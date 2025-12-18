Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2025 -palkinto Juurilauluja-hankkeelle
Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2025 -palkinto on myönnetty Kapsäkki Osuuskunnan Juurilauluja-hankkeelle, joka tuo musiikin tekemistä kotona asuvien ikäihmisten luokse. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Kunniamaininnan saivat Porttiteatteri ja Karhupuisto Film Festival.
Helsingin Kulttuuriteko 2025 -palkinnon 5 000 euroa sai Kapsäkki Osuuskunta Juurilauluja-hankkeestaan. Palkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa, jotka myönnettiin kymmenen vuotta täyttäneen Porttiteatterin Myötätunto-esitykselle ja juhlaseminaarille sekä Karhupuisto Film Festivalille. Ehdotuksia palkinnonsaajiksi kysyttiin kaupunkilaisilta loka–marraskuussa 2025. Vastauksia saatiin 2 173, ja ehdotettuja tekoja oli yhteensä 110. Lopullisen päätöksen palkittavista teki Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto. Kaupunkilaisille avoin palkitsemistilaisuus järjestettiin 13.1.2026 Helsingin kaupunginmuseon aulassa.
Juurilaulut-hanke vie musiikin ikäihmisten luokse
Kapsäkki Osuuskunnan Juurilauluja-hankkeessa taide tuodaan lähelle arkea, henkilökohtaiseksi ja saavutettavaksi. Juurilaulut tarjoavat maksuttomia ja intiimejä laulullisia tarinatuokioita kotona asuville ikäihmisille, jotka eivät pääse yleisiin kulttuuritilaisuuksiin. Ammattilaiset lauluntekijät vierailevat kotona asuvien ikäihmisten luona tehden musiikkia yhdessä ikäihmisten kanssa näiden tarinoihin ja muistoihin perustuen.
– Juurilaulut-hanke muistuttaa, että merkitykselliset kulttuurikokemukset eivät synny vain suurilla näyttämöillä, vaan usein kaikkein koskettavimmat kokemukset tulevat arjessa ja omassa kodissa. Kaupungille on tärkeää, että helsinkiläisten omat muistot, tarinat ja eletty elämä ovat osa kaupungin yhteistä tarinaa ja tulevat kuulluiksi ja arvostetuiksi, toteaa kulttuurin kumppanuuspäällikkö Ulla Bergström Helsingin kaupungilta.
– Hanke edistää tätä tavoitetta luovalla ja inhimillisellä tavalla ja tuo iäkkäiden kaupunkilaisten ajatuksia, kokemuksia ja näkökulmia myös kaupungin tulevaisuuden rakennusaineiksi, hän jatkaa.
Kaupunkilaisten ehdotuksissa kiitettiin hanketta siitä, että se on tuonut piristystä ja elämäniloa esimerkiksi yksinasuville ja haavoittuvassa asemassa oleville ikäihmisille.
Kunniamaininnat entisten vankien tekemälle teatterille sekä Kallion uudelle elokuvafestivaalille
Kulttuuriteko-palkinnon lisäksi palkintotilaisuudessa jaettiin kaksi kunniamainintaa. Niistä ensimmäinen myönnettiin vankilasta vapautuvien, rikostaustaisten sekä ammattitaiteilijoiden muodostamalle Porttiteatteri-yhteisöteatterille. Vuonna 2025 juhlittiin Porttiteatterin kymmenvuotista toimintaa Kansallisteatterin Omapohjassa Myötätunto-esityksellä sekä juhlaseminaarilla. Esitys ja seminaari korostivat taiteen roolia niin yksilön kuin yhteiskunnankin toivon ja muutoksen välineenä.
Toinen kunniamaininta myönnettiin Sons of Lumière Oy:lle Karhupuisto Film Festival 2025 -elokuvatapahtuman järjestämisestä. Tapahtuma tavoitti laajan yleisön ja toi kulttuurin lähelle ihmisiä arjen ympäristössä. Tapahtumaa ehdottaneet kaupunkilaiset kokivat, että elokuvien katsominen yhdessä hämärässä syysillassa loi leppoisaa yhteisöllisyyttä. Kaupunkitilassa järjestetty festivaali myös elävöitti ehdottajien mielestä Kallion aluetta ja vahvisti alueen identiteettiä.
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää vuosittain kulttuuritekopalkinnon merkittävälle ja uudenlaiselle kulttuuriteolle tai -hankkeelle, jonka vaikutukset kohdistuvat Helsinkiin tai helsinkiläisiin. Kulttuuriteko muuttaa tai haastaa olemassa olevaa kaupunkitilaa tai toimintatapaa, tai saa näkemään asiat uudella tavalla. Suuri tai pieni kulttuuriteko osoittaa rohkeutta luoda jotain uutta ja erilaista. Kaupunki on myöntänyt kulttuuritekopalkintoja vuodesta 2009 lähtien.
Yhteyshenkilöt
Ulla BergströmkumppanuuspäällikköHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:040 486 4404ulla.k.bergstrom@hel.fi
Anna DantcheverityissuunnittelijaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaPuh:09 3105 0469anna.dantchev@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingissä tapahtuu joulunpyhinä – kirjastot kutsuvat jouluaattona, nuorisotaloilla uudenvuoden ohjelmaa ja tekojäille pääsee luistelemaan18.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Joulu ja vuodenvaihde tuovat mukanaan poikkeusaukioloja, mutta Helsingissä riittää tekemistä myös pyhien aikaan. Jouluaattona kolme kirjastoa toivottaa kaupunkilaiset tervetulleiksi, nuorisotaloissa järjestetään toimintaa ja tekojäillä pääsee luistelemaan lähes kaikkina päivinä. Kulttuurikeskuksissa nautitaan koko perheen elokuvista sekä Lux Helsingin valotaiteesta.
Det händer och sker i Helsingfors under julen och nyåret – biblioteken bjuder in stadsborna på besök på julafton, ungdomsgårdarna lockar ungdomarna med nyårsprogram och på konstisbanorna kan alla skrinna av hjärtans lust18.12.2025 07:59:00 EET | Pressmeddelande
Julen och nyåret innebär särskilda öppettider, men det finns mycket att göra i Helsingfors också under helgdagarna. På julafton välkomnar tre bibliotek helsingforsarna, många ungdomsgårdar har alla möjliga aktiviteter och de konstgjorda isbanorna är öppna för skridskoåkning nästan varje dag. Kulturcentren erbjuder filmer för hela familjen och Lux Helsinki lyser upp fasader, parker och torg med ljuskonst 6-11.1.
Vuoden 2026 Helmet-haasteet on julkaistu17.12.2025 09:41:44 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Helmet-haasteet on julkaistu Helmet-verkkokirjastossa 17.12.2025. Helmet-kirjastot haastavat lukijat, kuuntelijat, pelaajat ja katsojat jälleen kirjojen, musiikin, pelien ja elokuvien pariin.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 16.12.202516.12.2025 18:34:24 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 16.12.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Nu börjar staden och stadsborna tillsammans planera renoveringen av Annegården – barnen är välkomna att delta med egna idéer15.12.2025 15:19:28 EET | Tiedote
Staden börjar reparera Annegården i grunden i början av 2030-talet och nu gäller det för både barn och vuxna helsingforsare att leka fram fina idéer och fyndiga förslag. Den 7-31 januari kan barn och familjer som vill påverka delta i en serie evenemang under devisen "Ska vi leka?" Hur ska de framtida utrymmena se ut i stadens omtyckta konstcentrum för barn och unga? Och vilken ska verksamheten vara i nyrenässansbyggnaden på Annegatan?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme