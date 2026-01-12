Kolme osastopäällikön tehtävää avoinna Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksessa

Uusi virasto, vaikuttava rooli

Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä perustetut elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa 1.1.2026. Pohjois‑Suomen elinvoimakeskus toimii pääosin Pohjois‑Pohjanmaan ja Kainuun alueella, elinvoimakeskuksella on oman toimialueensa lisäksi valtakunnallisia tai muulla toimialueella hoidettavia keskitettyjä tehtäviä. Virastossa työskentelee noin 190 asiantuntijaa, ja osastopäälliköt toimivat johtoryhmän jäseninä vastaten osastojen tuloksellisuudesta.

Haettavat tehtävät (3 kpl)

Osastopäällikkö, elinkeinot ja osaaminen -osasto

Vastuukokonaisuuteen kuuluu mm. yritystoiminnan kestävä kasvu, TKI-toiminta, kansainvälistyminen, alueellinen työllisyys, osaavan työvoiman saatavuus, kulttuurin edistäminen, työperusteinen maahanmuutto sekä alueiden kehittäminen. Osastopäällikkö johtaa lisäksi Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin elinvoimakeskusten alueilla alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa sekä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitettuja välittävän toimielimen tehtäviä.

Hakuohjeet ja hakuilmoitus kokonaisuudessaan: Osastopäällikkö, elinkeinot ja osaaminen - Pohjois-Suomen elinvoimakeskus - Valtiolle.fi

Osastopäällikkö, liikenneosasto

Vastuukokonaisuuteen kuuluu mm. liikennejärjestelmän toimivuus ja kestävyys, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot sekä maanteiden pito. Osastolla on myös varautumisen erityistehtäviä.



Hakuohjeet ja hakuilmoitus kokonaisuudessaan: Osastopäällikkö, liikenne - Pohjois-Suomen elinvoimakeskus - Valtiolle.fi

Osastopäällikkö, maaseutu ja ympäristö -osasto

Vastuukokonaisuuteen kuuluu mm. maaseudun kehittäminen, maatalous, elintarvikkeet, luomu, eläinten terveys ja hyvinvointi, kasvinterveys, vesien ja ympäristön tila, luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristö sekä ilmastotyön edistäminen.

Hakuohjeet ja hakuilmoitus kokonaisuudessaan: Osastopäällikkö, maaseutu ja ympäristö - Pohjois-Suomen elinvoimakeskus - Valtiolle.fi



Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksena on mm. ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus osaston tehtäväalueelta sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Tehtävissä odotetaan lisäksi mm.

Kykyä johtaa asiantuntijaorganisaatiota tavoitteellisesti ja tuloksellisesti

Yhteistyövalmiutta yli hallinnonalojen sekä alueellisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa

Hyviä vuorovaikutus- ja verkostojohtamisen taitoja

Aluekehittämisen, elinkeinopolitiikan ja viraston toimialueen tuntemusta

Sitoutumista valtionhallinnon arvoihin: avoimuus, tasapuolisuus ja palveluperiaate



Katso hakuohjeet ja kelpoisuusvaatimukset tarkemmin kunkin osastopäällikön hakuilmoituksesta. Haku tapahtuu valtiolle.fi‑palvelussa. Jätä hakemuksesi viimeistään 27.1.2026 klo 16.15.