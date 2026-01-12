MTV:n vuosi 2025: markkinajohtajuutta, miljoonayleisöjä ja vahva tavoittavuus ympäri vuoden
Tv-sisältöjen katselu Suomessa vuonna 2025 osoitti kotimaisten sisältöjen suosion. MTV otti osuutta sekä tv-yhtiöiden keskuudessa että kaupallisessa katseluosuudessa ja tavoitti ympäri vuoden miljoonat suomalaiset viikoittain ja kasvatti samalla MTV Katsomon katselua.
Tv:n reaaliaikaisuus ja yhteen tuovat kotimaiset sisällöt ovat yhä merkityksellisiä suomalaisille. Vuonna 2025 suomalaiset kääntyivät jälleen MTV:n sisältöjen puoleen, joiden parissa aikaa vietettiin edellisvuoden tapaan keskimäärin lähes viisi tuntia viikossa.
MTV selvä markkinajohtaja ja ykkönen 25–54-vuotiaiden keskuudessa
MTV ansaitsi asemansa vuoden katsotuimpana tv-yhtiönä 25–54-vuotiaiden keskuudessa 29 % osuudella kaikesta katselusta. Kaupallisessa katselussa MTV oli selvä vuoden 2025 markkinajohtaja 44,3 % katseluosuudella (15–64-vuotiaat, koko vuorokausi).
MTV:n katselu oli vahvaa läpi vuoden – myös kesällä
MTV on tärkeä osa suomalaisten päivää: MTV:n tv-kanavat ja MTV Katsomo (Total TV) yhdessä tavoittivat parhaimpina viikkoina yli neljä miljoonaa suomalaista viikossa ja helteisinä kesälomaviikkoinakin vähintään 3,2 miljoonaa katsojaa. Mainoksellinen MTV Katsomo -suoratoistopalvelu kasvoi palvelun parissa käytetyn ajan osalta vuonna 2025 voimakkaasti, peräti 28 %.
MTV luo yhteisöllisiä ohjelmailmiöitä
Näissä MTV:n ohjelmissa ylitettiin miljoonan katsojan raja (keskikatsojamäärä per jakso) vuonna 2025: The Summit Suomi, The Floor Suomi, Jääkiekon MM-kisat, Tanssii Tähtien Kanssa, Masked Singer Suomi, Maajussille morsian, Tämä on tämä, Suurmestari ja Pitääkö olla huolissaan? Lähelle haamurajaa pääsivät myös syksyn uudet viihdeilmiöt Alone Suomi ja Pirunpeli.
Vahvasti kasvavassa MTV Katsomossa vuoden katsotuimpia ohjelmat olivat 2025: Salatut elämät, Love Island Suomi, Konflikti, The Summit Suomi, Asian ytimessä.doc: Hän oli Vendi ja Liiga. Myös Ensitreffit alttarilla ja Unelmia Italiassa saivat paljon katselua MTV Katsomon kautta.
Viihteellisempien sisältöjen rinnalla MTV Uutisten sisältökokonaisuus toi vuonna 2025 vakautta MTV:n katseluun: tv:n puolella Huomenta Suomi otti vuonna 2025 osuutta arkiaamujen katselusta ja vahvisti paikkaansa myös viikonloppuina, ja illan uutislähetykset (Seitsemän uutiset, Kymmenen uutiset) puolestaan ottivat vastaavasti osuutta omalla lähetysajallaan. MTV Katsomossa uutis- ja ajankohtaissisältöjen katselu on parissa vuodessa kasvanut noin 40 %:lla.
“Kaupallisena tv-yhtiönä tehtävämme on varmistaa, että suomalaiskatsojille riittää kiinnostavaa ja mielekästä kotimaista sisältöä vuoden jokaisena päivänä ja että mainostajat tavoittavat suomalaiset varmasti ja laajalti. Ohjelmistomme monipuolisuus, ohjelmavalintamme ja sisältöjemme julkaisusuunnitelma viitoittaa, että myös vuonna 2026 suomalaiset katsojat ja mainostajat tulevat viihtymään MTV:n parissa”, kertoo MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta.
Lähteet:
Katseluosuudet: Finnpanel TV-mittaritutkimus, katselu kotitalouksissa TV-ruudulta viikon sisällä ohjelman lähetyksestä. MTV:n katselu ja ohjelmien keskikatsojamäärät: Finnpanel TotalTV-mittaus, katselu kaikilta ruuduilta yhteismitallisesti, tavoittavuus = 1 min yhtäjaksoista katselua.
Iina Eloranta, VP, Content, Channels & MTV Katsomo
050 408 4188
iina.eloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, Research Director
040 504 0814
taina.mecklin@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä.
