Kirjailija Tuula Korolainen on kuollut

Tuula Korolaisen tuotanto on laaja kuvakirjateksteistä, lastenromaaneista ja -runoista lasten ja aikuisten tietokirjoihin. Vuonna 2005 hänelle myönnettiin Finlandia Junior -palkinto teoksesta Kuono kohti tähteä yhdessä kuvittaja Marjo Nygård-Niemistön kanssa. Tämän lisäksi Korolainen on palkittu useilla muilla palkinnoilla, kuten tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla, Tietopöllö-palkinnolla sekä Vantaan kulttuuripalkinnolla. Vuonna 2018 hän sai Suomen Kirjailijaliiton Tirlittan-palkinnon koko tuotannostaan ja työstään suomalaisen kirjallisuuden hyväksi.



Ennen kirjailijanuraansa Korolainen oli työskennellyt muun muassa Yleisradiossa äidinkielen ja kirjallisuuden ohjelmien toimittajana ja tiedottajana Äidinkielen opettajain liitossa.



Tuula Korolainen oli syntynyt 21. huhtikuuta 1948 Kuusankoskella. Hän oli koulutukseltaan filosofian kandidaatti pääaineenaan kotimainen kirjallisuus.