Antti Hurskainen: Musta rauha – ja muita esseitä Juha Seppälästä

Hurskainen kirjoittaa muun muassa elokuusta seppäläläisenä etsikkoaikana, Routavuosiromaanin yli-ihmisfantasioista ja kirjailijan monista testamenteista.

Musta rauha myös haastaa kohdettaan: Jaksavatko SuperMarket ja Suomen historia provosoida? Millaiseen umpikujaan Seppälän kaunokirjallinen teologia ajautuu? ”Seppälän kristillissävytteisen eksistentialismin dilemma: uskoako elävinä kuolleisiin ihmisiin vai kuolemanväsyneeseen Jumalaan.”

***

Antti Hurskainen on julkaissut lukusia esseeteoksia ja kolme romaania, joista viimeisin Suntio oli ehdolla muun muassa Finlandia- ja Runeberg-palkintojen saajaksi, Hänen lehtikirjoituksiaan on julkaistu muun muassa Imagessa, Suomen Kuvalehdessä ja Kotimaassa.