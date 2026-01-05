Antti Hurskainen: Musta rauha – ja muita esseitä Juha Seppälästä
Juha Seppälän (s. 1956) esikoisteos – novellikokoelma Torni – ilmestyi Antti Hurskaisen syntymävuonna 1986. Musta rauha ei ole kuvaus mestarin ja oppipojan kohtaamisesta eikä etenkään äskettäin tammikuussa 70 vuotta täyttäneen kirjailijan elämäkerta.
Hurskaisen tekstit keskittyvät lukemaan Seppälän mittavaa tuotantoa ja auttavat hahmottamaan sen painoarvoa kotimaisessa kijallisuudessa.
Hurskainen kirjoittaa muun muassa elokuusta seppäläläisenä etsikkoaikana, Routavuosiromaanin yli-ihmisfantasioista ja kirjailijan monista testamenteista.
Musta rauha myös haastaa kohdettaan: Jaksavatko SuperMarket ja Suomen historia provosoida? Millaiseen umpikujaan Seppälän kaunokirjallinen teologia ajautuu? ”Seppälän kristillissävytteisen eksistentialismin dilemma: uskoako elävinä kuolleisiin ihmisiin vai kuolemanväsyneeseen Jumalaan.”
***
Antti Hurskainen on julkaissut lukusia esseeteoksia ja kolme romaania, joista viimeisin Suntio oli ehdolla muun muassa Finlandia- ja Runeberg-palkintojen saajaksi, Hänen lehtikirjoituksiaan on julkaistu muun muassa Imagessa, Suomen Kuvalehdessä ja Kotimaassa.
