Mediakutsu: Taidetestaajat-ohjelman miljoonas taidevierailu 22.1.2026
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman miljoonas taidevierailu toteutuu torstaina 22. tammikuuta 2026, jolloin yli 2 000 taidetestaajaa vierailee kohteissa eri puolilla eteläistä Suomea. Kutsumme median edustajat mukaan taidetestaamaan!
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma on vienyt lähes kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset opettajineen taidevierailuille osana koulupäivää lukuvuodesta 2017–18 lähtien. Vuosien saatossa on naurettu, liikututtu, pöyristytty ja kohistu niin nuorille sopivien taidesisältöjen kuin taidevierailuille sopivan käytöksen rajoista. Taidetestauksessa nuorilta kerätään myös palautetta, ja jo yli 325 000 arviota löytyy taidetestaajat.fi-verkkosivulta.
Ohjelman historian miljoonas taidevierailu toteutuu torstaina 22. tammikuuta 2026, jolloin yli 2 000 taidetestaajaa saapuu jalan, bussilla, junalla, laivalla ja/tai lentäen taidekohteisiin Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Mänttään.
Kutsumme nyt median edustajat mukaan miljoonannelle vierailulle mihin tahansa seuraavista elämyksistä 22.1.2026:
MimoArt Company: Body Notes, Helsinki (STOA)
klo 9.00–11.30
Suomen valokuvataiteen museo: Näkymätön rotu, Helsinki (Kaapelitehdas)
klo 10.00–11.30 ja 13.00–14.30
Tanssiteatteri Hurjaruuth: Talvisirkus Filmi, Helsinki (Kaapelitehdas)
klo 13.00–15.30
Kansallisgalleria / Ateneum: Ateneumin Taidetestaajat 2025–2026, Helsinki (keskusta)
klo 12.00–13.30 ja 14.00–15.30
Aurinkobaletti: Someone Like Me, Turku
klo 10.15–11.45
Tampereen Työväen Teatteri: Kaunotar ja Hirviö, Tampere
klo 11.00–13.40
Serlachius: Taidetta ja toimintaa, Mänttä
klo 11.30–13.30
Koska jokaista 22. päivän vierailuista voi perustellusti pitää miljoonantena Taidetestaajat-vierailuna, myös toimittajat ovat tervetulleita mille tahansa päivän vierailuista.
Osa elämyksistä on melko täynnä taidetestaajia, joten toivomme ennakkoilmoittautumista Taidetestaajat-ohjelman viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Marianna Penttilälle 19.1.2026 mennessä: marianna.penttila@taidetestaajat.fi, puh. 044 493 2452.
Päättyykö taidetestaus?
Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin noin 7 miljoonan euron lukuvuosibudjetilla rahoittama Taidetestaajat-ohjelma on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen satsaus nuorten kulttuurikasvatukseen, ja sillä on tutkitusti merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset. Suomen valtio on ollut mukana rahoittajana vain pieniltä osin vuosina 2020–2024.
Rahastot ovat luvanneet rahoittaa ohjelmaa lukuvuoden 2026–2027 loppuun. Kesästä 2027 eteenpäin toiminnan jatkuminen edellyttää käytännössä valtionrahoitusta, ja Suomen lastenkulttuuriliitto tekee aktiivisesti työtä saadakseen ohjelman mukaan vuoden 2027 valtion talousarvioon sekä tulevaan hallitusohjelmaan. Vuodelta 2026 toivotaan onnistuneita taide-elämyksiä sekä ennen kaikkea kestävän rahoitusratkaisun löytymistä, jotta jokainen kahdeksasluokkalainen pääsee taidevierailuille myös tulevaisuudessa.
Joonas KeskinenpäällikköSuomen lastenkulttuuriliitto ryPuh:+358 44 978 4893joonas.keskinen@taidetestaajat.fi
Marianna Penttiläviestintä- ja tapahtumakoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
Taidetestaajat – jotta jokainen kasi voisi tuntea taiteen
Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toimintamme tavoittaa vuosittain noin 70 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain saamastamme rahoituksesta riippuen.
Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?
