Osuuskauppa Keskimaa käynnistää osaa ravintoloitaan ja ABC Keuruuta koskevat muutosneuvottelut
Osuuskauppa Keskimaa käynnistää muutosneuvottelut osassa ravintoloitaan sekä ABC Keuruulla pitkään jatkuneen tappiollisen liiketoiminnan ja muuttuneen markkinatilanteen vuoksi. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa toimintaa nykyiseen kysynnän tasoon ja palauttaa liiketoiminnan kannattavuus. Neuvottelut koskevat yhteensä 211 työntekijää, ja niiden ennakoidaan kestävän kolme viikkoa.
Osuuskauppa Keskimaa on antanut muutosneuvotteluesityksen, joka koskee ABC Keuruun sekä osan Keskimaan ravintoloiden henkilöstöä. Muutosneuvottelut käynnistyvät 19.1.2026. Neuvottelujen taustalla on ABC Keuruun sekä Keskimaan ravintoloiden tappiollinen liiketoiminta.
Muutosneuvottelut koskevat seuraavia yksiköitä ja niiden koko henkilöstöä: ABC Keuruu, Original Sokos Hotel Alexandran ravintolat (Frans & Sandra, Jalo Kitchen & Lounge, Franseska, aamiainen), Solo Sokos Hotel Paviljongin ravintolat (Trattoria Aukio, kokous, aamiainen), Sataman Viilu, Rosso sekä Prisma Seppälän ravintolamaailma (Buffa & Presso, Hesburger Sepptraälä).
Muutosneuvottelujen ulkopuolelle jäävät Keskimaan muut liikennemyymälät, kolmen Sokos-hotellin majoitustoiminnot kokonaisuudessaan sekä ravintoloista Freetime, Green Egg, Hesburger Sokos, Laaksoravintola Loiva, Revolution ja Urban Bistro.
Ravintoloiden osalta harkinnassa on henkilöstön sopimustuntirakenteen ja organisaation muuttaminen liiketoiminnan tarpeita vastaaviksi, mikä voi tarkoittaa sopimustuntien vähentämistä sekä nykyisten tehtävien ja roolien lakkauttamisia.
− Lukuisista kehittämistoimista huolimatta Keskimaan ravintolatoiminta ei ole palautunut koronan jälkeen kannattavaksi. Lisäksi yleinen taloudellisesti epävakaa tilanne on vaikuttanut kysynnän ja ostokäyttäytymisen muutokseen, millä on ollut vaikutusta erityisesti ravintolaliiketoimintaan. Ravintolatoiminnan kysynnän ennakoidaan lähitulevaisuudessakin olevan haastavaa ja sitä myöten myös kannattavuuden heikkoa, joten meillä on tullut tarve sopeutua vallitsevaan ravintolakysynnän tasoon, toteaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.
Lisäksi neuvotteluissa on harkinnassa ABC Keuruun sisäkaupan liiketoiminnan lopettaminen ja toimipaikan sulkeminen.
− ABC Keuruun 1990-luvun alussa rakennetussa huoltamoliikekiinteistössä on edessä merkittäviä kiinteistön elinkaareen liittyviä korjaus- ja uudistustarpeita, joiden toteuttaminen on taloudellisesti haasteellista liiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus huomioiden, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.
Kaikilla harkinnassa olevilla toimenpiteillä pyritään palauttamaan toiminta liiketaloudellisesti kannattavaksi, jolloin turvataan myös tulevaisuuden työpaikat.
Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä 211 työntekijää. Alustavan arvion mukaan suunnitelma voi toteutuessaan johtaa ABC Keuruun osalta koko henkilöstön (10 henkilöä) nykyisten työsopimusten irtisanomiseen. Ravintoloiden osalta suunnitelma voi johtaa enintään 13 esihenkilön ja 77 työntekijän sopimustuntien vähentämiseen ja nykyisten tehtävien ja roolien lakkauttamiseen.
Suunnitelman toteutuessa Osuuskauppa Keskimaa pyrkii löytämään henkilöstölle mahdollisuuksien mukaan muuta työtä ja siten säilyttämään heidän työsuhteensa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uuden työsopimuksen tarjoamista aiempaa pienemmillä sopimustunneilla tai eri tehtävänimikkeellä. Suunnitelmat tarkentuvat muutosneuvotteluiden ja henkilöstön edustajien kanssa käytävien keskustelujen edetessä.
Pasi Kuneliustoimialajohtaja, hotelli- ja ravintolatoimintaPuh:010 767 3060pasi.kunelius@sok.fi
Heikki Tervanentoimialajohtaja, liikennekauppaPuh:010 767 3064heikki.tervanen@sok.fi
Kaisamaria ThusberghenkilöstöjohtajaPuh:010 767 3015kaisamaria.thusberg@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
