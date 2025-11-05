Kirjailija Tuula Korolainen on kuollut
Arvostettu lasten- ja nuortenkirjailija Tuula Korolainen kuoli pitkän sairauden jälkeen lauantaina 10. tammikuuta 77-vuotiaana. Hänet tunnetaan myös kirjallisuustoimittajana, kriitikkona ja suomentajana. Korolainen teki monipuolisen ja aktiivisen uran lasten- ja nuortenkirjallisuuden eri saroilla. Hän toimi 20 vuotta Lastenkirjainstituutin julkaiseman Onnimanni-lehden päätoimittajana.
Tuula Korolaisen tuotanto on laaja kuvakirjateksteistä, lastenromaaneista ja -runoista lasten ja aikuisten tietokirjoihin. Vuonna 2005 hänelle myönnettiin Finlandia Junior -palkinto teoksesta Kuono kohti tähteä yhdessä kuvittaja Marjo Nygård-Niemistön kanssa. Tämän lisäksi Korolainen on palkittu useilla muilla palkinnoilla, kuten tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla, Tietopöllö-palkinnolla sekä Vantaan kulttuuripalkinnolla. Vuonna 2018 hän sai Suomen Kirjailijaliiton Tirlittan-palkinnon koko tuotannostaan ja työstään suomalaisen kirjallisuuden hyväksi.
Ennen kirjailijanuraansa Korolainen oli työskennellyt muun muassa Yleisradiossa äidinkielen ja kirjallisuuden ohjelmien toimittajana ja tiedottajana Äidinkielen opettajain liitossa.
Tuula Korolainen oli syntynyt 21. huhtikuuta 1948 Kuusankoskella. Hän oli koulutukseltaan filosofian kandidaatti pääaineenaan kotimainen kirjallisuus.
