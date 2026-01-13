Marja Pirilä hör till de främsta namnen inom finländsk fotokonst och hennes utställning kompletterar Vasas museers utställningsprogram för år 2026

Marja Pirilä (f. 1957) hör till de viktigaste namnen inom finländsk fotokonst. Hon är särskilt känd för sin långsiktiga och unika tillämpning av camera obscura-tekniken, som hon har använt sig av i mer än 30 år. Piriläs verk bygger upp mångbottnade, poetiska bildvärldar där centrala teman och motsatser som genomsyrar hennes produktion framträder, såsom ljus och mörker, liv och död eller ensam och tillsammans.

Utställningen som visas på Kuntsi museum för modern konst i höst visar Piriläs omfattande och centrala konstverksserier från olika decennier. På utställningen kan man bland annat se det långvariga projektet Interiör/exteriör som inleddes år 1996. Där förenar konstnären den avbildade personen, rummet och det omgivande yttre landskapet genom att fotografera i ett utrymme som omvandlats till en camera obscura. Resultatet är ett mångbottnat och intimt porträtt. Dessutom presenteras Milavida-serien som skildrar nyrenässanspalatset i Tammerfors, Talking House som behandlar teman kring övergivenhet och skörhet, samt I Strindbergs rum som förverkligats i Frankrike.

Utställningen innehåller även tredimensionella camera obscura-verk som Pirilä har gjort tillsammans med fotokonstnär Petri Nuutinen. Även om camera obscura-tekniken har varit en viktig del av konstnärens produktion, presenterar den aktuella utställningen hennes konstnärskap i ett brett perspektiv.

Piriläs verk har visats på bred front i Finland och internationellt i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Konstverken ingår i betydande offentliga och privata samlingar. År 2000 tilldelades Pirilä bland annat statspriset för fotokonst, år 2010 Birkalands konstpris och år 2020 Kordelins pris för att på ett kreativt sätt ha utvecklat camera obscura-tekniken och gjort den känd.

Utställningen har producerats av Kuntsi museum för modern konst/Vasas museer och kuraterats av utställningschef Maaria Salo i samarbete med konstnären.

Ett mångsidigt utställningsprogram år 2026

Vasa museers utställningsprogram år 2026 bjuder på en mångsidig och aktuell helhet av inhemsk och internationell konst. Marja Piriläs separatutställning som nu offentliggörs tillför programmet en stark betoning på fotokonst.

På Kuntsi museum för modern konst visas 24.1–4.4.2026 utställningen Body Politics, som baserar sig på samlingen Miettinen Collection. I sommar blir det aktuellt med samutställningen Apocalypse Now 16.5–29.8.2026 av den kända samtidskonstnären Marcus Lerviks från Vasa och Florian Tuercke från Tyskland. I höst öppnas fotokonstnär Marja Piriläs separatutställning Camera obscura, som pågår 19.9.2026–9.1.2027.

Den nordiska grupputställningen Lay Of(f) the Land visas på Österbottens museum 29.11.2025–12.4.2026, och i Terranova pågår naturfotografiutställningen Nattens och dagens varelser 3.12.2025–29.3.2026. I sommar visas det regionala konstnärskollektivet nabbteeris separatutställning Asätarnas trädgård 9.5–20.9.2026. I slutet av året öppnas grupputställningen med arbetsnamnet Gaming, som pågår 7.11.2026–7.3.2027.

I Tikanojas konsthem visas utställningen Jag är inte rädd – finländska samtida illustratörer till 23.5.2026. Hösten 2026 öppnas grupputställningen med arbetsnamnet Önningebys konstnärskoloni, som kan ses 10.10.2026–20.2.2027. På Gamla Vasa museum firas Vasa hovrätts 250-åriga existens med utställningen Vasa hovrätt 250 år 7.5–29.8.2026.

År 2026 visas dessutom regionala vandringsutställningar såsom Jan Olof Mallander – fotografier och Systrarna Lundgrens Österbotten.

Utställningskalender 2026

Kuntsi museum för modern konst

Miettinen Collection: Body Politics 24.1–4.4.2026

Marcus Lerviks och Florian Tuercke: Apocalypse Now 16.5–29.8.2026

Marja Pirilä: Camera obscura: 19.9.2026–9.1.2027

Österbottens museum

Lay Of(f) the Land: Nordisk grupputställning 29.11.2025-12.4.2026

Nattens och dagens varelser (Terranova) 3.12.2025–29.3.2026

nabbteeri: Asätarnas trädgård, soloutställning 9.5–20.9.2026

Asätarnas trädgård, soloutställning 9.5–20.9.2026 Arbetsnamn: Gaming, grupputställning 7.11.2026–7.3.2027

Tikanojas konsthem

Jag är inte rädd – finländska samtida illustratörer fram till 23.5.2026

Arbetsnamn: Önningebykolonin 10.10.2026–20.2.2027

Gamla Vasa museum

Vasa hovrätt 250 år 7.5–29.8.2026

Vandringsutställningar 2026

Jan Olof Mallander – fotografier

Systrarna Lundgrens Österbotten



Ändringar i utställningsprogrammet är möjliga.

Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/l8NTZy0JqeN95YMj