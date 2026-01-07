Konserni- ja tilajaosto: Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma etenee valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Laurinlahden koulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitelman. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Tavoitteena on rakentaa tilat kolmisarjaiselle alakoululle ja 10-ryhmäiselle päiväkodille samaan rakennukseen. Uudisrakennus rakennetaan puretun Laurinlahden koulun paikalle. Merisaappaan koulu liittyy hankkeeseen peruskorjattuna tai uudisrakennuksena, joka liitetään kiinteäksi osaksi koulun uudisrakennusta ja tontit yhdistetään. Merisaappaan koulun osalta valmistelu on vielä kesken.

Kustannusarviossa on arvioitu kustannukset kahdesta eri vaihtoehdosta. Kummassakin vaihtoehdossa koulu ja päiväkoti toimivat samassa rakennuksessa. Kokonaan uudisrakennuksena toteutettavan vaihtoehdon kustannusarvio on 37,3 milj. euroa. Toisessa vaihtoehdossa Merisaappaan koulurakennus peruskorjataan päiväkodiksi ja koulurakennus toteutetaan uudisrakennuksena. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on 39,1 milj. euroa.

Ennen varsinaista rakennussuunnittelua kortteliin tarvitaan asemakaavamuutos ja tonttien yhdistäminen. Kaava on tavoiteaikataulun mukaan lainvoimainen syksyllä 2026. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2028-2030.

---

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen. Perussopimuksen muutoksissa on huomioitu kuntalain muutokset ja lisäksi sopimukseen on tehty joitain teknisiä päivityksiä sekä poistettu päällekkäisyyksiä HSL:n hallintosäännön kanssa.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Konserni- ja tilajaoston esityslistat ja pöytäkirjat