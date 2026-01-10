Classic kaatoi mestarit upeiden maalien illassa
Eilen Seinäjoella hävinnyt Classic palasi tänään voittajaksi, kun se kaatoi kotonaan Lempäälässä Oilersin 9-6. Hallitsevalle mestarille Oilersille tappio oli toinen perättäinen. Illan 15 maaliin mahtui 945 katsojan iloksi monta todella näyttävää osumaa
Arttu Haapala ja Markus Salmi laukoivat Oilersille nopean 2–0-johdon, mutta Classic nousi jo taukoon mennessä tasoihin ja toisessa erässä kahden maalin johtoon. Perttu Järvinen nosti Oilersin lukemiin 4-3, mutta sitten isännät alkoivat repiä eroa. Ville Lastikka osui vielä ennen toista taukoa, ja kolmannessa erässä Otto Kilpi ja Lastikka kasvattivat lukemiksi jo 7-3. Oilers kavensi viimeisellä kympillä kolmesti, mutta Oskari Heikkilän ja Alpo Laitilan näyttävät osumat pitivät kotijoukkueen edellä.
Nousija Hawks jatkaa taistelua pudotuspelipaikasta kaadettuaan tänään kotonaan jumbo FBC Turun 4-2. Mikael Fredriksson kuittasi toisessa erässä Hawksin alun salamamaalin, mutta kotijoukkue teki eroa jo ennen erän puoliväliä. Emil Kallio laukoi isännille uuden johdon, jonka Teemu Arkkila kohta kasvatti kahteen. FBC Turun riskipeli lopussa kasvatti vielä jännitettä Matias Kallion kaventaessa kuudella viittä vastaan, mutta 17 sekuntia ennen täyttä aikaa Samuli Pilloud naulasi loppunumerot tyhjiin.
Nokian KrP nappasi kolmannen perättäisen voittonsa kaataessaan vieraissa LASBin 8-3. Niko Laiti iski isännät johtoon jo kahdeksan sekunnin pelin jälkeen, mutta KrP käänsi pelin edukseen vielä samassa erässä. Olli Arkkila, Valte Karvonen, Oliver Vänttinen ja Mikko Laakso laukoivat taukolukemiksi 4-1. Toisen erän jälkeen nokialaiset johtivat 6-1, ja päätöserä hierottiin sitten jo tasalukemiin.
OLS otti viikonlopun toisen kotivoittonsa kaatamalla Nurmon Jymyn lopulta selvästi 8-4. Ottelun ensimmäisistä seitsemästä maalista kuusi syntyi ylivoimalla. Olli Lukkari, Eemil Ylitalo ja Eetu Ijäs muuttivat toisessa erässä 1–1-tasatilanteen 4–1-kotijohdoksi, mutta OLS:n kaksi jäähyä aivan erän loppuun antoivat Jymylle vielä sauman. Se rankaisikin niistä päätöserän aluksi kahdella ylivoimaosumalla muttei jaksanut tasoihin asti. Niinpä OLS ratkaisi ottelun viimeisen kympin aluksi iskemällä runsaassa minuutissa neljän maalin pikatulituksen. Olli Lukkarin tehot tänään olivat 3+1 ja Eetu Ijäksen 1+3. Illan jäähytilastoa paisuttivat Jymyn pelirangaistus sekä OLS:n kaksi 2+10 minuutin käytösrangaistusta.
Sarjan kärjessä on nyt Oilersilla 53, Classicilla 52 ja SPV:llä 49 pistettä.
F-liigan miesten sarja jatkuu torstaina jo klo 11.30 alkavalla pääkaupunkiseudun paikallisottelulla EräViikingit–Oilers.
