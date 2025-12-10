Teos-kustantamo

Leena Krohnin ajankohtainen uutuusromaani tutkii katsetta ja katsottavana olemista

13.1.2026 09:30:00 EET | Teos-kustantamo | Tiedote

Leena Krohnin Näköisyys on satiirinen ja tarkkanäköinen ajankuva. Kirja asettaa katseen kohteeksi aikamme hahmoja influensserista palkkamurhaajaan ja gurusta tekoälyyn. Romaani on arvosteluvapaa perjantaina 16.1.

Leena Krohnin romaani Näköisyys tarkastelee olemassaolomme kummallisuutta rokeasti, lempeästi ja älykkäästi.
Leena Krohnin romaani Näköisyys tarkastelee olemassaolomme kummallisuutta rokeasti, lempeästi ja älykkäästi. Kuva: Liisa Takala

Mestarillisen Leena Krohnin uutuusromaanissa hiljainen ja vähäpätöinen taiteilija Horkka saa maankuululta kollegaltaan Lysanderilta toimeksiannon: hänen tulee maalata Lysanderin tilausmuotokuvat tämän loman aikana. 

Ateljeessa herkän Horkan katseelle asettuu mittava kavalkadi: kirjailija, tuomari, influensseri, guru, palkkamurhaaja, therian-sisarukset, tekoäly, unettoman unen herra... Horkka kuuntelee mallejaan kärsivällisesti, kunnes muotokuva on valmis tai vielä useammin jää syystä tai toisesta kesken. Miellyttääkö kuva kohdettaan? Onko se kohteensa näköinen? Ja mitä oikein on näköisyys?

"Minua ovat aina askarruttaneet kirjoittamisen ja kuvan tekemisen eroavaisuudet ja yhtäläisyydet", Krohn kertoo.

"Sisareni, tätini, setäni ja paras ystäväni ovat olleet taidemaalareita. Nuorena kuollut isäni oli Taide-lehden päätoimittaja. Itselleni kuvan tekemisen lahjoja ei ole suotu, vaikka olenkin joitakin kirjojani itse yritellyt kuvittaa. Olen huomannut kuvan tekemisen pirullisen vaikeaksi kuten Horkkakin."

Mutta Krohnin mukaan romaanikin on kuva, sanoin piirretty.

"Romaani on aina ajankuva, mitä muuta se pyrkiikin kuvaamaan. Ja se aika, mitä eletään, on aina kaikista ajoista eriskummallisin. Sen omituisuuksista tämäkin pieni romaani kertoo, mutta myös elämän ajattomuudesta. Olen yrittänyt olla hauskakin, ja toivon, että joku jossain nauraa."

Näköisyys ilmestyy ja on arvosteluvapaa perjantaina 16.1.

Tekijästä

Leena Krohnin (s. 1947) laajaan tuotantoon kuuluu romaaneja, lastenkirjoja, novelleja sekä esseitä. Hän on yksi kansainvälisesti arvostetuimpia ja käännetyimpiä kirjailijoitamme.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Näköisyys
Näköisyys
Kirjan ulkoasu: Marjaana Virta
Leena Krohn
Leena Krohn
Liisa Takala
Leena Krohn
Leena Krohn
Liisa Takala
Leena Krohn
Leena Krohn
Liisa Takala
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

