Leena Krohnin ajankohtainen uutuusromaani tutkii katsetta ja katsottavana olemista
Leena Krohnin Näköisyys on satiirinen ja tarkkanäköinen ajankuva. Kirja asettaa katseen kohteeksi aikamme hahmoja influensserista palkkamurhaajaan ja gurusta tekoälyyn. Romaani on arvosteluvapaa perjantaina 16.1.
Mestarillisen Leena Krohnin uutuusromaanissa hiljainen ja vähäpätöinen taiteilija Horkka saa maankuululta kollegaltaan Lysanderilta toimeksiannon: hänen tulee maalata Lysanderin tilausmuotokuvat tämän loman aikana.
Ateljeessa herkän Horkan katseelle asettuu mittava kavalkadi: kirjailija, tuomari, influensseri, guru, palkkamurhaaja, therian-sisarukset, tekoäly, unettoman unen herra... Horkka kuuntelee mallejaan kärsivällisesti, kunnes muotokuva on valmis tai vielä useammin jää syystä tai toisesta kesken. Miellyttääkö kuva kohdettaan? Onko se kohteensa näköinen? Ja mitä oikein on näköisyys?
"Minua ovat aina askarruttaneet kirjoittamisen ja kuvan tekemisen eroavaisuudet ja yhtäläisyydet", Krohn kertoo.
"Sisareni, tätini, setäni ja paras ystäväni ovat olleet taidemaalareita. Nuorena kuollut isäni oli Taide-lehden päätoimittaja. Itselleni kuvan tekemisen lahjoja ei ole suotu, vaikka olenkin joitakin kirjojani itse yritellyt kuvittaa. Olen huomannut kuvan tekemisen pirullisen vaikeaksi kuten Horkkakin."
Mutta Krohnin mukaan romaanikin on kuva, sanoin piirretty.
"Romaani on aina ajankuva, mitä muuta se pyrkiikin kuvaamaan. Ja se aika, mitä eletään, on aina kaikista ajoista eriskummallisin. Sen omituisuuksista tämäkin pieni romaani kertoo, mutta myös elämän ajattomuudesta. Olen yrittänyt olla hauskakin, ja toivon, että joku jossain nauraa."
Näköisyys ilmestyy ja on arvosteluvapaa perjantaina 16.1.
Tekijästä
Leena Krohnin (s. 1947) laajaan tuotantoon kuuluu romaaneja, lastenkirjoja, novelleja sekä esseitä. Hän on yksi kansainvälisesti arvostetuimpia ja käännetyimpiä kirjailijoitamme.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo
Emmi Itäranta ja Monika Fagerholm ovat Runeberg-ehdokkaita10.12.2025 15:15:00 EET | Tiedote
Teoksella on tänä vuonna kaksi Runeberg-ehdokasta: Monika Fagerholm romaanillaan Eristystila / Kapinoivia naisia ja Emmi Itäranta romaanillaan Lumenlaulaja. Raadin mukaan Fagerholmin romaani "pärskyy ulos sivuilta ja kuplii täyttä elämää". Itärannan romaanin kirjoittaminen on raadin mukaan "syvästi feministinen ja poliittinen teko". Runeberg-voittajat julkistetaan 5.2.2026.
Monika Fagerholmille Finlandia-palkinto romaanista Eristystila / Kapinoivia naisia27.11.2025 20:32:00 EET | Tiedote
Monika Fagerholmin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia on voittanut vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Voittajateoksen valitsija, muusikko Maija Vilkkumaa, kehuu kirjaa syvälliseksi ja upeaksi romaaniksi kirjoittamisesta, yhteiskunnallisista liikkeistä, feminismistä ja perheestä.
Tomi Kontiolle Finlandia-palkinto lastenkirjasta Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän27.11.2025 20:30:00 EET | Tiedote
Tomi Kontio on voittanut vuoden 2025 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjallaan Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän. Voittajateoksen valitsijan, urheilija Mustafe Muusen mukaan kirja on mestarinäyte siitä, miten suurista ja vaikeista asioista voidaan puhua lempeästi.
Jantso Jokelinin Sveitsiä käsittelevä esseeteos Aikavuoret on Vuoden matkakirja 202526.11.2025 17:00:00 EET | Tiedote
Aikavuoret on Mondo-lehden toimituksesta koostuvan raadin mukaan sivistynyt ja viihdyttävä kirja, josta välittyy perehtyneisyys ja laaja taustatyö. "Tämän teoksen jälkeen Sveitsiä katsoo uusin silmin."
Silja Hiidenheimon muistostipendi 2025 runoilija Anni Mäentielle22.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Teos-kustantamon jakaman kustantaja Silja Hiidenheimon muistostipendin saa tänä vuonna runoilija Anni Mäentie runokokoelmastaan Söpöliini ja minä. Raati kehuu teosta tarkaksi, kekseliääksi ja hallituksi. Palkinnon arvo on 2000 euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme