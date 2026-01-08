Briotech Kansallisen Liigan kauden 2026 otteluohjelma julkaistu

Ensimmäisenä peli potkaistaan käyntiin Vaasassa. Kotijoukkue VIFK saa vastaansa hallitsevan Suomen mestarin – HJK:n. Ottelu alkaa kello 14.00.

Pari tuntia myöhemmin starttaa Kuopion Palloseuran ja Helsingin Palloseuran välinen kamppailu, jossa viime kauden hopeamitalisti kohtaa paluuta mitalikantaan janoavan helsinkiläisryhmän.

Kello 17.00 pyörähtää käyntiin kausi myös Ahvenanmaalla. Åland Unitedin vieraaksi saapuu IF Gnistan. Avauskierros huipentuu Tampereella pelattavaan Ilves – PK-35 Vantaa -otteluun. Peli alkaa kello 19.00.

Kausi 2026 on samalla Kansallinen-kokonaisuuden toinen vuosi. Briotech Kansallisessa Liigassa pelaa siis viime kauden tapaan kahdeksan joukkuetta ja Kansallisessa Ykkösessä kymmenen.

Kummassakin sarjassa pelataan kaksinkertainen runkosarja. Briotech Kansallisen Liigan runkosarjan päätöskierros pelataan lauantaina 25. heinäkuuta.

Tämän jälkeen pääsarjan kuusi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta jatkaa pelejään Mestaruussarjassa. Liigan runkosarjan kaksi viimeistä ja Kansallisen Ykkösen neljä kärkijoukkuetta pelaavat puolestaan Liigakarsintasarjaa.

Viime kaudella taistelu kahdesta pääsarjapaikasta oli todella jännittävä kokonaisuus.

Sanoista tekoihin – strategiakauden toinen vuosi käyntiin

Briotech Kansallinen Liiga käynnistyy kaudella 2026 aiempaa aikaisemmin, jo maaliskuun lopussa ennen FIFA-maaotteluikkunaa. Aikaisempi aloitus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa liigan kehitystä viedään eteenpäin suunnitelmallisesti yhdessä seurojen kanssa.

– Halusimme käynnistää kauden urheilullisesti oikeaan aikaan ja samaan rytmiin muiden kansallisten pääsarjojen kanssa. Näin pääsemme mukaan kevään nosteeseen heti alusta alkaen ja rakennamme kiinnostusta pitkäjänteisesti, Briotech Kansallisen liigan kehityspäällikkö Minna Kauppinen toteaa.

Otteluohjelman porrastusta on kehitetty, jotta liiga palvelisi entistä paremmin sekä paikan päällä otteluita seuraavia että Ruudun katsojia.

– Porrastuksen kehittäminen tukee ottelutapahtumia, näkyvyyttä ja seurojen arkea. Tavoitteena on, että liiga on helpommin seurattava ja houkuttelevampi kokonaisuus kaikille kohderyhmille, Kauppinen sanoo.

Sarjaan nousevat Ilves ja IF Gnistan tuovat mukanaan uusia mielenkiintoisia ottelupareja sekä vahvoja paikallisyhteisöjä, mikä tukee liigan kasvutavoitteita.

Kausi 2026 on Kansallisen kokonaisuuden strategiakauden toinen vuosi. Kehitystyötä tukevat FIFA:n mahdollistama uusi kasvuohjelma, organisaation vahvistaminen kaupallisen päällikön rekrytoinnilla sekä kaupallisten toimintamallien jalkauttaminen seuroihin.

– Seurojen kaupallinen työ on vahvistunut selvästi uuden kehitysohjelman myötä, ja olemme jo edenneet pitkälle konkreettisissa toimenpiteissä. Strategiakauden keskiössä ovat paikallisyhteisöjen vahvempi sitouttaminen, ottelutapahtumien kehittäminen ja tarinankerronnan vahvistaminen – ne ovat avaintekijöitä liigan kiinnostavuuden kasvussa, Kauppinen kiteyttää.

Briotech Kansallisen Liigan, Mestaruussarjan ja Liigakarsintasarjan kauden kaikki ottelut ovat tuttuun tapaan nähtävissä suorana Ruudusta.

Avauskierroksen ottelut

La 28.3. kello 14.00 VIFK - HJK

La 28.3. kello 16.00 KuPS - HPS

La 28.3. kello 17.00 Åland United - IF Gnistan

La 28.3. kello 19.00 Ilves - PK-35 Vantaa

Briotech Kansallisen Liigan otteluohjelma 2026

Lisätiedot:

Briotech Kansallinen Liiga

Minna Kauppinen, kehityspäällikkö

0400444587

minna.kauppinen@palloliitto.fi