Päijät-Hämeen liitto

Maakuntahallituksen päätökset 12.1.2026

12.1.2026 15:03:14 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Jaa

Maakuntahallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 12.1.2026 ja käsitteli muun muassa viestinnän linjauksia, henkilöstöasioita, CPMR-edustajien matkamääräystä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan hankkeen rahoitusta.

Tummansininen pohja, keskellä keltainen ympyrä, jossa teksti: Maakuntahallituksen päätöksiä. Päijät-Hämeen liitto.
Maakuntahallituksen päätökset 12.1.2026

Päätökset

Viestinnän linjaukset 2026–2029

Maakuntahallitus hyväksyi Viestinnän linjaukset 2026–2029. Asiakirjassa kuvataan Päijät-Hämeen liiton viestinnän periaatteet, tavoitteet ja painopisteet, tyyli ja sävy, ydinviestit, kohderyhmät, viestintäkanavat sekä vastuut ja seuranta

Lisätiedot: viestintäsuunnittelija Ella Munukka, puh. 044 077 3446

CPMR-edustajien matkamääräykset

Maakuntahallitus myönsi Sami Salmiselle ja Johanna Ekmanille matkamääräyksen CPMR-luottamustehtäviin liittyviä matkoja varten. Matkoista sovitaan etukäteen maakuntahallituksen puheenjohtajan kanssa, ja niistä laaditaan matkakertomus maakuntahallitukselle.

Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, puh. 040 547 7157

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Päijät-Hämeessä -hanke

Maakuntahallitus päätti, että Päijät-Hämeen liitto toteuttaa Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Päijät-Hämeessä -hankkeen vuosina 2026–2028. Hanke tukee maakunnan tavoitteita ja toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen mahdollisuuksia ennakoida ilmastonmuutokseen sopeutumista keskeisten elinkeinojen näkökulmasta ja tukea Päijät-Hämeen kuntia sopeutumisen toimenpiteiden tunnistamisessa sekä toteutuksessa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa ja Hämeen ELY-keskus on myöntänyt sille EAKR-rahoituksen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 292 000 euroa, josta Päijät-Hämeen liiton osuus on noin 119 000 euroa. EAKR-tuen osuus on 70 prosenttia. Hankkeessa työskentelee osa-aikainen projektipäällikkö.

Lisätiedot: vs. kehittämisjohtaja Riika Kivelä p. 044 371 9454

Vapaaehtoinen virkavapaus tai työloma

Maakuntahallitus päättää, että henkilöstömenojen alentamiseksi henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus palkattomaan virkavapauteen tai työlomaan.

Neljää palkatonta päivää kohti annetaan vapaana viisi työpäivää. Vapaaehtoista lomaa myönnetään enintään 16+4 päivää / työntekijä / vuosi.

Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455

Maakuntavaltuuston kokouksen 3.12.2025 päätösten täytäntöönpano

Maakuntahallitus totesi, että maakuntavaltuuston kokouksessa 3.12.2025 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päätti panna ne täytäntöön.

Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen

  • Työllisyyskatsaus 11/2025
  • Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 18.12.2025
  • Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja 2.12.2025

Viranhaltijapäätökset

  • Tukipäätös AKKE-hankkeelle Softa-osaaminen Päijät-Hämeessä
  • Päijät-Hämeen lähiruokaa koskeva kehitysprosessi Silta lähiruokaan - verkostoista markkinoille ja ruokamatkailuun
  • Määräaikaisen erityisasiantuntijan (hanketoiminta ja vaikuttavuus) työsuhteen jatkaminen
  • Määräaikaisen erityisasiantuntijan (alueellinen TKI-toiminta) työsuhteen jatkaminen
  • Muutospäätös AKKE-hankkeelle Kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä Createch-
  • Päätös AKKE-tukirahoituksesta Suur-Päijänteen matkailun ja elinvoiman kasvu
  • Lausunto Kullervontie 2, 4, 6, 8 ja 10 asemakaavan luonnoksesta
  • Lausunto Vähä-Tiilijärvenkujan asemakaavan muutoksen luonnoksesta


Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455

Avainsanat

päijät-hämemaakuntahallitus

Yhteyshenkilöt

Linkit

Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija sekä yhteistyön koordinoija

Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja. 

Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta keskellä Etelä-Suomea, vain tunnin päässä Helsingistä. Meidät tunnetaan puhtaasta luonnosta, ympäristöalan osaamisesta, modernista teollisuudesta ja kansainvälistyvästä yliopistokaupunki Lahdesta. Maakunta yhdistää kestävän kehityksen, vahvan koulutuksen, monipuolisen elinkeinoelämän sekä rikkaan kulttuurin ja laajat urheilu- ja liikuntamahdollisuudet.

Ilmakuva kaupungista järven rannalla. Kerrostaloja ja puita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye