Mangrove Oy:n urakoima uusi kerrostalohanke käynnistyi Pirkkalan Turrin alueella – Pirkkalan Linnanpihaan rakentuu 63 vuokra-asuntoa

Mangrove on aloittanut uusien laadukkaiden vuokrarivitaloasuntojen rakentamisen Liedon Loukinaisiin 8.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Mangrove Oy on käynnistänyt uuden vuokrarivitalohankkeen rakentamisen Liedon Loukinaisten alueelle. Hanke toteutetaan KVR-urakkana yhteistyössä Kuuskodit Investment Managementin ja Novus Family Homesin kanssa, ja sen myötä alueelle nousee moderneja ja energiatehokkaita vapaarahoitteisia rivitaloasuntoja vuokrattavaksi. Rakennustyöt alkoivat toukokuun lopulla 2025, ja kohteen arvioidaan valmistuvan kesällä 2026. Loukinaisiin nousee pian uusia vuokrarivitaloja, kun Matintalonlenkille ja Hevankiolle rakennetaan viisi rivitaloa. Niihin rakentuu yhteensä 36 uutta perheasuntoa. Ne rakentuvat upealle luonnon täytteiselle alueelle, ja ne on suunniteltu erityisesti perheiden tarpeisiin, asumismukavuus ja arjen viihtyisyys edellä. Uudet kodit ovat saunallisia kolmioita ja neliöitä, joissa riittää tilaa monen kokoisille perheille. Uusien kotien yhteyteen rakennetaan yhteiset leikki- ja oleskelualueet sekä piharakennukset, joista löytyy muun muassa hyvin varastotilaa. Myös ekologisuutta on mietitt