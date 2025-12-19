Taideyliopisto

Sibafest – Sibelius-Akatemian avoimet ovet Musiikkitalossa 24.1.2026

13.1.2026 14:17:55 EET | Taideyliopisto | Tiedote

Jaa

Sibelius-Akatemian avoimien ovien tapahtuma Sibafest juhlii 20-vuotista taivaltaan Musiikkitalossa lauantaina 24.1.2026. Sibafest on lähtölaukaisu vuoteen, joka tarjoaa lähes tuhat konserttia. Konserttien lisäksi festivaali avaa ovet avoimiin harjoituksiin ja työpajoihin. Kaikkiin päivän tapahtumiin on vapaa pääsy.

Festivaalin ohjelma ulottuu barokista tuoreimpaan nykymusiikkiin. Yleisö pääsee seuraamaan konserttien lisäksi muun muassa Così fan tutte -oopperan ja musiikkiteatterin harjoituksia sekä taiteilijahaastatteluja. Päivän aikana voi kokeilla myös urkujen soittoa, heittäytyä rytmi-improvisaatioon ja osallistua huutokatrilliin. Festivaalipäivä huipentuu Haloa-kuoron konserttiin.

Harvinainen mahdollisuus kurkistaa musiikinopiskelun kulisseihin

”Sibafest avaa ovet akatemian toimintaan yleisölle ja tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden osallistua konsertteja edeltäviin harjoituksiin, työpajoihin ja jameihin opiskelijoiden kanssa. Luvassa on tuoreinta musiikkia, elämyksiä, mielenkiintoisia keskusteluja ja rentoa fiilistä hyvässä seurassa”, kertoo Sibafestin taiteellinen johtaja Merzi Rajala. 

Sibafest on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian joka toinen vuosi järjestettävä päätapahtuma, joka esittelee akatemian kansainvälisesti korkeatasoista konserttitoimintaa. Esiintyminen on tärkeä osa Sibelius-Akatemian opintoja, ja festivaali antaa näkymän musiikinopintojen monialaisuuteen. Festivaalin pääosassa ovat Sibelius-Akatemian opiskelijat, opettajat sekä yleisö – yhdessä ja erikseen.

Avainsanat

festivaalimusiikkifestivaalioopperamusiikkiteatterikuorosibelius-akatemiataideyliopisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sibafestin taiteellinen johtaja Merzi Rajala
Sibafestin taiteellinen johtaja Merzi Rajala
Maarit Kytöharju
Lataa
Sibafestilla pääsee seuraamaan Così fan tutte -oopperan harjoituksia klo 12 ja 14.
Sibafestilla pääsee seuraamaan Così fan tutte -oopperan harjoituksia klo 12 ja 14.
Tuomas Tenkanen
Lataa
Sibafest-päivän kruunaa Haloa-kuoron konsertti Musiikkitalon Sonore-salissa klo 19.
Sibafest-päivän kruunaa Haloa-kuoron konsertti Musiikkitalon Sonore-salissa klo 19.
Ville Huuri
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye