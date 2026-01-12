Pia Lohikoski: Vasemmisto ei ole ihmisoikeusloukkausten edessä hiljaa, Östman ja Niinistö!
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vastaa kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin ja vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistön tänään maanantaina uutisoituihin väitteisiin, joiden mukaan vasemmisto olisi hiljaa Iranin kansannoususta.
– Kaikkien katse kuuluukin olla juuri nyt Iranissa, mutta toivoisi että kollegat Östman ja Niinistö varmistaisivat ennen lausuntojaan, etteivät puhu puutaheinää. Me vasemmiston eduskuntaryhmässä olemme ottaneet kantaa Iranin mielenosoittajien puolesta. Sekä minun että puolueen puheenjohtajan somekanavista voi käydä asian varmistamassa, Lohikoski lataa.
Iranissa maan hallinto on aloittanut väkivaltaisen vastarinnan tukahduttaakseen noin kaksi viikkoa sitten alkaneet mielenosoitukset hallintoa vastaan. Iranin mielenosoituksista tihkuu vain vähän tietoja, sillä Iran sulki viestiyhteydet ulkomaailmaan.
– On selvää, että tilanne on äärimmäisen vakava. Kuten kannanotossani totesin: Iranin kansa tarvitsee myös eurooppalaisten huomion ja tuen. Kaikki tuki Iranin rohkeille mielenosoittajille taistelussaan hirmuhallintoa vastaan! Lohikoski sanoo.
