Hallitus kitkee raskaus- ja perhevapaasyrjintää työelämästä18.12.2025 11:50:57 EET | Tiedote
Hallitus esittää muutoksia tasa-arvolakiin puuttuakseen nykyistä tehokkaammin raskaus- ja perhevapaasyrjintään työelämässä. Esityksellä vahvistetaan työntekijöiden oikeusturvaa, lisätään työnantajien läpinäkyvyysvelvoitteita ja päivitetään lainsäädäntö vastaamaan muuttuneita työelämän käytäntöjä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme