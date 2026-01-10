Suurvoittoja porukkapeleihin - Suomeen peräti yksitoista yli 67 000 euron voittoa
Suomalaispelaajille osui mittava määrä porukkapelivoittoja Ruotsin lauantain Rommen Toto85-kierrokselta. Suomeen tuli peräti yksitoista täysosumaa lauantain kierrokselta. Valtaosa voitoista osui useiden kymmenien osuuksien porukkapeleihin.
Ruotsin lauantain Toto85-kierroksella nähtiin useita yllättäjiä sekä kierroksen suursuosikki High on Pepper koki tappion Karat Riverille. Täysosumien arvo nousi 67 048 euroon.
Muhkeista voitoista pääsivät iloitsemaan useat suomalaispelaajat. Rommen radalla ravatun Toto85-kierroksen täysosumia tuli Suomeen peräti yksitoista kappaletta.
- Isot onnittelut onnekkaille ja taitaville suomalaispelaajille! Suomeen tulleista lukuisista täysosumista lähes jokainen oli pelattu kymmenien osuuksien porukkapeleinä, joten eilen totovoitoista pääsivät iloitsemaan moni voittaja eri puolelta Suomea, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Suomen tulleet täysosumat jakaantuivat seuraavasti:
- Porilaisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 75 542 euroa. Porukan tekijällä oli itsellään 12 osuutta porukkapelistä.
- Helsinkiläisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 71 929 euroa. Porukan tekijällä itsellään 31 osuutta porukkapelistä.
- Riihimäkeläisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 76 928 euroa. Porukan tekijällä itsellään 1 osuus porukkapelistä.
- Helsinkiläisen nettipelaajan 49 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 74 489 euroa. Porukan tekijällä itsellään 46 osuutta porukkapelistä.
- Kirkkonummelaisen nettipelaajan 32 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 74 980 euroa. Porukan tekijällä itsellään 8 osuutta porukkapelistä.
- Lahtelaisen nettipelaajan 10 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 78 837 euroa. Porukan tekijällä itsellään 3 osuutta porukkapelistä.
- Vantaalaisen nettipelaajan 40 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 76 617 euroa. Porukan tekijällä itsellään 4 osuutta porukkapelistä.
- Nettipelaaja Helsinki. Voitto 67 048 euroa.
- Porilaisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 80 229 euroa. Porukan tekijällä itsellään 7 osuutta porukkapelistä.
- Lahtelaisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 78 520 euroa. Porukan tekijällä itsellään 10 osuutta porukkapelistä.
- Riihimäkeläisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 89 480 euroa. Porukan tekijällä itsellään 1 osuus porukkapelistä.
Tulokset
Toto85 Romme 10.1.2025
|Voittajahevonen
|Ohjastaja
|Rivin arvo
|Peliosuus
|
Toto85-1
|2 Nytomt Amira* (SE)
|Roy Atle Ruud Nilsen
|30,50 €
|9,75 %
|
Toto85-2
|3 Urbina Southwind* (SE)
|Mats E Djuse
|80,60 €
|23,72 %
|
Toto85-3
|2 Romulus Diablo* (SE)
|Claes Sjöström
|134,40 €
|38,57 %
|
Toto85-4
|7 Karat River* (SE)
|Stefan Persson
|753,20 €
|10,68 %
|
Toto85-5
|1 Timotejs Messenger* (SE)
|Mats E Djuse
|5 729,10 €
|5,97 %
|
Toto85-6
|5 Fahrenheit* (SE)
|Magnus A Djuse
|9 292,20 €
|36,13 %
|
Toto85-7
|10 Rendezvous Zon* (SE)
|Rikard N Skoglund
|23 290,20 €
|21,15 %
|
Toto85-8
|2 Galadriel* (SE)
|Claes Sjöström
|67 048,30 €
|14,37 %
