Konserni- ja tilajaosto: Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma etenee valtuuston käsittelyyn
Hankesuunnitelmassa on mukana kaksi toteutusvaihtoehtoa. Merisaappaan koulu liittyy hankkeeseen joko peruskorjattuna tai uudisrakennuksena.
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelman. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Tavoitteena on rakentaa tilat kolmisarjaiselle alakoululle ja 10-ryhmäiselle päiväkodille samaan rakennukseen. Uudisrakennus rakennetaan puretun Laurinlahden koulun paikalle. Merisaappaan koulu liittyy hankkeeseen peruskorjattuna tai uudisrakennuksena, joka liitetään kiinteäksi osaksi koulun uudisrakennusta ja tontit yhdistetään. Merisaappaan koulun osalta valmistelu on vielä kesken.
Kustannusarviossa on arvioitu kustannukset kahdesta eri vaihtoehdosta. Kummassakin vaihtoehdossa koulu ja päiväkoti toimivat samassa rakennuksessa. Kokonaan uudisrakennuksena toteutettavan vaihtoehdon kustannusarvio on 37,3 milj. euroa. Toisessa vaihtoehdossa Merisaappaan koulurakennus peruskorjataan päiväkodiksi ja koulurakennus toteutetaan uudisrakennuksena. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on 39,1 milj. euroa.
Ennen varsinaista rakennussuunnittelua kortteliin tarvitaan asemakaavamuutos ja tonttien yhdistäminen. Kaava on tavoiteaikataulun mukaan lainvoimainen syksyllä 2026. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2028-2030.
---
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen. Perussopimuksen muutoksissa on huomioitu kuntalain muutokset ja lisäksi sopimukseen on tehty joitain teknisiä päivityksiä sekä poistettu päällekkäisyyksiä HSL:n hallintosäännön kanssa.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Jazzin juhlavuosi 2026 näkyy ja kuuluu Sellosalissa7.1.2026 11:17:01 EET | Tiedote
Vuonna 2026 tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun jazzmusiikki rantautui Suomeen ja toi suomalaiseen populaarimusiikkiin ja -kulttuuriin kokonaan uusia virtauksia. Sellosali on mukana jazzkentän juhlassa upealla kattauksella kotimaisen jazzin kärkinimiä ja nousevia tähtiä.
Vägmärkena om parkering i Esbo uppdateras – en del av bilplatserna ändras eller tas ur bruk7.1.2026 08:25:26 EET | Pressmeddelande
Den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft i juni 2020, ändrade skyltningen i parkeringsförbudszoner. Enligt den nya lagen får parkeringsförbudet inte längre anges med förbuds- eller begränsningsmärken, utan i fortsättningen ska parkeringen anges med regelmärken och vägmarkeringar. I allmänhet används ett blått P-märke (vägmärke E2 Parkeringsplats) och en vit vägmarkering som avgränsar parkeringsrutan. I vissa fall har parkeringsförbudszonen helt tagits bort, vilket innebär att bilplatserna kan anges med skylten C38 Parkering förbjuden och med tilläggsmärken som anger tidsbegränsningen. Esbo stad har systematiskt gått igenom hela stadens gatunät. Skyltarna och markeringarna för parkeringsförbudszoner har förtydligats och effektiviserats. Bilplatserna har ändrats så att de motsvarar målen i lagarna och stadsplaneringen. Dessutom har gatornas bredd och sikten vid tomtanslutningar beaktats så att räddningstrafik, vinterunderhåll, avfallshantering och infarten till tomterna är säker och ti
Espoossa päivitetään pysäköinnin merkintöjä – osa pysäköintipaikoista muuttuu tai poistuu7.1.2026 08:25:26 EET | Tiedote
Kesäkuussa 2020 voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi muutoksia pysäköintikieltoalueiden sisällä olevan pysäköinnin merkitsemiskäytäntöihin. Uuden lain mukaan pysäköintikieltoalueilla ei enää saa merkitä pysäköintipaikkoja kielto-/rajoitusmerkein, vaan jatkossa pysäköinti merkitään sääntömerkein ja tiemerkinnöin. Yleensä käytetään sinistä P-merkkiä (liikennemerkki ”E2 pysäköintipaikka”) ja pysäköintiruudun rajaavaa valkoista tiemerkintää. Joissakin tapauksessa pysäköintikieltoalue on poistettu kokonaan, jolloin pysäköintipaikat voi merkitä liikennemerkillä ”C38 Pysäköinti kielletty” ja aikarajoitusta ilmaisevilla lisäkilvillä. Espoon kaupunki on käynyt systemaattisesti läpi koko kaupungin katuverkoston, ja työn tuloksena pysäköintikieltoalueiden merkintöjä on selkeytetty ja tehostettu. Pysäköintipaikat on muutettu vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön ja kaupunkisuunnittelun tavoitteita. Lisäksi on huomioitu katujen leveyksiä ja näkemiä tonttiliittymissä, jotta pelastusliikenne, t
Espoo updates parking signs – some parking areas to be changed or removed7.1.2026 08:25:26 EET | Press release
The new Road Traffic Act, which came into force in June 2020, brought changes to the marking of parking areas within no-parking zones. According to the act, parking areas within these zones can no longer be marked with prohibitory or restrictive signs, but instead with regulatory signs and road markings. The blue P sign (‘E2 Parking lot’) and white road markings are typically used in parking areas. In some cases, no-parking zones have been completely removed, so parking areas can be marked with a ‘C38 No parking’ sign and additional panels indicating time restrictions. The City of Espoo has systematically checked its entire street network and, as a result of this process, clarified and improved the signs and markings in no-parking zones. Parking areas have been changed in line with the objectives of current legislation and city planning. In addition, street widths and visibility around driveways have been examined to ensure that the routes are safe and smooth for emergency, winter main
Espoon uusivuosi 2026 tarjoaa maailmanluokan valotaidetta ja koko perheelle suunnattua ohjelmaa19.12.2025 12:17:54 EET | Tiedote
Espoon uuttavuotta juhlitaan Tapiolan keskuksen alueella keskiviikkona 31.12.2025 kello 17–22. Tapiolan Jääpuutarhassa sijaisteva valotaideteos on mahdollista kokea sekä jalkaisin että luistellen revontulten maagisen loisteen alla, kun sveitsiläisen taiteilijan Dan Acherin teos Borealis valaisee taivaan. Lisäksi Tapiolan Keskusaltaan ympäristössä ja Espoon Kulttuurikeskuksessa on paljon monipuolista ohjelmaa, kuten disko, karuselli, DJ-musiikkia sekä valo- ja mediataidetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme