Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2025 -palkinto Juurilauluja-hankkeelle

Helsingin Kulttuuriteko 2025 -palkinnon 5 000 euroa sai Kapsäkki Osuuskunta Juurilauluja-hankkeestaan. Palkinnon lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa, jotka myönnettiin kymmenen vuotta täyttäneen Porttiteatterin Myötätunto-esitykselle ja juhlaseminaarille sekä Karhupuisto Film Festivalille. Ehdotuksia palkinnonsaajiksi kysyttiin kaupunkilaisilta loka–marraskuussa 2025. Vastauksia saatiin 2 173, ja ehdotettuja tekoja oli yhteensä 110. Lopullisen päätöksen palkittavista teki Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto. Kaupunkilaisille avoin palkitsemistilaisuus järjestettiin 13.1.2026 Helsingin kaupunginmuseon aulassa.

Juurilaulut-hanke vie musiikin ikäihmisten luokse

Kapsäkki Osuuskunnan Juurilauluja-hankkeessa taide tuodaan lähelle arkea, henkilökohtaiseksi ja saavutettavaksi. Juurilaulut tarjoavat maksuttomia ja intiimejä laulullisia tarinatuokioita kotona asuville ikäihmisille, jotka eivät pääse yleisiin kulttuuritilaisuuksiin. Ammattilaiset lauluntekijät vierailevat kotona asuvien ikäihmisten luona tehden musiikkia yhdessä ikäihmisten kanssa näiden tarinoihin ja muistoihin perustuen.

– Juurilaulut-hanke muistuttaa, että merkitykselliset kulttuurikokemukset eivät synny vain suurilla näyttämöillä, vaan usein kaikkein koskettavimmat kokemukset tulevat arjessa ja omassa kodissa. Kaupungille on tärkeää, että helsinkiläisten omat muistot, tarinat ja eletty elämä ovat osa kaupungin yhteistä tarinaa ja tulevat kuulluiksi ja arvostetuiksi, toteaa kulttuurin kumppanuuspäällikkö Ulla Bergström Helsingin kaupungilta.

– Hanke edistää tätä tavoitetta luovalla ja inhimillisellä tavalla ja tuo iäkkäiden kaupunkilaisten ajatuksia, kokemuksia ja näkökulmia myös kaupungin tulevaisuuden rakennusaineiksi, hän jatkaa.

Kaupunkilaisten ehdotuksissa kiitettiin hanketta siitä, että se on tuonut piristystä ja elämäniloa esimerkiksi yksinasuville ja haavoittuvassa asemassa oleville ikäihmisille.

Kunniamaininnat entisten vankien tekemälle teatterille sekä Kallion uudelle elokuvafestivaalille

Kulttuuriteko-palkinnon lisäksi palkintotilaisuudessa jaettiin kaksi kunniamainintaa. Niistä ensimmäinen myönnettiin vankilasta vapautuvien, rikostaustaisten sekä ammattitaiteilijoiden muodostamalle Porttiteatteri-yhteisöteatterille. Vuonna 2025 juhlittiin Porttiteatterin kymmenvuotista toimintaa Kansallisteatterin Omapohjassa Myötätunto-esityksellä sekä juhlaseminaarilla. Esitys ja seminaari korostivat taiteen roolia niin yksilön kuin yhteiskunnankin toivon ja muutoksen välineenä.

Toinen kunniamaininta myönnettiin Sons of Lumière Oy:lle Karhupuisto Film Festival 2025 -elokuvatapahtuman järjestämisestä. Tapahtuma tavoitti laajan yleisön ja toi kulttuurin lähelle ihmisiä arjen ympäristössä. Tapahtumaa ehdottaneet kaupunkilaiset kokivat, että elokuvien katsominen yhdessä hämärässä syysillassa loi leppoisaa yhteisöllisyyttä. Kaupunkitilassa järjestetty festivaali myös elävöitti ehdottajien mielestä Kallion aluetta ja vahvisti alueen identiteettiä.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää vuosittain kulttuuritekopalkinnon merkittävälle ja uudenlaiselle kulttuuriteolle tai -hankkeelle, jonka vaikutukset kohdistuvat Helsinkiin tai helsinkiläisiin. Kulttuuriteko muuttaa tai haastaa olemassa olevaa kaupunkitilaa tai toimintatapaa, tai saa näkemään asiat uudella tavalla. Suuri tai pieni kulttuuriteko osoittaa rohkeutta luoda jotain uutta ja erilaista. Kaupunki on myöntänyt kulttuuritekopalkintoja vuodesta 2009 lähtien.