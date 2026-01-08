SDP

SDP:n Razmyar: Kristillisdemokraattien kannattaa katsoa peiliin ennen kuin syyttää muita kaksoisstandardeista

12.1.2026 14:36:59 EET | SDP | Tiedote

Iranin mielenosoittajien hätä ei ole oikea paikka poliittisten irtopisteiden keräämiselle, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.

 – Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin mukaan ”vihervasemmistoon” kuuluvat poliittiset toimijat eivät välitä Iranin tilanteesta. Väite on täysin vastenmielistä irtopisteiden keräilyä, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

 – Olen seurannut koko viikonlopun ajan huolestuneena Iranin tapahtumia. Iranin hallinnon mielenosoittajiin kohdistama väkivalta on järkyttävää ja kansainvälisen yhteisön on puututtava tilanteeseen. Iranin mielenosoittajat tarvitsevat kaiken tuen. Tästä ei ole pienintäkään epäselvyyttä, Razmyar sanoo.

Razmyar kehottaa kristillisdemokraatteja katsomaan peiliin ennen kuin syyttää muita puolueita kaksoisstandardeista ihmisoikeuksien puolustamisessa.

 – Kyseessä on harvinaisen härski väite puolueelta, jonka omassa silmässä on Gazan kokoinen rikka, joka on hallituksessa tyytyväisenä leikannut mittavasti kehitysyhteistyöstä, ja jota ei ole vaikuttanut lainkaan kiinnostavan, kun Donald Trumpin Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä lukuisista YK:n järjestöistä, jotka tekevät ruohonjuuritasolla työtä demokratian, naisten oikeuksien, tasa-arvon ja sananvapauden eteen.

 – Juuri nämä ruohonjuuritason järjestöt tukevat paikallista demokratiaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia turvalliseen elämään Lähi-idässä ja monessa muussa maailman kolkassa. Vaikuttavinta, mitä voimme tehdä, on tukea näitä olemassa olevia rakenteita. Jos tavoitteena on aidosti vaikuttaa Lähi-idän kriiseihin, kehotan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Östmania ja muitakin viettämään vähemmän aikaa sosiaalisessa mediassa ja enemmän aikaa vaikuttamalla oman puolueensa politiikkaan. Entä jos poliittisten irtopisteiden keräämisen sijasta ryhtyisimme yhdessä puolustamaan ihmisoikeuksia ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, Razmyar päättää.

