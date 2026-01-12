Raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu tammikuussa
Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu 19.1.2026. Digiklinikka tarjoaa helpon tavan hoitaa ehkäisyasioita verkossa. Palvelu täydentää olemassa olevia palveluja – edelleen voi asioida myös puhelimitse tai vastaanotolla.
Raskauden ehkäisyn digiklinikka on avoinna ma–pe kello 8–14. Palvelussa hoidetaan pääasiassa täysi-ikäisten ehkäisyasioita. Alle 18-vuotiaille ensikäynnit ja ensiseuranta toteutetaan omassa koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa.
Raskauden ehkäisyn digiklinikalle pääset kirjautumalla OmaPirha-palveluun hyvinvointialueen verkkosivuilla tai lataamalla OmaPirha Digiklinikka -sovelluksen. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen esimerkiksi mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Asiointi tapahtuu chatin kautta, ja tarvittaessa keskustelun aikana voidaan avata myös videoyhteys. Digiklinikan kautta voi hoitaa kiireettömiä ehkäisyyn liittyviä asioita.
Palvelu on maksuton ja se on tarkoitettu kaikille pirkanmaalaisille.
Yhteyshenkilöt
Remahl AnniPalvelupäällikkö, neuvolapalvelutPuh:0503004663anni.remahl@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Taysissa on tehty jo 1000 lisämunuaislaskimokatetrisaatiota – vaativa toimenpide auttaa selvittämään suolahormonin liikaerityksen syyn12.1.2026 13:37:29 EET | Tiedote
Primaari aldosteronismi, eli lisämunuaisista johtuva suolahormonin liikaeritys on yleinen mutta usein huomaamatta jäävä syy kohonneeseen verenpaineeseen. Vaikka valtaosa tapauksista hoidetaan kohdennetulla verenpainelääkityksellä, voidaan tarkempaa syytä tarvittaessa tutkia lisämunuaislaskimokatetrisaatio-nimisellä toimenpiteellä, joita Taysissa on nyt tehty tuhat kertaa. Toimenpide auttaa tunnistamaan, johtuuko kohonnut verenpaine toisesta vai molemmista lisämunuaisista ja valitsemaan oikean hoitomuodon.
Konsernijohtajan virkahaku etenee12.1.2026 11:38:50 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan haku etenee. Ensimmäisestä haastatteluvaiheesta jatkoon menivät Mika Kontio, Jukka Santala ja Kirsi Varhila. Konsernijohtajan virkaa haki 28 henkilöä.
Aluehallitus päätti siivouspalvelusta pienituloisille kotihoidon asiakkaille12.1.2026 10:24:25 EET | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi maanantaina hankintasuunnitelman ja Hoitajankadun pysäköintihallin hankinnan. Maanantaina päätettiin myös kotihoidon tukipalvelujen myöntämisperusteista. Uutena palveluna otettiin käyttöön siivouspalvelu, joka on kohdennettu pienituloisille asiakkaille. Perhehoidon palkkioista kiertävän perhehoidon palkkio palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Pirkanmaan hyvinvointialueen kesätyöpaikat julkaistaan 19.1.8.1.2026 15:58:34 EET | Tiedote
Hakuaika on tänä vuonna 19.1.–1.2.2026. Ikäihmisten palvelujen osalta kesätöitä voi hakea 22.2. saakka.
Pitkäniemen perhetukikeskukseen avataan kaksi uutta asuinyksikköä helmikuussa8.1.2026 15:42:55 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen Pitkäniemen perhetukikeskuksessa avataan helmikuussa kaksi uutta asuinyksikköä. Samalla Pitkäniemen alueelle muuttanut Vihnukselan perhetukikeskuksen nimi vaihtuu Pitkäniemen perhetukikeskukseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme