Suomi vahvasti esillä Düsseldorfin boot-messuilla

Suomen boot-osastolla korostuvat sekä meri- ja järviluonnon tarjoamat veneilymahdollisuudet että huippuluokan veneteknologia. Suomalaista osaamista esittelee seitsemän johtavaa premium‑luokan matkaveneiden ja seikkailuveneiden valmistajaa. Näiden lisäksi Suomesta ovat esillä Swan-purjeveneet, innovatiivisiin hydrogeneraattoreihin erikoistunut Remoran sekä veneiden sähköisten voimalinjojen edelläkävijä Oceanvolt.

Suomalaisen veneteollisuuden yhteisesiintymistä boot Düsseldorfissa koordinoi Venealan keskusliitto Finnboat, joka edustaa lähes 100 % Suomen venealan liikevaihdosta ja viennin arvosta.

Suomi esittäytyy uudella tavalla

Hall 1 / C49 / Boating Finland

boot Düsseldorf 2026 ‑messuilla Suomi on näkyvämmin esillä kuin koskaan aiemmin venealan, matkailun ja akateemisen tutkimuksen yhdistävän Boating Finland ‑hankkeen kautta. Kahdessa eri paviljongissa tarjotaan vierailijoille täysin uusi tapa kokea suomalaiset veneet ja vesireitit.

Boating Finland ‑hankkeen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten veneiden ja vesistömatkailun globaalia kilpailukykyä, edistää innovaatioita sekä edistää kestävyyttä tutkimuksen avulla. boot Düsseldorf 2026 ‑messujen aikana hanke tutkii aktiivisesti veneilyharrastajien ja potentiaalisten matkailijoiden odotuksia, mieltymyksiä ja käyttäytymistä kansainvälisillä markkinoilla.

Messuilla Boating Finlandin osastolla voi uppoutua henkeäsalpaaviin 360‑asteen visuaalisiin kokemuksiin Suomen järvistä, vesireiteistä ja saaristosta. Lisäksi Boating Finland on esillä hallissa 13 yhteistyössä Visit Lahden ja Päijänteen alueen yritysten kanssa. Täällä vierailijat voivat tutustua syvemmin suomalaiseen vesistömatkailuun, palveluihin ja elämyksiin.

Hankkeen toteuttaa Haaga‑Helia ammattikorkeakoulu, ja sitä rahoittaa Business Finland 80 %:n osuudella. Hankkeen rahoitukseen osallistuu lähes 30 suomalaista vene‑ ja matkailualan yritystä. Hanke käynnistettiin toukokuussa 2025 PookiPro Managementin aloitteesta ja se jatkuu elokuuhun 2028 saakka.

Visit Lahti – Matkailijoiden portti Päijänteelle

Hall 13 / B72 Lahti Region

Lahden alueella Järvi‑Suomen sydämessä sadat järvet, saaret ja puhdas luonto luovat täydellisen ympäristön veneilylle. Aluetta hallitsee Päijänne – Suomen toiseksi suurin järvi ja tärkeä juomaveden lähde – joka tarjoaa erinomaiset puitteet sisävesiveneilyyn ja matkailuun.

Lahti on valittu Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi vuonna 2021, ja se on ympäristöinnovaatioiden pioneeri sekä ilmastotoimien edelläkävijä. Alueella sijaitsee myös Salpausselkä Geopark, jossa Suomen tunnetuimpaan, ainutlaatuiseen geologiseen kokonaisuuteen liittyvät myös maisemiltaan upeat Kelvenne ja Pulkkilanharju Päijänteen kansallispuistossa.

Visit Lahden kumppaneista mukana boot Düsseldorfissa ovat myös Päijännepurjehdus, Lehmonkärki Resort, Päijän-veneet ja Houseboat.

Axopar Boats Oy

Hall 4 / B59

Axopar tarjoaa Düsseldorfin messuvieraille kurkistuksen täysin uuteen mallistoon, joka on suunniteltu mullistamaan seikkailuveneilyn tulevaisuus. Maailman ensi-iltansa saa Axopar 38 Cross Cabin, jota seuraavat myöhemmin Sun Top, Cross Top ja CCX‑versiot.

Uuden Axopar 38:n lisäksi messuilla ovat esillä Axopar 45 XC Cross Cabin, Axopar 37 Sun Top, Axopar 29 XC Cross Cabin ja Axopar 29 Sun Top.

Botnia Marin / Targa Boats

Hall 1 / B52

Targan perustajat Johan ja Britt‑Marie Carpelan ovat äskettäin saaneet kansainvälisen tunnustuksen elämäntyöstään, kun he vastaanottivat arvostetun Lifetime Achievement ‑palkinnon Boat Builder Awards ‑palkintogaalassa. Heidän saavutuksensa on aivan uudenlaisen avomerikäyttöön suunniteltujen moottoriveneiden malliston luominen. Targa‑veneet tunnetaan erinomaisesta merikelpoisuudesta, käytännöllisestä walkaround‑ohjaamosta ja aidosta kestävästä rakentamisesta, jossa turvallisuus ja varma käsiteltävyys ovat aina keskiössä.

boot Düsseldorf 2026 ‑messuilla Targa esittelee lippulaivamallinsa Targa 46:n ja uuden Targa 41:n, joiden lisäksi esillä on suosikkimalli Targa 32 sekä tuplaperämoottoreilla varustettu versio kolmannen sukupolven Targa 27.2 -mallista.

Nautor Swan

Hall 16 / D57

Swan 51 on tuorein tulos maailman arvostetuimpiin purjevenevalmistajiin kuuluvan Nautorin laajasta kokemuksesta. Düsseldorfissa esillä oleva neljäs Swan 51 on valmistettu Nautorin Pietarsaaren huippuluokan tuotantolaitoksessa ja siinä on uusi suomalainen Oceanvolt Dual Energy ‑voimansiirtojärjestelmä. Syvällisen osaamisen ja Swan‑veneiden omistajilta ympäri maailmaa saadun palautteen perusteella on muovattu helposti käsiteltävä purjevene, joka sopii sekä matkaveneilyyn rannikoilla että pitkille avomeriretkille. Tyypillisenä Swanina se on tasapainoinen käsiteltävä ja herkästi trimmattava.

Messuilla on esillä lisäksi myös urheilullinen ClubSwan 28, pienin Nautorin koskaan valmistama Swan. Se on jo lanseerauskaudellaan todistanut potentiaalinsa kilpapurjehduksessa. Messuilla julkistetaan vuoden 2026 kilpasarja, joka sisältää tapahtumia sekä Välimerellä että Yhdysvalloissa.

Nord Star boats / Linex Boat

Hall 1 / B51

Linex Boat Oy on suomalainen perheomisteinen venevalmistaja, jonka käsityönä tehdyt Nord Star ‑veneet sopivat sekä vapaa‑ajan- että ammattikäyttöön. Nord Star tunnetaan suorituskyvystään, hyvästä ajettavuudestaan ja avomerikelpoisuudestaan.

boot Düsseldorfissa esitellään Nord Star 49+ Cruiserin uusi layout. Vankka lippulaivamalli yhdistää poikkeuksellisen merikelpoisuuden mukavuuteen ja ylellisyyteen. Uusi layout on suunniteltu lisäämään yhdessäolon mahdollisuuksia veneessä, tarjoten lisätilaa ja istuinpaikkoja oleskelutilassa keittiön vieressä, joustavia istuinvaihtoehtoja peräkannella sekä valinnaisia istuinpaikkoja keulakannella. Kansien alla kolme kajuuttaa tarjoavat mukavat majoitusmahdollisuudet, mukaan lukien tilava pääkajuutta sekä kaksi vieraskajuuttaa. Suuret liukuovet ja leveät walkaround‑käytävät helpottavat liikkumista keittiön, oleskelutilan ja peräkannen välillä.

Oceanvolt

Hall 10 / A49

Vuonna 2004 perustettu Oceanvolt on johtava veneiden sähköisten propulsiojärjestelmien valmistaja. Düsseldorfissa esillä oleva luksuspursi Swan 51 on varustettu uudella Oceanvolt Dual Energy ‑voimansiirtojärjestelmällä.

Oceanvolt on saanut lukuisia palkintoja innovatiivisista järjestelmistään, mukaan lukien DAME Award 2023, DAME Category Winner 2017, Pittman Innovation Award 2016 & 2013, Clean Design Award 2012 sekä DAME Special Mention 2012.

Quarken Boats / Quarken Ltd

Hall 4 / B22

Quarken‑mallisto tarjoaa tinkimätöntä laatua houkuttelevassa hintaluokassa. Mallistoon kuuluu avomallisten Open-versioiden lisäksi aurinko- ja sääsuojaa tarjoavia T-Top-malleja sekä kaikkiin säihin ja olosuhteisiin sopivat Cabin-versiot.

boot Düsseldorfissa esitellään uusi kahdella Yamaha-moottorilla varustettu Quarken 27 T‑Top. Lisäksi messuilla ovat esillä Quarken 35 Cabin Tourer, Quarken 35 Grand Tourer, Quarken 35 Sport Tourer ja Quarken 27 Cabin.

Remoran

Hall 10 / C06

Suomalainen hydrogeneraattoreita valmistava Remoran Oy esittelee Düsseldorfissa ainutlaatuisen nostomekanismin Remoran Wave 3 ‑hydrogeneraattoriin. EasyLift mahdollistaa hydrogeneraattorin turvallisen ja vaivattoman laskemisen ja nostamisen kannelta käsin myös veneen ollessa liikkeellä.

Tuotekehityksen lähtökohtana oli markkinoiden kysyntä. Erityisesti avomeripurjehduksessa ongelmana ovat usein levä ja muu kelluva roska, kuten verkot ja siimat. Turvallinen nostomekanismi helpottaa hydrogeneraattorin puhdistamista matkan aikana.

Remoran Wave 3 ‑hydrogeneraattorin sähköntuotanto riippuu veneen nopeudesta. Jo kuuden solmun nopeudella se tuottaa sähköä 150 watin teholla (vastaa 12 ampeeria 12 voltin järjestelmässä). Maksimituotto on 300 wattia. joka saavutetaan noin 10 solmun nopeudella.

Sargo Boats / Sargo Oy Ab

Hall 1 / B35

Sargo julkistaa Düsseldorfissa upean uuden flybridge-version nopeasti suureen suosioon nousseesta Sargo 45 -matkaveneestä. Näyttävä uusi malli nostaa veneen kokonaan uudelle tasolle avoimen yläohjaamon myötä, säilyttäen samalla alkuperäisen mallin mukavuuden, toiminnallisuuden ja käytännöllisyyden

Flybridge-ohjaamossa kippari istuu matkustajien keskellä. Istuimista kaksi on varustettu nerokkaalla liikkuvalla selkänojalla, jonka avulla istuinsuunnan voi kääntää joko eteenpäin tai taakse U‑muotoisen oleskeluryhmän suuntaan, josta muodostuu tilava oleskelualue jopa seitsemälle hengelle.

Messuilla nähtävänä on myös Sargo 28 Outboard ja uudella sisustuksella varustettu Sargo 36.

Saxdor Yachts Oy

Hall 1 / B71

Düsseldorfissa esitellään yleisölle ensimmäistä kertaa uusi lippulaivamalli Saxdor 460 GTC. Sen ydin on avattava tai suljettava koko veneen levyinen ohjaamo, joka tarjoaa todellista neljän vuodenajan mukavuutta säilyttäen avoveneen tunnun. Suuret liukuvat sivuovet ja alas laskettavat terassit laajentavat kansitilaa veden ylle, muuttaen salongin avaraksi seurustelukannelle. Veneessä on luokkansa suurin salonki ja terassit, ja sen layout on suunniteltu helppoihin ja sosiaalisiin päiviin vesillä jopa 14 hengen seurueelle.

Uutuusmalli on esillä yhdessä muun Saxdor‑laivueen kanssa, jota edustavat Düsseldorfissa suosituimmat mallit Saxdor 320 GTO:sta Saxdor 400 GTO:hon asti.

Yamarin Boats / Inha Works

Hall 4 / A23

Uusi Yamarin‑lippulaiva – Yamarin Aura Cabin – saa maailman ensi‑illan boot Düsseldorfissa . Inspiraationsa pohjoismaisen muotoilun moderneista, minimalistisista linjoista saanut Yamarin Aura on suunniteltu mukautumaan erilaisiin ilmastoihin ja ympäristöihin – olipa kyse sitten viileistä pohjoisista vesistä tai aurinkoisista rannikoista Floridassa ja Välimerellä. Tilavalla walkaround‑kannella ja ylellisellä kajuutalla varustettu vene on monipuolinen sekä rentouttaviin päiväretkiin että yöpymiseen.

Uuden lippulaivan lisäksi esillä ovat modernit daycruiserit Yamarin 80 DC ja Yamarin 67 DC sekä monikäyttöiset ja urheilulliset bowriderit Yamarin 63 BR ja Yamarin 59 BR.









