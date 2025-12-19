Hartela

Hartela toteuttaa Sinilähteen palvelutalon Heinolaan

16.1.2026 09:51:46 EET | Hartela | Tiedote

Hartela toteuttaa Sinilähteen palvelutalon Heinolaan KVR-urakkana. Rakentaminen käynnistyy kesällä 2026, ja kohde valmistuu syksyllä 2027.

Kohteen vuokralaisena ja käyttäjänä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Ikäihmisille suunnattu ympärivuorokautisen palveluasumisen kohde vastaa Heinolan ja koko Päijät-Hämeen alueen kasvavaan hoivapalveluiden tarpeeseen.

Kaksikerroksinen Sinilähteen palvelutalo on laajuudeltaan noin 3 200 bruttoneliömetriä, ja tarjoaa 60 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa. Kohde on suunniteltu tukemaan ikäihmisten turvallista, sujuvaa ja mahdollisimman kodinomaista arkea.

Kohteen suunnittelussa on painotettu käyttäjälähtöisyyttä ja asumismukavuutta. Asukkaiden arkea tukevat tilavat, toimivat ja viihtyisät tilat, jotka mahdollistavat yhteisöllisyyden ja rauhallisen yhdessäolon.

Erityistä huomiota on kiinnitetty sisäolosuhteiden laatuun. Rakennukseen toteutetaan erinomaiset lämpöolosuhteet, ja esteettömyys sekä turvallisuus ohjaavat tilaratkaisuja koko kohteessa.

”Hoivahankkeissa tärkeintä on ymmärtää käyttäjien arkea ja tilaajan pitkän aikavälin tarpeita. Sinilähteen palvelutalo on suunniteltu tukemaan ikäihmisten hyvinvointia, turvallisuutta ja henkilökunnan sujuvaa työtä. Hartelassa haluamme varmistaa, että rakennus palvelee käyttäjiään erinomaisesti pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.

Sinilähteen palvelutalo toteutetaan energiatehokkaana ja elinkaarikestävänä kokonaisuutena. Rakennuksen E-luku on matala, ja osa kohteen energiantarpeesta katetaan aurinkopaneeleilla. Tilat varustetaan myös viilennys- ja jäähdytysjärjestelmillä, jotka parantavat asumismukavuutta erityisesti kesäaikaan. Suunnittelussa ja toteutuksessa on painotettu kestäviä ja vähän huoltoa vaativia materiaalivalintoja sekä ratkaisuja, jotka tukevat rakennuksen helppoa ylläpitoa ja pitkää käyttöikää.

Rakentamisessa hyödynnetään Hartelan vakiintuneita toimintamalleja, kuten Hartelan tahtiin -tahtituotantomallia ja esivalmistettuja ratkaisuja, joiden avulla varmistetaan laadukas, turvallinen ja aikataulussaan etenevä hanke.

Tietoja julkaisijasta

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

