Sibafest – Sibelius-Akatemian avoimet ovet Musiikkitalossa 24.1.2026

Festivaalin ohjelma ulottuu barokista tuoreimpaan nykymusiikkiin. Yleisö pääsee seuraamaan konserttien lisäksi muun muassa Così fan tutte -oopperan ja musiikkiteatterin harjoituksia sekä taiteilijahaastatteluja. Päivän aikana voi kokeilla myös urkujen soittoa, heittäytyä rytmi-improvisaatioon ja osallistua huutokatrilliin. Festivaalipäivä huipentuu Haloa-kuoron konserttiin.

Harvinainen mahdollisuus kurkistaa musiikinopiskelun kulisseihin

”Sibafest avaa ovet akatemian toimintaan yleisölle ja tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden osallistua konsertteja edeltäviin harjoituksiin, työpajoihin ja jameihin opiskelijoiden kanssa. Luvassa on tuoreinta musiikkia, elämyksiä, mielenkiintoisia keskusteluja ja rentoa fiilistä hyvässä seurassa”, kertoo Sibafestin taiteellinen johtaja Merzi Rajala.

Sibafest on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian joka toinen vuosi järjestettävä päätapahtuma, joka esittelee akatemian kansainvälisesti korkeatasoista konserttitoimintaa. Esiintyminen on tärkeä osa Sibelius-Akatemian opintoja, ja festivaali antaa näkymän musiikinopintojen monialaisuuteen. Festivaalin pääosassa ovat Sibelius-Akatemian opiskelijat, opettajat sekä yleisö – yhdessä ja erikseen.