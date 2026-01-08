Maakuntahallituksen päätökset 12.1.2026
Maakuntahallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 12.1.2026 ja käsitteli muun muassa viestinnän linjauksia, henkilöstöasioita, CPMR-edustajien matkamääräystä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan hankkeen rahoitusta.
Päätökset
Viestinnän linjaukset 2026–2029
Maakuntahallitus hyväksyi Viestinnän linjaukset 2026–2029. Asiakirjassa kuvataan Päijät-Hämeen liiton viestinnän periaatteet, tavoitteet ja painopisteet, tyyli ja sävy, ydinviestit, kohderyhmät, viestintäkanavat sekä vastuut ja seuranta
Lisätiedot: viestintäsuunnittelija Ella Munukka, puh. 044 077 3446
CPMR-edustajien matkamääräykset
Maakuntahallitus myönsi Sami Salmiselle ja Johanna Ekmanille matkamääräyksen CPMR-luottamustehtäviin liittyviä matkoja varten. Matkoista sovitaan etukäteen maakuntahallituksen puheenjohtajan kanssa, ja niistä laaditaan matkakertomus maakuntahallitukselle.
Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, puh. 040 547 7157
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Päijät-Hämeessä -hanke
Maakuntahallitus päätti, että Päijät-Hämeen liitto toteuttaa Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Päijät-Hämeessä -hankkeen vuosina 2026–2028. Hanke tukee maakunnan tavoitteita ja toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen mahdollisuuksia ennakoida ilmastonmuutokseen sopeutumista keskeisten elinkeinojen näkökulmasta ja tukea Päijät-Hämeen kuntia sopeutumisen toimenpiteiden tunnistamisessa sekä toteutuksessa.
Hanke toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa ja Hämeen ELY-keskus on myöntänyt sille EAKR-rahoituksen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 292 000 euroa, josta Päijät-Hämeen liiton osuus on noin 119 000 euroa. EAKR-tuen osuus on 70 prosenttia. Hankkeessa työskentelee osa-aikainen projektipäällikkö.
Lisätiedot: vs. kehittämisjohtaja Riika Kivelä p. 044 371 9454
Vapaaehtoinen virkavapaus tai työloma
Maakuntahallitus päättää, että henkilöstömenojen alentamiseksi henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus palkattomaan virkavapauteen tai työlomaan.
Neljää palkatonta päivää kohti annetaan vapaana viisi työpäivää. Vapaaehtoista lomaa myönnetään enintään 16+4 päivää / työntekijä / vuosi.
Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Maakuntavaltuuston kokouksen 3.12.2025 päätösten täytäntöönpano
Maakuntahallitus totesi, että maakuntavaltuuston kokouksessa 3.12.2025 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päätti panna ne täytäntöön.
Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen
- Työllisyyskatsaus 11/2025
- Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 18.12.2025
- Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja 2.12.2025
Viranhaltijapäätökset
- Tukipäätös AKKE-hankkeelle Softa-osaaminen Päijät-Hämeessä
- Päijät-Hämeen lähiruokaa koskeva kehitysprosessi Silta lähiruokaan - verkostoista markkinoille ja ruokamatkailuun
- Määräaikaisen erityisasiantuntijan (hanketoiminta ja vaikuttavuus) työsuhteen jatkaminen
- Määräaikaisen erityisasiantuntijan (alueellinen TKI-toiminta) työsuhteen jatkaminen
- Muutospäätös AKKE-hankkeelle Kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä Createch-
- Päätös AKKE-tukirahoituksesta Suur-Päijänteen matkailun ja elinvoiman kasvu
- Lausunto Kullervontie 2, 4, 6, 8 ja 10 asemakaavan luonnoksesta
- Lausunto Vähä-Tiilijärvenkujan asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Karikansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Linkit
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija sekä yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta keskellä Etelä-Suomea, vain tunnin päässä Helsingistä. Meidät tunnetaan puhtaasta luonnosta, ympäristöalan osaamisesta, modernista teollisuudesta ja kansainvälistyvästä yliopistokaupunki Lahdesta. Maakunta yhdistää kestävän kehityksen, vahvan koulutuksen, monipuolisen elinkeinoelämän sekä rikkaan kulttuurin ja laajat urheilu- ja liikuntamahdollisuudet.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Europe Direct Päijät-Häme tuo Euroopan unionin lähemmäs päijäthämäläisiä8.1.2026 08:11:24 EET | Tiedote
Tammikuussa 2026 Lahteen avautunut Europe Direct -tiedotuspiste tarjoaa ajankohtaista EU-tietoa, järjestää tapahtumia ja luo uudenlaisen kanavan keskustella Euroopan tulevaisuudesta sekä erilaisissa tilaisuuksissa että henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa7.1.2026 16:47:51 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee X uutta hakijaa7.1.2026 16:36:11 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.
Päijät-Häme johtaa alueiden yhteistä energiavaikuttamista Euroopassa18.12.2025 15:20:37 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen maakunta johtaa eurooppalaisen syrjäisten ja merellisten alueiden liiton eli CPMR-järjestön energiatyöryhmää kaudella 2025–2026. Puheenjohtajana toimii Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sami Salminen (sd.).
Maakuntahallituksen päätökset 8.12.20258.12.2025 15:07:13 EET | Tiedote
Maakuntahallitus päätti kuluvan vuoden viimeisessä kokouksessaan kuntien maksuosuuksien maksuaikataulusta ja yhteistyön jatkamisesta Zaporižžjan alueen kanssa sekä hyväksyi liiton työohjelman ja käyttösuunnitelman vuodelle 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme