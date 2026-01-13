Yritykset ovat sitoutuneet edistämään yhdessä konkreettisia ratkaisuja Saaristomeren hyväksi

Ruokaketjun yritykset suunnittelevat nyt ensi kertaa yhdessä yhteisiä toimia vesivastuullisuuden edistämiseksi Saaristomeren valuma-alueella. Mukana ovat mm. Apetit, Atria, DAVA Foods, HKFoods, Kesko, Lantmännen Agro, Munax, Naapurin Maalaiskana, Olvi, Raisio, S-ryhmä, Valio, Vaasan ja Viking Malt.

Yritysten yhteinen tahtotila ja yhteistyö ovat avainasemassa Saaristomeren tilan parantamisessa. Vesivastuullisuus nähdään tärkeänä osana vastuullista liiketoimintaa, ja yritykset etsivät yhdessä keinoja edistää kehitystä ruokaketjussa. Tämän hankkeen osalta yritysten yhteinen tavoite on, että yhteistyöllä ja kollektiivisella toiminnalla voidaan konkreettisella tasolla edistää vesivastuullisuutta ja toteuttaa arvoketjussa toimenpiteitä ravinnekuormituksen vähentämiseksi.

”Elintarvikealan yritysten sitoutuminen vesivastuullisuuteen on erityisen merkittävää, koska maatalous on Saaristomeren suurin kuormittaja. Elintarvikealan osallistuminen on tärkeää myös siksi, että kustannukset eivät näin jää pelkästään maatalouden katettaviksi. Tarvitsemme mukaan koko ruokaketjun alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen, jotta onnistumme Saaristomeri-ohjelman tärkeimmässä tavoitteessa kääntää maatalouden hajakuormitus pysyvään laskuun”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Viimeisen vuoden aikana yritykset ovat yhdessä pohtineet keinoja yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseksi arvoketjuissaan. Seuraavassa vaiheessa selvitetään mahdollisuuksia konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseen alkutuotannossa, jotta ravinteiden kierrätys ja alueen ravinnetase tasapainottuisivat. Tätä varten suunnitellaan yhteistyön ja osallistamisen tapoja tuottajatasolla sekä kontaktoidaan Saaristomeren valuma-alueen tuottajia ja muita keskeisiä sidosryhmiä.

Hankkeessa suunnitellaan toimenpiteitä, jotka luovat mahdollisuuksia Saaristomeren valuma-alueen vesien tilan parantamiseksi. Ravinnekuormituksen väheneminen, maaperän kasvukunnon parantuminen ja ravinteiden kierrätyksen tehostuminen ovat keskeisiä vaikutuksia, joita toimenpiteillä pyritään saavuttamaan. Samalla vahvistetaan alueellista vesivastuullisuutta ja lisätään ympäristömyönteisen maatalouden ja alkutuotannon näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Yritysten välinen yhteistyö on hankkeen keskeinen voimavara. Hanke perustuu collective action -lähestymistapaan, jossa eri toimijat yhdistävät osaamisensa ja resurssinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisemman vaikuttavuuden kuin yksittäiset toimet, ja luo pohjan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

”Saaristomeren hyvinvointi on meille tärkeää. Olemme investoineet merkittävästi ravinteiden kierrätykseen ja uskomme, että yhteistyöllä löydämme ratkaisuja ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Tämä hanke tuo yhteen alan toimijat ja vahvistaa yhteistä tahtotilaa. Yhteistyö on avain siihen, että vaikutukset näkyvät konkreettisesti Saaristomeren tilassa”, korostaa Matti Nyfors, Munax Oy.

Hanke jatkuu vuonna 2026 konkreettisten hankkeiden edistämisen ja tiedonjaon kautta. Yritykset jatkavat yhteistyötä hankkeiden toteuttamiseksi valituilla hankealueilla, ja samalla kehitetään seurantaa, vaikuttavuusarviointia sekä toimintamallien skaalautuvuutta tulevaisuuden tarpeisiin.

Yhteyshenkilöt: