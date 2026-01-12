Seniorin itsearvioinnin tuloksia, tulosten hyödyntämistä ja merkitystä käsitellään 4.2. pidettävässä seminaarissa – tervetuloa mukaan
Keski-Suomen hyvinvointialue otti huhtikuussa 2025 ensimmäisenä Suomessa käyttöön senioreille suunnatun toimintakyvyn itsearviointivälineen. Verkossa toimivan itsearvioinnin avulla seniori saa tietoa omasta toimintakyvystään ja arjen sujumisesta.
Seniorin itsearviointi osana hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista -seminaarissa 4.2. tutustutaan itsearvioinnin tuloksiin, tulosten hyödyntämiseen sekä merkitykseen yleisellä tasolla ja yksilötasolla.
Seminaari on suunnattu erityisesti senioreille, senioreiden parissa työtä tekeville ammattilaisille ja vapaaehtoisille kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa ja hyvinvointialueella. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Seniorin itsearviointi osana hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista -seminaari pidetään 4.2 klo 9.30–11.30 ja se järjestetään etäyhteyksin
Ohjelmassa on puhujia, yhteistä keskustelua ja tuoreita tuloksia Keski-Suomen ja kuntien osalta.
- Seniorin itsearvioinnin merkitys kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyölle, Anna-Liisa Heiskala, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue
- Pohjanmaan hyvinvointialueen Seniorin itsearvioinnin tilanne ja huomioita tuloksista, Ann-Sofi Larsson, RAI-asiantuntija, Pohjanmaan hyvinvointialue
- Miten hyödynnämme Seniorin itsearvioinnin tietoja seniorin hyvinvointineuvolassa, Hanna-Mari Uusitalo, palveluvastaava, Keski-Suomen hyvinvointialue
- Tuoreita tuloksia Keski-Suomen hyvinvointialueelta ja kunnista, Keski-Suomen RAI-tiimi, Keski-Suomen hyvinvointialue
- Osallistu seminaariin tämän linkin kautta.
Mikä on seniorin itsearviointi?
Seniorin itsearvioinnissa kartoitetaan muun muassa: arjen toimintojen sujumista ja kotona pärjäämistä, liikkumista, muistia, ravitsemusta, terveyttä ja sosiaalisia suhteita.
Seniorin itsearviointi tehdään verkkosovelluksessa, ja siihen kirjaudutaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla Suomi.fi-palvelun kautta.
Tuloksia voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä sekä asiakkaan luvalla asiakkaan esitietoina, kun seniori asioi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, esimerkiksi seniorin hyvinvointineuvolassa.
Omaa toimintakykyä ja hyvinvointia kannattaa arvioida säännöllisesti. Itsearvioinnin voi tehdä uudestaan useita kertoja, niin saa vertailutietoa oman tilanteen muutoksista.
Tutustu seniorin itsearviointiin verkkosivuillamme: Seniorin itsearviointi
Yhteyshenkilöt
Mervi Kivistö, RAI koordinaattori, p. 050 322 7429, mervi.kivisto(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.1.2026 16:53:35 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 JATKOTIEDOTE RAKENNUSPALO KESKISUURI MULTIA Tilanne kohteessa on rauhallinen. Pannuhuoneessa ollut palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos suorittaa jälkisammutustöitä ja etsii mahdollisia palopesäkkeitä viereisistä tiloista. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä palo päässyt leviämään pannuhuoneesta muihin osiin konehallista. Kohteessa on edelleen seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: tiedote kun tilanne päättyy, mutta viimeistään klo 21.00
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.1.2026 16:13:42 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI MULTIA Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Kopolanraitille Multiaan klo 15:37. Konehallissa olevassa pannuhuoneessa syttynyt tulipalo. Pelastuslaitos on aloittanut sammutustoimet kohteessa. Tiedossa ei ole henkilövahinkoja tai välitöntä leviämisen vaaraa. Tehtävälle on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: uusi tiedote klo 17.00 mennessä
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.1.2026 19:28:03 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.1.2026 Rakennuspalo, Karhunkierros Jyväskylä Jyväskylän Halssilassa syttyi sähkökiukaassa liekkipalo omakotitalon saunassa. Palo syttyi kiukaan vikaantumisen takia. Asukkaat katkaisivat sähkönsyötön kiukaalle jolloin palo sammui. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos on kohteessa suorittamassa savutuuletusta ja varmistamassa ettei palo ole päässyt leviämään kiukaasta muualle. Kohteessa on kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Keski-Suomen hyvinvointialueella valmistui uusi palvelu- ja hoitoketju väkivaltaa kokeneille lapsille ja nuorille9.1.2026 13:34:46 EET | Tiedote
Ketju kokoaa yhteen tiedon tarjolla olevista palveluista, tuesta ja hoidosta sekä viranomaisprosesseista, jotta lapsi, nuori ja perhe saisivat oikea-aikaisesti tarvitsemansa avun. Hoito- ja palveluketju löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Hyvinvointialuejohtajan haussa kolme henkilöä etenee soveltuvuusarviointeihin9.1.2026 12:08:38 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee haastatteluvaiheen jälkeen soveltuvuusarviointeihin. Valintaryhmä on haastatellut kuusi henkilöä 8.1.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme