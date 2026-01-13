Suomalaisen valokuvataiteen keskeisimpiin nimiin kuuluvan Marja Pirilän näyttely täydentää Vaasan museoiden vuoden 2026 näyttelyohjelmaa

Marja Pirilä (s. 1957) kuuluu suomalaisen valokuvataiteen keskeisimpiin nimiin. Hänet tunnetaan erityisesti camera obscura -tekniikan pitkäjänteisestä ja omaleimaisesta käytöstä, jonka parissa hän on työskennellyt yli 30 vuoden ajan. Pirilän teokset rakentavat monitasoisia, runollisia kuvamaailmoja, joissa näyttäytyy hänen tuotantoaan läpäisevät teemat ja tärkeät vastakohdat, kuten valo ja pimeys, elämä ja kuolema tai yksin ja yhdessä.

Kuntsin modernin taiteen museoon syksyllä tuleva näyttely esittelee Pirilän laajoja ja keskeisiä teossarjoja eri vuosikymmeniltä. Näyttelyssä nähdään muun muassa pitkäkestoinen, vuodesta 1996 alkanut projekti Sisätila/ulkotila, jossa taiteilija yhdistää kuvattavan henkilön, hänen huoneensa ja sitä ympäröivän ulkoisen maiseman kuvaamalla camera obscuraksi muutetussa tilassa, ja seurauksena syntyy monitasoinen, intiimi henkilökuva. Lisäksi näyttelyssä on esillä Milavida-sarja Tampereella kuvatusta uusrenessanssipalatsista, luopumisen ja haurauden teemoja käsittelevä Puhuva talo sekä Ranskassa toteutettu Strindbergin huoneissa.

Näyttelyssä nähdään myös kolmiulotteisia camera obscura -teoksia, jotka Pirilä on toteuttanut yhteistyössä valokuvataiteilija Petri Nuutisen kanssa. Vaikka camera obscura -tekniikka on ollut tärkeä osa taiteilijan tuotantoa, esittelee nyt nähtävä näyttely hänen tuotantoaan laajasti.

Pirilän tuotantoa on esitelty laajasti Suomessa ja kansainvälisesti Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Hänen teoksiaan kuuluu merkittäviin julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin. Pirilälle on myönnetty muun muassa valokuvataiteen valtionpalkinto vuonna 2000, Pirkanmaan taidepalkinto vuonna 2010 sekä Kordelinin palkinto camera obscura -tekniikan luovasta kehittämisestä ja tunnetuksi tekemisestä vuonna 2020.

Näyttelyn on tuottanut Kuntsin modernin taiteen museo / Vaasan museot, ja sen on kuratoinut näyttelypäällikkö Maaria Salo yhteistyössä taiteilijan kanssa.

Monipuolinen näyttelyohjelma vuodelle 2026

Vaasan museoiden vuoden 2026 näyttelyohjelma tarjoaa monipuolisen ja ajankohtaisen kokonaisuuden kotimaista ja kansainvälistä taidetta. Nyt julkistettava Marja Pirilän yksityisnäyttely tuo ohjelmaan vahvan valokuvataiteen painotuksen.

Kuntsin modernin taiteen museossa nähdään Miettinen Collectioniin pohjautuva Body Politics 24.1.–4.4.2026. Kesällä vuorossa on tunnetun vaasalaisen nykytaiteilijan Marcus Lerviksin ja saksalaisen Florian Tuercken yhteisnäyttely Apocalypse Now 16.5.–29.8.2026, ja syksyllä avautuu valokuvataiteilija Marja Pirilän yksityisnäyttely Camera obscura 19.9.2026–9.1.2027.

Pohjanmaan museossa on esillä pohjoismainen ryhmänäyttely Lay Of(f) the Land 29.11.2025–12.4.2026, ja Terranovassa luontovalokuvanäyttely Yön ja päivän kulkijat 3.12.2025–29.3.2026. Kesällä esitellään alueellisen taiteilijakollektiivi nabbteerin yksityisnäyttely Haaskaeläinten puutarha 9.5.–20.9.2026. Loppuvuodesta avautuu ryhmänäyttely Työnimi: Gaming 7.11.2026–7.3.2027.

Tikanojan taidekodissa on 23.5.2026 saakka esillä näyttely Minä en pelkää – suomalaisia nykykuvittajia. Syksyllä 2026 avautuu ryhmänäyttely Työnimi: Önningebyn taiteilijasiirtokunta, joka on nähtävissä 10.10.2026–20.2.2027. Vanhan Vaasan museossa juhlitaan Vaasan hovioikeuden 250-vuotista taivalta näyttelyllä Vaasan hovioikeus 250 vuotta 7.5.–29.8.2026.

Lisäksi vuoden 2026 aikana esitetään alueellisia kiertonäyttelyitä, kuten Jan Olof Mallander - valokuvia sekä Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa.

Näyttelykalenteri

Kuntsin modernin taiteen museo

Miettinen Collection: Body Politics 24.1.–4.4.2026

Marcus Lerviks ja Florian Tuercke: Apocalypse Now 16.5.–29.8.2026

Marja Pirilä: Camera obscura: 19.9.2026–9.1.2027

Pohjanmaan museo

Lay Of(f) the Land: pohjoismainen ryhmänäyttely 29.11.2025-12.4.2026

Yön ja päivän kulkijat (Terranova) 3.12.2025–29.3.2026

nabbteeri: Haaskaeläinten puutarha yksityisnäyttely 9.5.–20.9.2026

Työnimi: Gaming -ryhmänäyttely 7.11.2026–7.3.2027

Tikanojan taidekoti

Minä en pelkää – suomalaista nykykuvittajia 23.5.2026 saakka

Työnimi: Önningebyn taiteilijasiirtokunta 10.10.2026–20.2.2027

Vanhan Vaasan museo

Vaasan hovioikeus 250 vuotta 7.5.–29.8.2026

Kiertonäyttelyt 2026

Jan Olof Mallander – valokuvia

Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa

Muutokset näyttelyohjelmaan ovat mahdollisia.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/l8NTZy0JqeN95YMj