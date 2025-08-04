Mangrove Oy:n urakoima uusi kerrostalohanke käynnistyi Pirkkalan Turrin alueella – Pirkkalan Linnanpihaan rakentuu 63 vuokra-asuntoa
Pirkkalan Turrin alueella käynnistyi joulukuussa 2025 uusi viisikerroksinen kerrostalohanke, joka täydentää jo aiemmin valmistunutta Pirkkalan Turrin Torninjuuri 9 -kerrostalokokonaisuutta. Pirkkalan Linnanpiha 15:een rakennetaan 63 vuokra-asuntoa Suomen Ekokodit Oy:lle. Hankkeen arvioitu valmistuminen on tammikuussa 2027.
”Suomen Ekokodit Oy:lle toteutettava urakka on kolmas yhteinen hankkeemme. Onnistunut toteutus syntyy tiiviistä yhteistyöstä tilaajan, suunnittelun ja työmaan välillä. Mangrove Oy vastaa pääurakoitsijana kokonaisuuden tuotannonohjauksesta ja laadunvarmistuksesta, jotta lopputulos vastaa suunnitelmia sekä tilaajan ja asukkaiden odotuksia”, kertoo toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen.
Asuntojen koot vaihtelevat 29,0–73,5 m², ja pohjaratkaisut ovat avaria. Kaikissa asunnoissa on suojaisa lasitettu parveke tai pihatason terassi.
Arkkitehtitoimisto Ajak Oy:n suunnittelema kerrostalo toteutetaan kytkettynä viereiseen, jo valmistuneeseen Pirkkalan Turrin Torninjuuri 9 B -rakennukseen. Rakennuksen näyttävä arkkitehtoninen ilme jatkaa naapurirakennuksen tyyliä. Julkisivut ovat pystysuuntaisia, ja niitä rytmittävät eri värisistä metallilamelleista sommitellut julkisivupinnat, joiden väriteema vaihtelee. Taloyhtiöitä palvelee yhteinen suojaisa sisäpiha, jossa on oleskelu- ja leikkialue.
Pirkkalan kunnan uusi ja kehittyvä Turrin alue sijaitsee Pyhäjärven rannalla. Alue tunnetaan luonnonläheisyydestään ja järvimaisemistaan, ja sieltä on erinomaiset liikenneyhteydet.
Suomen Ekokodit Oy tiedottaa erikseen vuokra-asuntohaun käynnistymisestä lähempänä valmistumisajankohtaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, Mangrove Oy
jouni.hamalainen@mangrove.fi, p. 040 643 4030
Sami Lehto, toimitusjohtaja, Suomen Ekokodit Oy
sami.lehto@mangrove.fi, p. 040 582 4182
Kuvat
Mangrove on vuonna 1994 perustettu kotimainen asumiseen erikoistunut perheyritys. Yritys on keskittynyt ympäristön hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevien kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamiseen, rakentamiseen ja omistamiseen. Yritys rakentaa ja rakennuttaa omistus-, asumisoikeus- ja vuokrakoteja yksityishenkilöille sekä toimii KVR-rakennuttaja- ja hankeyhteistyökumppanina kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille. Mangrove toimii Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla sekä Länsi-Suomen alueella. Konsernin emoyhtiö on Mangrove Yhtiöt Oy. www.mangrove.fi
